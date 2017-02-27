Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Міжнародні резерви України сягнули найвищого показника за всю історію незалежності
Додано: Чет 04 гру, 2025 15:08
Додано: Чет 04 гру, 2025 17:10
ви якось протиставляєте інфляцію та девальвацію... якщо висока інфляція, то курс має падати, ні? а інакше ще штучність, яка потім все одно вирівняється.
в нас якось дуже багато приділяється уваги очікуванням населення. курс це про фінанси та економіку.й якщо через те, що ми його штучно тримаємо, то потім економіка все одно візьме своє. в країні війна, а в нас можна в доларах заробити скільки - 15%? це коли курс гривні тримають. це хіба логічно?
й що значить зупинити. курс на міжбанку такий, який виставить НБУ. що зупиняти - 0,5-1 гривня на квартал - долар/євро мають більш значні коливання. може звісно вони дивляться на курс євро - але основні продажі валити в нас же долар? тому трохи зарано дивитись на євро.
ви самі опосередковано підтверджуєте - курс тримають, щоб не нервувати населення. трохи популістська причина
Додано: Чет 04 гру, 2025 17:12
4 грудня пробували подолати 42,2 але повернулися трохи нижче 42,195...
Додано: Чет 04 гру, 2025 17:19
Причём, судя по тому, что даже в эту тему дублируют "Міжнародні резерви України сягнули найвищого показника за всю історію незалежності", поддерживают на завышенном уровне, а как отпустят управление и спустят резервы до обычного уровня, так от избытка предложения доллар совсем ниже плинтуса упадёт
Додано: Чет 04 гру, 2025 17:26
а що означає "поддерживают на завышенном уровне" та "отпустят управление и спустят резервы до обычного уровня". резерви можуть зменшитися, якщо будуть великі інтервенції внаслідок дефіциту валюти на міжбанку. навіщо їх продавати спеціально???
Додано: Чет 04 гру, 2025 17:51
Для начала нужно определиться зачем вообще нужны резервы НБУ. Вроде как для того, чтобы сглаживать колебания курса, а не для того, чтобы накопить башню золотых монет и в них купаться. Т.е. резервы должны колебаться около какого-то уровня, который кажется достаточным для этой задачи буферизации. С этой точки зрения, если резервы стабильно растут, значит курс поддерживается завышенным и в резервы перетекает та валюта, которую при более низком курсе кто-то другой купил бы и, наверное, сделал бы с ней что-то более полезное, чем мариновать. Но поддерживается, да.
Но тут фигня в том, что сейчас понятие резервов НБУ потеряло изначальный смысл. Вместо того, чтобы Минфин работал по обычной схеме фирмы-экспортёра, т.е. получал валютные поступления на свой счёт и сам продавал с него на межбанке для получения нужной ему для деятельности гривны, этот счёт объединён с резервами НБУ и уже не пойми что должно происходить с этим Франкенштейном. О том и статья, которую предлагается обсудить.
Додано: Чет 04 гру, 2025 19:02
Додано: Чет 04 гру, 2025 20:37
Ще місяць тому про використання (навіть конфіскацію) заморожених рос активів у на користь України вже говорили як про доконаний факт. Зараз Трамп дав задню, сказав що треба повернути росії, і вже в Європі також про це говорять.
Тому цілком можливо міжнародна допомога у 2026 буде зменшуватися. Ось Італія під приводом "ну зараз же йдуть переговори" вже відкликала свою участь у закупівлі зброї для України. А про наш бюджет забудуть як тільки хоч найслабше перемир'я замайорить на горизонті, кожен думає про себе
Додано: Чет 04 гру, 2025 20:58
Я всегда полагал, что резервы предназначены для обеспечения возможности необходимого импорта в случае дефицита валюты. Сейчас НБУ это и делает методом интервенций. Курс вторичен.
Да. Вы это уже писали. Но как тогда, так и сейчас, Вы рассматриваете только кусочек цепочки. Более полно, но не исчерпывающе, цепочка выглядит так:
1. НБУ эмитирует гривну в бюджет под поступление валюты в резервы.
2. Из бюджета гривна поступает в счет оплаты товаров и услуг предприятий.
3. Для обеспечения выполнения заказов предприятия, нуждающиеся в импорте покупают валюту на МБ. При этом НБУ за счет интервенций изымает ранее имитированную под внешнюю помощь гривну из оборота, а валюта компенсирует дефицит торгового баланса.
Если в процессе такого оборота валюты резервы не уменьшаются, значит внешняя помощь покрывает дефицит полностью. Система сбалансирована и необходимости в девальвации нет. Коль резервы понемногу растут, значит дефицит покрывается с избытком, что говорит о некоторой недооцененности гривны. Поддержание такой недооцененности выглядит достаточно целесообразным.
Додано: Чет 04 гру, 2025 22:28
по-перше, я описував весь механізм - то ви якось вибірково читаєте до речі, коли ви рахували своє відволікання гривні, то п1 саме ви тоді не враховували?
те, що допомога перекриває дефіцит зовсім не означає, що девальвація не потрібна. це лише означає, що нам дають достатньо допомоги. а дефіцит торгового балансу навіть без урахування спецзакупівель каже, що курс гривні завищений. ми його звісно не знаємо, але НБУ - знає. до того ж, дефіцит торгівлі уходить безповоротне, а частина допомоги збільшує борг держави - оце головна майбутня проблема. це схоже на ситуацію до 2008 року.
а коли запаси збільшуються - це просто означає, що допомога перевищує дефіцит. але допомога надається під дефіцит бюджету, а не дефіцит торгового балансу.
наявність чи навіть зростання запасів нічого не каже про девал. це просто ознака, що нам дають більше допомоги, ніж в нас дефіцит торгового балансу.
