Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 11993119941199511996 Додано: П'ят 31 жов, 2025 20:21 prodigy написав: ЛАД написав: Если такой рост курса был заложен в бюджет, то не удивительно, что на 4-й квартал уже не хватало денег на выплаты военным. Если такой рост курса был заложен в бюджет, то не удивительно, что на 4-й квартал уже не хватало денег на выплаты военным.



це різні речі



вже писав неодноразово-міцна гривня на користь імпортерам (дешевше закупати і в тому числі компоненти до виробництва зброї(дронів в т.ч.)

слаба гривня-коли гарний врожай і експортери сплатять більше податків (але врожаю цього року немає), тому і немає сенсу в девальвації гривні(бо погані наслідки будуть перевищувати невелику користь від девальвації, яку вимагає МВФ) це різні речівже писав неодноразово-міцна гривня на користь імпортерам (дешевше закупати і в тому числі компоненти до виробництва зброї(дронів в т.ч.)слаба гривня-коли гарний врожай і експортери сплатять більше податків (але врожаю цього року немає), тому і немає сенсу в девальвації гривні(бо погані наслідки будуть перевищувати невелику користь від девальвації, яку вимагає МВФ) Оно-то верно.

Оно-то верно.Но при более низком курсе государство собрало бы больше налогов, т.е. было бы больше денег. У государства.

Тобто мені не запропонували кілька різних варіантів для одного і того ж бізнесу..

Мене ЗМУСИЛИ використовувати тільки один конкретний для певних галузей....

Виявляється різні варіанти можливі для РІЗНИХ галузей бізнесу....Тобто мені не запропонували кілька різних варіантів для одного і того ж бізнесу..Мене ЗМУСИЛИ використовувати тільки один конкретний для певних галузей....

Так, стоп. В пределах отрасли и вариантов-то разного налогообложения нет? О каком же искривлении рынка речь? Значит все конкуренты опять же в равных условиях. Разумеется, при занятиях разными вещами налоговые ставки разные. Это так и задумано: стимуляция одной деятельности, некоторое подавление другой, которую посчитали, что с неё не жалко пощипать. Тут можно разве что по конкретным выборам поспорить, а сам по себе подход вместо условного "1% с оборота каждого" иметь НК объёма увесистой книги - это нормальное управление экономикой. Ну или по крайней мере сбором налогов с неё, если предполагать, что при этом ставят цель при той же нужно сумме налогов экономику в целом обидеть минимально.



budivelnik написав: Те саме з електромобілями

станом на сьогодні-це супервигідно ,тому варто поступитись пільгами на користь Держави... Те саме з електромобілямистаном на сьогодні-це супервигідно ,тому варто поступитись пільгами на користь Держави...

Вот это уже не про влияние на рынок. Это субьективная иррациональная обида на законы, что они в какой-то области ставят поборы ниже среднего (и математически очевидно, что отсутствием такого может быть только установка всем одинаковых поборов). Но на это обижаться не надо. Нужно радоваться, что такие возможности есть и можно себя применить в той области, которую щипают меньше и там себе заработать больше. Например, с ДВС машины перейти на электрическую, раз это так супервыгодно. Оно ж для того и организовывается. А требовать, что, раз кто-то другой кажется слишком хорошо живёт, то ему нужно прописать поборов побольше - это мироощущение "у соседа корова сдохла. Мелочь, а приятно".



Так, стоп. В пределах отрасли и вариантов-то разного налогообложения нет? О каком же искривлении рынка речь? Значит все конкуренты опять же в равных условиях. Разумеется, при занятиях разными вещами налоговые ставки разные. Это так и задумано: стимуляция одной деятельности, некоторое подавление другой, которую посчитали, что с неё не жалко пощипать. Тут можно разве что по конкретным выборам поспорить, а сам по себе подход вместо условного "1% с оборота каждого" иметь НК объёма увесистой книги - это нормальное управление экономикой. Ну или по крайней мере сбором налогов с неё, если предполагать, что при этом ставят цель при той же нужно сумме налогов экономику в целом обидеть минимально.

