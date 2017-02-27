RSS
Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 11:43

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин на своїй сторінці у Фейсбук:
В жовтні 2025 року обіг готівкового євро у населення був найбільший за історію доступних даних - еквівалент 1,08 млрд дол (+23% до вересня).
Попередній максимум був на піку зростання євро до долару - 0,96 млрд дол.
Накупили євро на 725 млн дол (історичний максимум), й продали на 314 млн дол. При цьому євро активно не зростав, але населення це не зупинило.
А скільки євро купили у жовтні ви?

Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 14:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Що з форумом, за 15 хвилин прочитав майже місяць переписок, раніше тиждень за пів години не прочитаєш. Не знайшов інформації яку шукав, яка доля ОВДП зараз у пересічних, яка динаміка за останній рік два? Скільки в гривневих і скільки в валютних тримають?
Які прогнози по кросс курсу євро/доллар?
Хто ще живий напишить ваші думки.

Дякую!
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 16:48

viy Дані по ОВДП які знаходяться в обігу на 27 листопада від Нацбанку https://www.fixygen.ua/news/20251127/da ... anku.html/
Пересічні від початку 2024 подвоїли.
Так як курс цілком в руках НБУ, то і писати особливо нічого.
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 16:51

  viy написав:Що з форумом, за 15 хвилин прочитав майже місяць переписок, раніше тиждень за пів години не прочитаєш. Не знайшов інформації яку шукав, яка доля ОВДП зараз у пересічних, яка динаміка за останній рік два? Скільки в гривневих і скільки в валютних тримають?
Які прогнози по кросс курсу євро/доллар?
Хто ще живий напишить ваші думки.

Дякую!

може відразу вудку? :oops:

ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 18:02

  Shaman написав:
  Shaman написав:
  Shaman написав:сьогодні вже було 42,3 але злякалися, в 15:30 відкотили до 42,25 8)

42,4-42,5 - сьогодні вже не злякалися 8)

сьогодні топталися біля 42,3. спостерігаємо далі 8)

42,25 й поки більше не рухаються.

хоча коли було 42,5 24 листопада був сплеск інтервенцій більше 200 млн дол, а 25 та 26 листопада - 130-140 млн дол
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 18:10

  Shaman написав:
  Shaman написав:
  Shaman написав:сьогодні топталися біля 42,3. спостерігаємо далі 8)

42,25 й поки більше не рухаються.

хоча коли було 42,5 24 листопада був сплеск інтервенцій більше 200 млн дол, а 25 та 26 листопада - 130-140 млн дол

пробули подолати 42,3, але відкатились на 42,27.

розминаються перед груднем? :D
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 13:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

дива дивні. по звіту бачимо валютних інтервенцій на цьому тижні 963 млн дол. це багато. але по днях ми такої цифри не бачимо. четвер - день подяки, за перші три дні тижня - лише 20 ярдів грн. що, в п'ятницю ще 20? але чому тоді курс 42,25. подивимось далі.

загалом на тижні сходили на 42,5, потім повернулися. в грудні побачимо ще такі гойдалки - але якщо НБУ діє так обережно - то на кінець року більш вірогідно 43, а не 44. подивимось, останні два тижні грудня найцікавіші. минулого року інтервенції в грудні перевищили 5 ярдів дол. та й паливо потроху додають - безготівкової гривні вже знову 800 ярдів.
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 19:07


Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 19:25

  Shaman написав:
  Shaman написав:
  Shaman написав:42,25 й поки більше не рухаються.

хоча коли було 42,5 24 листопада був сплеск інтервенцій більше 200 млн дол, а 25 та 26 листопада - 130-140 млн дол

пробули подолати 42,3, але відкатились на 42,27.

розминаються перед груднем? :D

сьогодні 01 грудня знову почали тяжкий шлях догори - плюс 10 коп до 42,37
