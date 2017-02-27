RSS
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 14:23

  Shaman написав:...поступовий девал стимулює внутрішнє виробництво ті придушує імпорт. й як девал 10% спровокує гіпер - не фантазуйте.

То-то у нас внутреннее производство взлетело до самых небес... и в 90-х и в 2008-м и в 2013-м :roll:
В нашей стране девальвация стимулирует только бедность :!:
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 17:51

  maniachello написав:
  Shaman написав:...поступовий девал стимулює внутрішнє виробництво ті придушує імпорт. й як девал 10% спровокує гіпер - не фантазуйте.

То-то у нас внутреннее производство взлетело до самых небес... и в 90-х и в 2008-м и в 2013-м :roll:
В нашей стране девальвация стимулирует только бедность :!:

"геніальний" аналіз :lol: й далі будуть ці кратні девали, поки ми граємось в міцну гривню... більше всього кепкують ті, хто ніяк не пов'язаний з виробництвом...
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 18:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

ну що, почалося сезонне здорожчання під Новий Рік?

42,2 вже подолали 8)

хоча якогось сплеску валютних інтервенцій ще немає...
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 18:46

  Shaman написав:ну що, почалося сезонне здорожчання під Новий Рік?

42,2 вже подолали 8)

хоча якогось сплеску валютних інтервенцій ще немає...

А что с евро?
Там, вроде, доллар в мире вырос...
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 19:30

  Миша-клиент написав:ветка - умерла?: ни инсайдов, ни обоснованных прогнозов, ни комментов...


інсайдов не було після 2009р

прогнози (зелені простирадла) були, але користуватись їм треба було навпаки, в 2014р послухав у втратив багато, купивши дорогий євро

прогноз вам ніхто сьогодні не дасть, бо курс в руках НБУ
давно не читаю ніяких прогнозів, навіть по парі євро/дол
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 19:58

  Shaman написав:ну що, почалося сезонне здорожчання під Новий Рік?

42,2 вже подолали 8)

хоча якогось сплеску валютних інтервенцій ще немає...

Это вы о чём?
Курс на 21.11 - 42,1549. На сегодня 20.11 был - 42,0948.
Евро слегка снизился с сегодняшнего 48,7374 до 48,5161.