Вот это уже не про влияние на рынок. Это субьективная иррациональная обида на законы, что они в какой-то области ставят поборы ниже среднего (и математически очевидно, что отсутствием такого может быть только установка всем одинаковых поборов). Но на это обижаться не надо. Нужно радоваться, что такие возможности есть и можно себя применить в той области, которую щипают меньше и там себе заработать больше. Например, с ДВС машины перейти на электрическую, раз это так супервыгодно. Оно ж для того и организовывается. А требовать, что, раз кто-то другой кажется слишком хорошо живёт, то ему нужно прописать поборов побольше - это мироощущение "у соседа корова сдохла. Мелочь, а приятно".

Не, добавить налогов - это запросто. Вот на банковские депо "по просьбам трудящихся" 11 лет назад ввели налоги, как на прочие доходы физика. Наверное, справедливо, но что-то не веселы лица простых пересичных. Теперь "перекос" в нулевых налогах с ОВГЗ. Нужно и на них ввести. И до кучи порог налогонеоблагаемости посылок опустить до нуля. Вот тогда заживём!

Додано: П'ят 31 жов, 2025 23:02 moveton написав: ЛАД написав: Кому будет веселее? Кому будет веселее?

В первую очередь государству, у которого сэкономятся деньги. Причём не только собсно субсидии, но и админрасходы на их исполнение. Дальше оно по цепочке ощастливит ещё кого-то. Кого конкретно - тут, как пойдёт. Само собой, что "обиженные" громко взвоют, а те, кому эти деньги что-то облегчат, не заметят и даже спасибо не скажут. Но это уже неизбежность. В первую очередь государству, у которого сэкономятся деньги. Причём не только собсно субсидии, но и админрасходы на их исполнение. Дальше оно по цепочке ощастливит ещё кого-то. Кого конкретно - тут, как пойдёт. Само собой, что "обиженные" громко взвоют, а те, кому эти деньги что-то облегчат, не заметят и даже спасибо не скажут. Но это уже неизбежность. Это вряд ли.

Может вызвать такое недовольство, что государству будет сильно весело.



ЛАД написав: Каким образом заботиться?

Оттого, что продавец перейдёт от будивельника к другому хозяину, зарплата не увеличится. Она у всех примерно одинакова. Иначе бы уже перешли. Каким образом заботиться?Оттого, что продавец перейдёт от будивельника к другому хозяину, зарплата не увеличится. Она у всех примерно одинакова. Иначе бы уже перешли.

Это уже вопрос индивидуальный и творческий. Я понимаю, что становлюсь похож на стратегическую сову, но, блин, этот вопрос успешно решал каждый выживший человек на протяжении минимум нескольких последних тысячелетий. Поскольку человечество в итоге не вымерло и даже размножилось, то полагаю, что обычно оно и было успешно. Не верю, что государство настолько разбаловало подачками, что назад дороги нет. Это уже вопрос индивидуальный и творческий. Я понимаю, что становлюсь похож на стратегическую сову, но, блин, этот вопрос успешно решал каждый выживший человек на протяжении минимум нескольких последних тысячелетий. Поскольку человечество в итоге не вымерло и даже размножилось, то полагаю, что обычно оно и было успешно. Не верю, что государство настолько разбаловало подачками, что назад дороги нет. Для того, чтобы выжить, не обязательно улучшать жизнь. Выживали веками в весьма убогих условиях.



ЛАД написав: Но вы почему-то не допускаете мысли, что многие не платят, потому что реально не хватает денег. Но вы почему-то не допускаете мысли, что многие не платят, потому что реально не хватает денег. Почему же? Допускаю. Я отмечаю, что сильно не все долги потому, что народ не может платить разумную цену. ..... Почему же? Допускаю. Я отмечаю, что сильно не все долги потому, что народ не может платить разумную цену. ..... Хотите, чтобы эти "сильно не все долги" сильно выросли?



