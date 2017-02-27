|
Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 гру, 2025 22:30
The_Rebel написав: Дюрі-бачі написав: moveton написав:
для того, чтобы сглаживать колебания курса
і вони будуть дуже потрібні коли міжнародна допомога не буде покривати попит
Ще місяць тому про використання (навіть конфіскацію) заморожених рос активів у на користь України вже говорили як про доконаний факт. Зараз Трамп дав задню, сказав що треба повернути росії, і вже в Європі також про це говорять.
Тому цілком можливо міжнародна допомога у 2026 буде зменшуватися. Ось Італія під приводом "ну зараз же йдуть переговори" вже відкликала свою участь у закупівлі зброї для України. А про наш бюджет забудуть як тільки хоч найслабше перемир'я замайорить на горизонті, кожен думає про себе
про конфіскацію мова не йшла. та й про повернення Раші, хто про це каже?
прогноз, що про нас забудуть - це явне перебільшення. але так, варіант суттєвого зменшення допомоги після війни - таке можливе...
Shaman
Повідомлень: 10849
З нами з: 29.09.19
Подякував: 795 раз.
Подякували: 1686 раз.
1
4
5
Додано: Чет 04 гру, 2025 22:45
moveton написав: Shaman написав:
а що означає "отпустят управление и спустят резервы до обычного уровня". резерви можуть зменшитися, якщо будуть великі інтервенції внаслідок дефіциту валюти на міжбанку. навіщо їх продавати спеціально???
Для начала нужно определиться зачем вообще нужны резервы НБУ. Вроде как для того, чтобы сглаживать колебания курса, а не для того, чтобы накопить башню золотых монет и в них купаться. Т.е. резервы должны колебаться около какого-то уровня, который кажется достаточным для этой задачи буферизации. С этой точки зрения, если резервы стабильно растут, значит курс поддерживается завышенным и в резервы перетекает та валюта, которую при более низком курсе кто-то другой купил бы и, наверное, сделал бы с ней что-то более полезное, чем мариновать. Но поддерживается, да.
Но тут фигня в том, что сейчас понятие резервов НБУ потеряло изначальный смысл. Вместо того, чтобы Минфин работал по обычной схеме фирмы-экспортёра, т.е. получал валютные поступления на свой счёт и сам продавал с него на межбанке для получения нужной ему для деятельности гривны, этот счёт объединён с резервами НБУ и уже не пойми что должно происходить с этим Франкенштейном. О том и статья, которую предлагается обсудить.
отримання міжнародної допомоги - це не ринкова ситуація. й відповідно вимагати, щоб мінфін продавав як звичайний продавець - це явне перебільшення. й по-друге, навіть якщо б продавав напряму - НБУ просто викупав би весь надлишок валюти по поточному курсу - й все. тому те, що це роблять за межами міжбанку це ок. баланс НБУ та мінфіна - це окремі речі, їх ніхто не поєднував. в статті про це немає мови...
те що при зростанні резервів курс місцевої валюти має зміцнюватися - в теорії так. на практиці - далеко не завжди. й механізм якраз тоді працює навпаки - курс міцний, експорт падає, імпорт зростає - торговий баланс вирівнюється...
Shaman
Повідомлень: 10849
З нами з: 29.09.19
Подякував: 795 раз.
Подякували: 1686 раз.
1
4
5
Додано: Суб 06 гру, 2025 19:17
Shaman написав: Shaman написав:
шлях несподівано припинився
2 грудня припали до 42,33, а сьогодні взагалі впали до 42,15
. до того, в ринковий час припали до 42,25, а 10 коп додали в неринковий час.
хоча обсяги інтервенцій 2 грудня були не такі вже й малі - близько 160
млн дол
не хоче НБУ підтверджувати мої прогнози
4 грудня пробували подолати 42,2 але повернулися трохи нижче 42,195
...
а 5 грудня цікавинка, навіть дві.
