RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11985119861198711988>
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 14:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  budivelnik написав:поїду в середземноморья..


не раджу, краще відпочивати вдома(100% немає москалів і білорусів),
хоч в Карпатах, хоч біля Одеси

а Греції, Італія(Іспанії), Кіпрі, Туреччині-99,99% буде бачити москалів в готелі і на морі
prodigy
 
Повідомлень: 12758
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3360 раз.
Подякували: 3353 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 14:37

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:И не надо путать капиталиста и "хапугу, который урвёт что сможет и побыстрее, а тратить уедет в Майями". Это совсем разные люди.
Тут нюанс....
Хапуг -дуже мало
Тай такого щоб вивезти БІЗНЕС за кордон - ще менше..., а якщо бізнес залишився в Україні - то яке кому діло куди поїде витрачати СВОЇ гроші власник бізнесу.
До речі
Якщо я 30 років ТУТ вкладав,все що вклав тут лишиться, а жити на відсотки з бізнесу(працюючого в Україні) поїду в середземноморья..
я хапуга чи ні?
Я вам на другой ветке уже написал - перестаньте разговаривать с голосами в собственной голове. Сплошные ошибки.

Хапуг вполне достаточно. Даже больше, чем нужно. Но бизнесмены не хапуги.
Хапуги это взяточники, коррупционеры и т.п. По моему, это вполне ясно из того предложения, на которое вы вроде как отвечаете. Я там чётко разделил капиталистов и хапуг. И разделение идёт не по принципу, кто где тратит свои деньги.

Примеров того, что "вивезли БІЗНЕС за кордон" тоже достаточно. Не обязательно целиком.
Вы имеете полное право "жити на відсотки з бізнесу(працюючого в Україні) поїду в середземноморья". Или даже закрыть бизнес и жить за заработанные деньги где угодно.
Но точности ради для государства и общества это нежелательно. Это ведёт к уменьшению ВВП - как минимум, снижается потребление, уменьшается сумма налогов (теряется НДС, которые человек платит при покупке любого товара), происходит отток валюты из страны. Это относится, в т.ч., и к нашим отдыхающим за границей. Но из этого не следует, что отдых за границей надо запретить. :)

Ваш пост отредактирован (очень надеюсь, что вы это сделали сами).
Если модераторы, то спасибо.
Поэтому остальное, что там было, комментировать не буду.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37064
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4870 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 19:47

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Shaman
Всё верно.
"безготівка збільшилась". В основном, в результате роста издержек. Издержки разные.
Я только об этом и написал.

безготівка збільшилася в 2022 в першу чергу через емісію 400 ярдів грн.

ЛАД, я розумію, що ви не профі - але... кількість грошей (готіка/безготівка) залежить лише від дій НБУ.

інфляція залежить від різних факторів. але інфляція витрат - це лише назва. там ще спіраль - "зп-ціни" більш очевидно, й то... я не зустрічав долю зп в собівартості більше 20% в Україні - тому навіть цей фактор не є домінуючим.

всі причини інфляції - це лише теорії, там немає встановлених аксіом...

Витрати это не только зарплаты.
И НБУ не прибегает к эмиссии просто, потому что так ему захотелось.
А то, что я "не профі", так я такого и не утверждал. Но это, к сожалению, не аргумент.

емісію роблять коли державі треба витратити більше, ніж вона може отримати - ось й весь рецепт...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10208
З нами з: 29.09.19
Подякував: 789 раз.
Подякували: 1665 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 20:27

prodigy
На Майорці несподівано багато зустрічав наших,кацапів було достатньо мало
гуляйполе
Аватар користувача
 
Повідомлень: 443
З нами з: 07.04.14
Подякував: 135 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 22:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  ЛАД написав:Ваш пост отредактирован (очень надеюсь, что вы это сделали сами).
Если модераторы, то спасибо.
Поэтому остальное, что там было, комментировать не буду.
Не розумію чому модератори почистили просте питання
Чому діти/внуки/родичі всіх Генсеків совка - зараз живуть в Європі/США/Британії , і чомусь проігнорували країну чучхе , комуністичний китай і світоч південної америки Кубу...

Я б ще зрозумів якби хтось один втік. а то і сраліна і хрущова і брєжнєва і горбачєва - ВСІ вибрали тих кого проклинали.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27248
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 2999 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 22:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  ЛАД написав:Хапуги это взяточники, коррупционеры и т.п.
Знаєш як 99% порушників соціалістичної справедливості - СПЕКУЛЯНТІВ - перетворили в поважних людей?
Просто прийняли закон про кооперацію
Так само валютних мінял з розстрільної статті - зробили підприємцями...
Зараз точиться дискусія - курви це заборонено? чи поважні платники податків
мєнти кажуть що заборонено-гетьманцев настоює що поважні платники...

Так що море тих кого ТИ особисто сьогодні вважаєш ХАПУГАМИ - це просто відрижка тієї системи яку ти будував.
Помреш ти і ті хто її сьогодні підтримує - виявиться що ХАПУГ в реалі то й немає....

ПС
а кого ти запишеш в хапуги?
Є небагато людей які отримують зарплату від Держави
200 000 чиновників-від рівня села до Президента
300 000 силовиків (поліція/МЧС)
400 000 вчителів
600 000 медиків
1 000 000 ЗСУ....
і
20 000 000 працездатного віку...

То як - скільки і в якій категорії -поломали твоє життя так , що ти їх ненавидиш лютою ненавистю , аж до коричневих потоків по галіфе?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27248
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 2999 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 10:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

давайте трохи про курс
МВФ тисне на Україну через курс гривні перед виділенням нового кредиту
цю нову вже встигли обговорити, хоча більшість обговорень загальна. але мене зачепила одна деталь
НБУ проти такого кроку через ризики інфляції та негативної реакції суспільства.

Крім того, у питання впливають і політичні фактори. Українська влада традиційно обережно ставиться до девальвації, зважаючи на чутливість населення до коливань цін, особливо в умовах війни. За словами джерел, політичне керівництво не готове піти на крок, який може посилити соціальне невдоволення.

й складається враження, що це й є головна причина стабільності, це теж саме Яниківське - "па8". бо певна частина стрімкого девалу в 2014 році - це те, що з 2010 гривню штучне тримали на одному рівні.

й як на мене, це дуже погано - економічні викривлення заради політичних хотелок завжди повертаються ударом бумерангу по лобу
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10208
З нами з: 29.09.19
Подякував: 789 раз.
Подякували: 1665 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 14:50


Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5196
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1163 раз.
Подякували: 2062 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 15:48

За крок до перевороту думок©

  Ірина_ написав:
Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео

Все - нормально, падаєм!© :lol:

Дешевше(гривня) буде?© :mrgreen:

На зиму, взагалі б, краще 45 і кінець війни!👍
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8785
З нами з: 18.03.21
Подякував: 299 раз.
Подякували: 1011 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 22:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

курс долар вже більше 42, а тут тиша. щось зовсім курс перестав цікавити :oops:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10208
З нами з: 29.09.19
Подякував: 789 раз.
Подякували: 1665 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
  #<1 ... 11985119861198711988>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3638, 3639, 3640
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
36390 38098893
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 жов, 2025 09:32
kotyk222
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 214, 215, 216
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
2159 13589082
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 жов, 2025 18:35
Успіх
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23543197
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2680)
27.10.2025 23:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.