ЛАД написав: Я не знаю, приходилось ли вам сидеть в холодной квартире. Я не знаю, приходилось ли вам сидеть в холодной квартире.

Смотря что считать холодной. Пяток лет назад как-то в апреле похолодало, а отопление чётко вырубили в конце марта. Пару недель сидел в квартире при 14 градусах, пока маское солнышко её не отогрело. Смотря что считать холодной. Пяток лет назад как-то в апреле похолодало, а отопление чётко вырубили в конце марта. Пару недель сидел в квартире при 14 градусах, пока маское солнышко её не отогрело. В апреле солнышко уже тоже пригревает и днём дом хоть немного нагревается. + дом остывает не моментально. Так что отсутствие отопления в апреле не то же самое, что зимой.



Я горожанин, но все таки от рождения и лет до 20 жил в аварийном доме из ракушняка дореволюционной постройки. Никакой горячей воды и городского отопления. Временами разводили печку, но далеко не каждый день. При этом в Одессе в те времена было сильно холоднее, чем последние годы. К сожалению, тогда мне даже в голову не приходило измерять температуру дома (в школе было задание мерять, но только на улице), но с остывшей печкой выше 12-14 градусов там явно зимой быть не могло. Абсолютно нормально воспринималось. Привычно же. Человек не рептилоид, ему непоправимо плохо, когда жарко, а не когда холодно. Ракушняк не самый плохой материал. Насколько знаю, теплоизоляция хорошая. Не знаю, что у вас за дом был, в Харькове о таких даже не слышал.

Воду из колодца брали? Потому что без отопления у вас бы трубы полопались. И если "Временами разводили печку, но далеко не каждый день", то температура у вас должна была бы быть намного ниже, чем 12-14 градусов. Примерно такая же, как на улице. Стараюсь людям доверять, но этот ваш рассках сильно смахивает на сказку.

А готовили на чём?



На палатки пока ажиотажный спрос не разгоняют, можно успеть взять по дешёвке. Кстати, если сильно холодно в 13 градусов в квартире, то рекомендую переселиться в палатку. В походах и мной проверено - и при околонулевой температуре, которую надышали внутри палатки (снаружи оставленные двухлитровые бутылки с водой к утру промерзают насквозь) в спальнике совсем не холодно без всяких движений. Наоборот, утром совершать движения, чтобы из него вылазить, совсем не хочетсяНа палатки пока ажиотажный спрос не разгоняют, можно успеть взять по дешёвке. Юмор принимаю. Но, боюсь, в Харькове всем на палатки земли не хватит. Или предлагаете в лес переселиться?



ЛАД написав: У вас есть деньги?

Возьмите и постройте.

У государства денег не хватает, а частных инвесторов тоже как-то не находится. У вас есть деньги?Возьмите и постройте.У государства денег не хватает, а частных инвесторов тоже как-то не находится.

Так, чтобы на реактор хватило - у меня нет. Но я сильно подозреваю, что инвесторов не находится совсем не потому, что денег нет ни у кого ни индивидуально ни вскладчину. Это всё таки не космическая программа США. Вполне подъёмный проект. И для государства тоже. Если верить гуглу, то один блок - это разово полмиллиона долларов после чего он будет с минимальными затратами работать десятилетиями и производить кучу энергии Так, чтобы на реактор хватило - у меня нет. Но я сильно подозреваю, что инвесторов не находится совсем не потому, что денег нет ни у кого ни индивидуально ни вскладчину. Это всё таки не космическая программа США. Вполне подъёмный проект. И для государства тоже. Если верить гуглу, то один блок - это разово полмиллиона долларов после чего он будет с минимальными затратами работать десятилетиями и производить кучу энергии Вы слегка ошиблись. Не полмиллиона, а полмиллиарда ( https://epravda.com.ua/rus/news/2023/12/27/708147/ ). И то это больше похоже на сказки наших..., не знаю, как назвать. Скажем, строителей ХАЭС, которые хотят выбить деньги, начать, а там можно сказать, что ошиблись, надо ещё. Потом ещё и ещё. Возможно, это только стоимость реактора.

Сооружение АЭС «Аккую» в Турции - 4 блока по 1200 МВт.

Стоимость: МОСКВА, 13 июня. Стоимость строительства АЭС "Аккую", возводимой госкорпорацией "Росатом" в Турции, составляет $24-25 млрд. Об этом президенту России Владимиру Путину сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев в ходе заседания Совета по науке.



"В нынешних ценах это будет $24-25 млрд", - сказал Лихачев, отвечая на вопрос президента о стоимости строительства https://nangs.org/news/renewables/nuclear/likhachev-nazval-stoimost-stroitelstva-aes-akkuyu-v-turtsii

Дальнейшие ваши вопросы при этом теряют смысл.



И ещё вопрос к вам.

Скажите честно, вам вчера-сегодня просто скучно и захотелось поговорить?

Просто так, от нечего делать?

В следующий раз сразу предупреждайте. Поговорим. Но я не буду тратить время на поиски данных и точные формулировки. Это вряд ли.Может вызвать такое недовольство, что государству будет сильно весело.Для того, чтобы выжить, не обязательно улучшать жизнь.веками в весьма убогих условиях.Хотите, чтобы эти "сильно не все долги" сильно выросли?В апреле солнышко уже тоже пригревает и днём дом хоть немного нагревается. + дом остывает не моментально. Так что отсутствие отопления в апреле не то же самое, что зимой.Ракушняк не самый плохой материал. Насколько знаю, теплоизоляция хорошая. Не знаю, что у вас за дом был, в Харькове о таких даже не слышал.Воду из колодца брали? Потому что без отопления у вас бы трубы полопались. И если "Временами разводили печку, но далеко не каждый день", то температура у вас должна была бы быть намного ниже, чем 12-14 градусов. Примерно такая же, как на улице. Стараюсь людям доверять, но этот ваш рассках сильно смахивает на сказку.А готовили на чём?Юмор принимаю. Но, боюсь, в Харькове всем на палатки земли не хватит. Или предлагаете в лес переселиться?Вы слегка ошиблись. Не полмиллиона, а полмиллиарда (). И то это больше похоже на сказки наших..., не знаю, как назвать. Скажем, строителей ХАЭС, которые хотят выбить деньги, начать, а там можно сказать, что ошиблись, надо ещё. Потом ещё и ещё. Возможно, это только стоимость реактора.Сооружение АЭС «Аккую» в Турции - 4 блока по 1200 МВт.Стоимость:Дальнейшие ваши вопросы при этом теряют смысл.И ещё вопрос к вам.Скажите честно, вам вчера-сегодня просто скучно и захотелось поговорить?Просто так, от нечего делать?В следующий раз сразу предупреждайте. Поговорим. Но я не буду тратить время на поиски данных и точные формулировки. ЛАД 2 Повідомлень: 37164 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5371 раз. Подякували: 4870 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лис, 2025 00:02 Что касается субсидирования цен на ээ и газ. Да и любых других.

Это, безусловно, неверно и вредно.

Отказываться от этого рано или поздно придётся.

Но это будет достаточно сложная процедура, хотя и давно назревшая.

Додано: Суб 01 лис, 2025 00:02 Что касается субсидирования цен на ээ и газ. Да и любых других.

Это, безусловно, неверно и вредно.

Отказываться от этого рано или поздно придётся.

Но это будет достаточно сложная процедура, хотя и давно назревшая.

Но сделать это во время войны... Вряд ли стоит.

Критическим уровнем торгового дефицита считается показатель в 10% ВВП и выше.

.....Для удержания стабильности гривны нам придется привлекать по 40-50 млрд дол внешней помощи в год, но после войны таких денег могут и не дать.

Додано: Суб 01 лис, 2025 00:15 Прогноз дефицита торговли товарами в Украине в 2025 году увеличен с 52 млрд дол до почти 55 млрд дол, что составит 27-28% ВВП.

