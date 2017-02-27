|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 гру, 2025 16:41
Моя думка: до січня долар буде зміцнюватися. У січні планую трохи перейти в гривню. Мій прогноз: 43 побачимо, а 44 цього січня — ні
-
Pupsik
-
-
- Повідомлень: 3260
- З нами з: 07.06.12
- Подякував: 804 раз.
- Подякували: 772 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|2161
|13631297
|
|
|36430
|38254443
|
|
|7978
|23598204
|
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab