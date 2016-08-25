|
Обговорення питань пошуку роботи: Як шукати роботу після 40 років, як заробляти понаднормово, СПД і робота по трудовій, а також чорний список працівників і типові помилки претендентів і роботодавців.
Додано: Сер 02 лип, 2025 14:22
Кто подскажет, как выбрать digital агентство для стартапа?
Додано: Сер 02 лип, 2025 15:24
давай уже, рассказывай
Додано: Чет 27 лис, 2025 12:44
Портфоліо та огляди
Юрочка
Завжди потрібно перевіряти та перевіряти портфоліо компаній та відгуки!