Критическим уровнем торгового дефицита считается показатель в 10% ВВП и выше.

.....Для удержания стабильности гривны нам придется привлекать по 40-50 млрд дол внешней помощи в год, но после войны таких денег могут и не дать.

.....Когда эта плотина будет прорвана - вопрос времени. Пока внешняя финансовая помощь идет в размере 40-50 млрд дол в год, курс будет относительно стабилен. https://www.facebook.com/aleksej.kus.376278/posts/pfbid02YMtvUHvy9MUNVX6rNrfGSYozEUBuPkyN4QG3fvPve2SDMBLJC5jddQRLLisLN9Ksl

1) темпи зростання ВВП на рівні 5% на рік і більше;

2) торговельний профіцит або мінімальний дефіцит;

3) динамічний рух ВВП на позначку у 1 трлн дол. у номінальному вимірі;

4) відсутність трудової міграції з країни;

5) високий рівень інвестування в національну економіку — від’ємна міжнародна інвестиційна позиція на рівні 90% ВВП і вище (передусім за рахунок приватних інвестицій).

......Лише темпи зростання ВВП вище 5% на рік дають можливість бідній країні скоротити бідність і відставання від заможних західних країн.

......В історії зростання ВВП України спостерігається своєрідний «день бабака», коли економіка кружляє зачарованим колом з умовним радіусом валового продукту у 200 млрд дол

......Номінальний валовий продукт під час війни суттєво зріс за рахунок дефлятора, тобто показника інфляції.

Для розуміння: 2021 року номінальний ВВП України становив 5,5 трлн грн, а 2026-го він очікується на рівні 10,4 трлн грн, що у 1,9 разу більше. Це збільшення зумовлене передусім інфляцією, а не реальним зростанням ВВП.

......Показники українського експорту можна згрупувати так:

- промисловий експорт: промислова продукція, хімічна продукція, чорна металургія, продукція машинобудування, транспорт, верстати, прилади, інше;

- аграрно-сировинний експорт: продовольчі товари, деревина та мінеральна сировина (насамперед залізна руда).

Якщо 2005 року у структурі нашого експорту обсяг за першою групою товарів становив 71%, а за другою, відповідно, 29%, то 2021-го, або напередодні повномасштабної війни, перша група — 40%, а друга — 60%.

......Під час війни ця пропорція поглибилася ще більше — тепер це 25/75 на користь другої групи товарів.

В абсолютному вимірі промисловий експорт скоротився з 23 млрд дол. на рік до 9,8 млрд, або у 2,3 разу. Зате аграрно-сировинний експорт зріс з 9 млрд дол. до 29 млрд, або у 3,2 разу.

......Посилення сервісно-сировинної складової у структурі експорту натомість свідчить про подальшу деіндустріалізацію.

Отже, переможні реляції нашого уряду щодо розвитку ОПК можна певною мірою сприймати критично, адже в історії світового індустріального розвитку немає жодного прикладу, коли розвиток військового виробництва відбувався на тлі деіндустріалізації та «промислової пустелі».

Це апріорі неможливо. https://www.facebook.com/aleksej.kus.376278/posts/pfbid0BGrRuqZ5mKSQqTC1BxjUMc5X9DuDGA4bSFryGAuL9wJxqnRaui2tygJbLgLLGa9ol И ещё: ЛАД 2 Повідомлень: 37164 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5371 раз. Подякували: 4870 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лис, 2025 00:34 Re: Валютний ринок в контексті ДС ЛАД написав: Может вызвать такое недовольство, что государству будет сильно весело. Может вызвать такое недовольство, что государству будет сильно весело.

До некоторой степени будет. Но если государство так слабо, что не может принять непопулярное решение, то что это за государство такое? Может и тянуть, конечно. Когда-то этот нарыв неизбежно прорвётся сам и точно снесёт государство, но тогда уже будет другое правительство, а кого волнуют его проблемы?



