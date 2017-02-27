|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 гру, 2025 16:41
Моя думка: до січня долар буде зміцнюватися. У січні планую трохи перейти в гривню. Мій прогноз: 43 побачимо, а 44 цього січня — ні
Додано: П'ят 12 гру, 2025 06:41
амплітуда американських гірок збільшується
11 грудня маємо дзеркальну ситуацію до 10. під час торгів долар трохи припав з 42,43 до 42,34, а потім в післяопераційний час НБУ впевнено зменшив курс аж до 42,19 - мінус 24 коп за день - так собі сінусоїда.
а чому таких рух, яка причина - я з цифр не бачу. вчора наприклад при зростанні курсу розмір інтервенцій навпаки був не дуже великий. можливо це залежить від об'ємів операцій в операцій та післяопераційний час. але на minfin цього не видно... де це можна подивитися?
а так спостерігаємо далі. питання, чи потрібно пристибатися?
