RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 808809810811
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 18:28

  Сибарит написав:
  rjkz написав:В том-же НДж, есть городок (маленький), Рингвуд. Там живет нижний средний класс.

У меня возникло подозрение, что некоторая часть непонимания связана с терминологией. ЛАДа Вы все равно не переспорите, но, думаю, нелишним будет уточнить, что в США даже самые маленькие, по нашим меркам, села называют городами. Тот, кто этого не знает, при слове "городок" представляет себе масштабы не меньше райцентра.


Да.
Вы правы, немного упустил это из вида.
Фактически, в США эти "села" составляют "подавляющее большинство" (ТМ ЛАД) мест проживания людей.
Городов типа НЙ, ЛА, Чикаго. В %% отношении очень мало.
Многие штаты вообще не имеют сколько-нибудь крупного города.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17973
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8764 раз.
Подякували: 5532 раз.
 
Профіль
 
11
6
7
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 18:29

Тим часом в Кентукі

Тим часом в Кентукі
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41339
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2867 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 19:38

  ЛАД написав:
Сибарит, я уже понял, что проблема социальной справедливости для вас не существует/не интересна. "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих".
Но это ваше личное мнение (на которое вы, безусловно, имеете право), но оно не совпадает с интересами сегодняшнего общества.
И дай бог, чтобы нам не пришлось с ней столкнуться так, как 100 лет назад.


а ви за всі "інтереси суспільства" не розписуйтеся. це також лише ваша особиста думка. і інтереси суспільства - це забрати місце в того, хто може/здатний вчитися і віддати комусь непідготовленому/тупуватому, але расово/гендерно/соціально/ідеологічно правильному? щоб потім з нього вийшов, в кращому випадку, посередній, а радше, ...івняний інженер/лікар/чи хто там? це, по вашому, інтереси суспільства? ви хотіли б попасти до такого лікаря, який ним став по якійсь квоті (неважливо якій, соціальній/расовій/гендерній), а не по здібностях і знаннях? щоб він вас достроково відправив на той світ? а такий самий слідчий чи суддя потім написали, ну і ..уй з ним (тобто з вами), так?
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1673
З нами з: 28.10.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 808809810811
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 21:06
2 10563
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 19:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
РВС Банк (254)
30.10.2025 19:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.