ЛАД написав: Для того, чтобы выжить, не обязательно улучшать жизнь. Выживали веками в весьма убогих условиях. Для того, чтобы выжить, не обязательно улучшать жизнь. Выживали веками в весьма убогих условиях.

Выживание - это и есть улучшение жизни. От уровня подыхания до уровня, как минимум, выживания. Как показывает история, единственный толковый способ заставить хомо сапиенса строить цивилизацию, а не лежать под пальмой и ждать, пока банан в рот упадёт. При этом очень эффективный. Учили ж Некрасова:

В мире есть царь: этот царь беспощаден,

Голод названье ему.

Водит он армии; в море судами

Правит; в артели сгоняет людей,

Ходит за плугом, стоит за плечами

Каменотесцев, ткачей.



ЛАД написав: Хотите, чтобы эти "сильно не все долги" сильно выросли? Хотите, чтобы эти "сильно не все долги" сильно выросли?

С чего бы? Это не правильно, что долги растут. Но при чём тут желание и возможность платить? Для исключения роста долгов есть очевидное решение, которое применяется практически во всех договорах поставок в кредит: если долг вырос сверх какого-то порога или времени, то дальше в кредит ничего не даётся. Плюс к этому по суду взыскивается уже имеющийся долг, но это уже отдельный шаг. Так без проблем делают и операторы разнообразной связи и электрики и банки и все остальные. У меня в квартире в новом ЖК и отопление легко отключают (само собой, я проверял это в самый неудобный для меня момент - когда у строителей зимой сохли стены и отключение отопления на срок больше полусуток означало, что ремонт стен нужно начинать заново). Долги при этом расти перестают, мамой клянус! И не плательщик может при этом обижаться только на себя (хотя он, конечно, будет ныть, что это поставщик плохой и должен войти в положение и обеспечивать неплательщику комфортную жизнь за свой счёт).



ЛАД написав: В апреле солнышко уже тоже пригревает и днём дом хоть немного нагревается. + дом остывает не моментально. Так что отсутствие отопления в апреле не то же самое, что зимой. В апреле солнышко уже тоже пригревает и днём дом хоть немного нагревается. + дом остывает не моментально. Так что отсутствие отопления в апреле не то же самое, что зимой.

Разговор был про холодную хвартиру. Я просто описал по какой причине в ней было 14 градусов. Да, это при пригревающем солнышке и поэтому установилось 14, а не 12. Или 14 апрельских считается теплее, чем 14 ноябрьских?



ЛАД написав: Ракушняк не самый плохой материал. Насколько знаю, теплоизоляция хорошая. Не знаю, что у вас за дом был, в Харькове о таких даже не слышал. Ракушняк не самый плохой материал. Насколько знаю, теплоизоляция хорошая. Не знаю, что у вас за дом был, в Харькове о таких даже не слышал.

Ну Харков - это вторая, а временами и первая столица. В Одессе это было недалеко от центра. Причём в этих развалюхах до сих пор живут . Правда, за последние 20 лет изрядно самостоятельно облагородили, но городского отопления нет и не будет.



ЛАД написав: Воду из колодца брали? Потому что без отопления у вас бы трубы полопались. И если "Временами разводили печку, но далеко не каждый день", то температура у вас должна была бы быть намного ниже, чем 12-14 градусов. Примерно такая же, как на улице. Стараюсь людям доверять, но этот ваш рассках сильно смахивает на сказку. Воду из колодца брали? Потому что без отопления у вас бы трубы полопались. И если "Временами разводили печку, но далеко не каждый день", то температура у вас должна была бы быть намного ниже, чем 12-14 градусов. Примерно такая же, как на улице. Стараюсь людям доверять, но этот ваш рассках сильно смахивает на сказку.

Нет, водопровод был. Вот канализацию подвели туда только незадолго до моего рождения. Родители ещё бегали в общественный сортир во дворе. И снесли этот сортир уже после моего 20тилетия. Никаких ванн и душей, разумеется, не было. Но водопровод всё таки работал (откуда в центре мегаполиса колодец?) С чего бы ему под землёй замерзать? В Одессе среднегодовая температура выше нуля. Ну течёт зимой по нему вода температуры 3 градуса, но вполне себе жидкая. Хотя бы местами замёрзший водопровод здесь я видел только одной эпичной зимой, когда 20 градусов мороза установилось на пару недель. Кстати, не разорвало ничего.



