Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 27 лис, 2025 11:43
Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин
на своїй сторінці у Фейсбук:
В жовтні 2025 року обіг готівкового євро у населення був найбільший за історію доступних даних - еквівалент 1,08 млрд дол (+23% до вересня).
Попередній максимум був на піку зростання євро до долару - 0,96 млрд дол.
Накупили євро на 725 млн дол (історичний максимум), й продали на 314 млн дол. При цьому євро активно не зростав, але населення це не зупинило.
А скільки євро купили у жовтні ви?
