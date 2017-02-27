RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11985119861198711988
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 23:42

  Shaman написав:курс долар вже більше 42, а тут тиша. щось зовсім курс перестав цікавити :oops:

А что тут интересного? Обычная сезонность. Разве что жаловаться, что слабовато растёт - едва к уровню декабря прошлого года вернулись. Хотя бы па55, ожидаемых ещё в феврале 2023, уже никто даже не мечтает.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6082
З нами з: 23.03.18
Подякував: 78 раз.
Подякували: 749 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 07:28

  moveton написав:
  Shaman написав:курс долар вже більше 42, а тут тиша. щось зовсім курс перестав цікавити :oops:

А что тут интересного? Обычная сезонность. Разве что жаловаться, что слабовато растёт - едва к уровню декабря прошлого года вернулись. Хотя бы па55, ожидаемых ещё в феврале 2023, уже никто даже не мечтает.

яка сезонність при ручному керуванні? ;)

це НБУ вирішив рухнути курс. цікаво на скільки й внаслідок чого - чи то вирішив погратися в сезонність? чи то пендаль від МВФ допоміг?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10208
З нами з: 29.09.19
Подякував: 789 раз.
Подякували: 1665 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 08:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Що там в нас аналітики говорять, з тим що швець розповідав, про запаси золота в китаю, скидування облігацій. Може курс стане не актуальним?
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 390
З нами з: 21.11.19
Подякував: 265 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11985119861198711988
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3638, 3639, 3640
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
36390 38099559
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 жов, 2025 09:32
kotyk222
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 214, 215, 216
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
2159 13589384
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 жов, 2025 18:35
Успіх
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23543626
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2684)
28.10.2025 06:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.