ЛАД написав: А готовили на чём? А готовили на чём?

Газ был для плит. Но для отопления не использовался. Готовили не так много, чтобы от плиты существенно квартира нагревалась Как уже говорил, я не знаю сколько там было. Может и до 10 градусов падало. Ниже вряд ли. Как-то так хватало собственного тепла и печки временами. Может и действительно ракушняк круто теплоизолирует. Но по ощущениям через сутки-другие посли того, как печка гасла, уже возврашалось к тому, что было до неё, а её топить - это то ещё развлечение и поэтому чаще раза в неделю обычно не практиковали.



В общем, нормальная жизнь (без шуток. Меня и к бабушкам в более мелкие населённые пункты вывозили. Там сразу понимаешь, что водопровод, да ещё и канализация в доме - это уже мегакомфорт). Потом пошёл в институт - там аудитории с высоченными потолками и холодные батареи. Никто из этого трагедии не делал. Все спокойно сидели в тёплой одежде и конспектировали кусками по 45 минут. Не знаю насколько это тянет на двигательную активность.



ЛАД написав: Юмор принимаю. Но, боюсь, в Харькове всем на палатки земли не хватит. Или предлагаете в лес переселиться? Юмор принимаю. Но, боюсь, в Харькове всем на палатки земли не хватит. Или предлагаете в лес переселиться?

Палатку можно и в квартире поставить. Ей для магического эффекта согревания лес не нужен.



ЛАД написав: Вы слегка ошиблись. Не полмиллиона, а полмиллиарда ( https://epravda.com.ua/rus/news/2023/12/27/708147/ ) Вы слегка ошиблись. Не полмиллиона, а полмиллиарда (

Описался. Я по этой же ссылке и смотрел. Да, полмиллиарда. Про треть от клюевской СЭС и 1.5% от годовой помощи у меня должно быть верно. Насколько оно соответствует реальной стоимости - это другой вопрос. Может и соответствует, раз основная АЭС уже есть и речь только про энергоблок. Других цифр у меня нет.



ЛАД написав: Скажите честно, вам вчера-сегодня просто скучно и захотелось поговорить?

Просто так, от нечего делать?

В следующий раз сразу предупреждайте. Поговорим. Но я не буду тратить время на поиски данных и точные формулировки. Скажите честно, вам вчера-сегодня просто скучно и захотелось поговорить?Просто так, от нечего делать?В следующий раз сразу предупреждайте. Поговорим. Но я не буду тратить время на поиски данных и точные формулировки.