перша - гривня укріпилася на 20 коп, до 42
грн. але це пройшло вже не в ринковий час, тому це дія НБУ.
друга - валютні інтервенції склали 1,1
ярд дол. інтервенції за тиждень більше 1 ярду в цьому році були тричі, взимку 2024.
тобто в п'ятницю знову мали великі інтервенції - скільки саме - побачимо у понеділок-вівторок. але курс гривні зростає. парадокс. НБУ такі грає так, щоб ніхто не здогадався - прогнозів про укріплення гривні я не чув.
схоже, всі під магією відносно великих ЗВР. але тут ми схоже знайшли чергове теоретичне питання - як мають корелювати ЗВР та курс валюти. в теорії так - збільшення ЗВР, можна укріпляти валюту. але в наших умовах мою думка - ніяк не має бути пов'язане. центробанк Китаю теж так думає. тому на фоні таких інтервенцій курс долара мав би збільшитися.
спостерігаємо далі.
Shaman
Повідомлень: 10849
З нами з: 29.09.19
Подякував: 795 раз.
Подякували: 1686 раз.
1
4
5
Додано: Суб 06 гру, 2025 19:43
Shaman написав:
як мають корелювати ЗВР та курс валюти.
ИМХО для України можливий тільки 1 сценарій: поки є ЗВР більше ніж на 3-6 місяців інтервенцій- курс тримаємо, нема ЗВР - девальвуємо поки не вирівняється баланс.
Дюрі-бачі
Повідомлень: 5736
З нами з: 29.07.22
Подякував: 915 раз.
Подякували: 641 раз.
1
Додано: Суб 06 гру, 2025 19:48
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
як мають корелювати ЗВР та курс валюти.
ИМХО для України можливий тільки 1 сценарій: поки є ЗВР більше ніж на 3-6 місяців інтервенцій- курс тримаємо, нема ЗВР - девальвуємо поки не вирівняється баланс.
Звр не повязане з інтервенціями.
Banderlog
Повідомлень: 4143
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 110 раз.
2
1
Додано: Суб 06 гру, 2025 19:53
Banderlog написав:
Звр не повязане з інтервенціями.
а звідки НБУ продав мільярд цього тижня?
Дюрі-бачі
Повідомлень: 5736
З нами з: 29.07.22
Подякував: 915 раз.
Подякували: 641 раз.
1
Додано: Суб 06 гру, 2025 20:09
Дюрі-бачі написав: Banderlog написав:
Звр не повязане з інтервенціями.
а звідки НБУ продав мільярд цього тижня?
І скільки він може продати?
Banderlog
Повідомлень: 4143
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 110 раз.
2
1
Додано: Суб 06 гру, 2025 20:57
Banderlog написав: Дюрі-бачі написав: Banderlog написав:
Звр не повязане з інтервенціями.
а звідки НБУ продав мільярд цього тижня?
І скільки він може продати?
в теорії - скільки є на балансі. в 2015 році ЗВР падали до 5
ярдів дол
Shaman
Повідомлень: 10849
З нами з: 29.09.19
Подякував: 795 раз.
Подякували: 1686 раз.
1
4
5
Додано: Суб 06 гру, 2025 20:59
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
як мають корелювати ЗВР та курс валюти.
ИМХО для України можливий тільки 1 сценарій: поки є ЗВР більше ніж на 3-6 місяців інтервенцій- курс тримаємо, нема ЗВР - девальвуємо поки не вирівняється баланс.
оскільки наші ЗВР зараз більше всього формуються за рахунок кредитів, я би курс девальвував, до того, як дефіцит торгового балансу не ставав пристойним, не обов'язково нуль, але не той мінус, як зараз (без урахувань спецзакупівель).
Shaman
Повідомлень: 10849
З нами з: 29.09.19
Подякував: 795 раз.
Подякували: 1686 раз.
1
4
5
