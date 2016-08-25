RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Ринок праці: резюме,
вакансії та освіта
/
Інші питання про роботу
/
Кто подскажет, как выбрать
digital агентство для стартапа?

Кто подскажет, как выбрать digital агентство для стартапа?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення питань пошуку роботи: Як шукати роботу після 40 років, як заробляти понаднормово, СПД і робота по трудовій, а також чорний список працівників і типові помилки претендентів і роботодавців.
Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 14:22

Кто подскажет, как выбрать digital агентство для стартапа?

Кто подскажет, как выбрать digital агентство для стартапа?
Юрочка
 
Повідомлень: 1
З нами з: 02.07.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 15:24

Re: Кто подскажет, как выбрать digital агентство для стартап

Юрочка написав:Кто подскажет, как выбрать digital агентство для стартапа?
давай уже, рассказывай
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1684
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 12:44

Портфоліо та огляди

Юрочка

Завжди потрібно перевіряти та перевіряти портфоліо компаній та відгуки!
natejackson792
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 01.08.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Как провести выходные с пользой для карьеры
ТупУм » Сер 21 гру, 2016 15:44
2 38448
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 тра, 2017 16:19
gudvineugene
Для тех, кто хочет сменить профессию ...
ТупУм » Вів 30 сер, 2016 16:44
0 3356
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 сер, 2016 16:44
ТупУм
10 советов, как стать карьеристом
ТупУм » Чет 25 сер, 2016 13:56
0 2732
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 сер, 2016 13:56
ТупУм

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5169)
27.11.2025 14:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.