Господи, вся эта тема от желания поговорить. Как и большинство остальных тем на этом форуме. Делать не то, чтобы больше нечего, но когда-то обменяться мнениями хочется больше, чем заниматься другим. Так что можно считать, что предупреждаю по умолчанию. Насколько тратить время на ответ - это на совести и самоуважении каждого собеседника. Я обычно к излагаемым типа фактам таки стараюсь найти хоть какие-то публичные источники. И излагать тоже чётко. Конечно, где-то могу и очепятаться. Но это никого другого ни к чему не обязывает. До некоторой степени будет. Но если государство так слабо, что не может принять непопулярное решение, то что это за государство такое? Может и тянуть, конечно. Когда-то этот нарыв неизбежно прорвётся сам и точно снесёт государство, но тогда уже будет другое правительство, а кого волнуют его проблемы?Выживание - это и есть улучшение жизни. От уровня подыхания до уровня, как минимум, выживания. Как показывает история, единственный толковый способ заставить хомо сапиенса строить цивилизацию, а не лежать под пальмой и ждать, пока банан в рот упадёт. При этом очень эффективный. Учили ж Некрасова:С чего бы? Это не правильно, что долги растут. Но при чём тут желание и возможность платить? Для исключения роста долгов есть очевидное решение, которое применяется практически во всех договорах поставок в кредит: если долг вырос сверх какого-то порога или времени, то дальше в кредит ничего не даётся. Плюс к этому по суду взыскивается уже имеющийся долг, но это уже отдельный шаг. Так без проблем делают и операторы разнообразной связи и электрики и банки и все остальные. У меня в квартире в новом ЖК и отопление легко отключают (само собой, я проверял это в самый неудобный для меня момент - когда у строителей зимой сохли стены и отключение отопления на срок больше полусуток означало, что ремонт стен нужно начинать заново). Долги при этом расти перестают, мамой клянус! И не плательщик может при этом обижаться только на себя (хотя он, конечно, будет ныть, что это поставщик плохой и должен войти в положение и обеспечивать неплательщику комфортную жизнь за свой счёт).Разговор был про холодную хвартиру. Я просто описал по какой причине в ней было 14 градусов. Да, это при пригревающем солнышке и поэтому установилось 14, а не 12. Или 14 апрельских считается теплее, чем 14 ноябрьских?Ну Харков - это вторая, а временами и первая столица. В Одессе это было недалеко от центра. Причём в этих развалюхах. Правда, за последние 20 лет изрядно самостоятельно облагородили, но городского отопления нет и не будет.Нет, водопровод был. Вот канализацию подвели туда только незадолго до моего рождения. Родители ещё бегали в общественный сортир во дворе. И снесли этот сортир уже после моего 20тилетия. Никаких ванн и душей, разумеется, не было. Но водопровод всё таки работал (откуда в центре мегаполиса колодец?) С чего бы ему под землёй замерзать? В Одессе среднегодовая температура выше нуля. Ну течёт зимой по нему вода температуры 3 градуса, но вполне себе жидкая. Хотя бы местами замёрзший водопровод здесь я видел только одной эпичной зимой, когда 20 градусов мороза установилось на пару недель. Кстати, не разорвало ничего.Газ был для плит. Но для отопления не использовался. Готовили не так много, чтобы от плиты существенно квартира нагреваласьКак уже говорил, я не знаю сколько там было. Может и до 10 градусов падало. Ниже вряд ли. Как-то так хватало собственного тепла и печки временами. Может и действительно ракушняк круто теплоизолирует. Но по ощущениям через сутки-другие посли того, как печка гасла, уже возврашалось к тому, что было до неё, а её топить - это то ещё развлечение и поэтому чаще раза в неделю обычно не практиковали.В общем, нормальная жизнь (без шуток. Меня и к бабушкам в более мелкие населённые пункты вывозили. Там сразу понимаешь, что водопровод, да ещё и канализация в доме - это уже мегакомфорт). Потом пошёл в институт - там аудитории с высоченными потолками и холодные батареи. Никто из этого трагедии не делал. Все спокойно сидели в тёплой одежде и конспектировали кусками по 45 минут. Не знаю насколько это тянет на двигательную активность.Палатку можно и в квартире поставить. Ей для магического эффекта согревания лес не нужен.Описался. Я по этой же ссылке и смотрел. Да, полмиллиарда. Про треть от клюевской СЭС и 1.5% от годовой помощи у меня должно быть верно. Насколько оно соответствует реальной стоимости - это другой вопрос. Может и соответствует, раз основная АЭС уже есть и речь только про энергоблок. Других цифр у меня нет.Господи, вся эта тема от желания поговорить. Как и большинство остальных тем на этом форуме. Делать не то, чтобы больше нечего, но когда-то обменяться мнениями хочется больше, чем заниматься другим. Так что можно считать, что предупреждаю по умолчанию. Насколько тратить время на ответ - это на совести и самоуважении каждого собеседника. Я обычно к излагаемым типа фактам таки стараюсь найти хоть какие-то публичные источники. И излагать тоже чётко. Конечно, где-то могу и очепятаться. Но это никого другого ни к чему не обязывает. moveton

