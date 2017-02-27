yama написав:Сибарит написав:я думаю (моє припущення) що це скоріше міф. За окремими оцінками аналітичних центрів ( SIPRI — це Stockholm International Peace Research Institute (Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру). ) , близько 50‑60 % всіх бюджетних видатків у 2025 році буде спрямовано на оборону та безпеку (включно з армією, правоохоронними структурами, службами безпеки, тощо) ? А згідно інших даних, які я приводив вище ~70% бюджету у нас від наших партнерів\патронів . Ну як би не сходиться трошки ну хоча, якщо врахувати що поліцію наприклад чи прикордонників можна фінансувати за кошт міжнародної допомоги то може і зійдеться. Як це можна прослідкувати в межах цілої країни куди пішов той чи інший десяток мільярдів . Згадуємо корупційні скандали і при наявності великої тіньової економіки списати на культуру а віддати на зарплати ВСУ більш ніж реальноyama написав:Бюджет в достаточно большой степени закрывается иностранной помощью, которую нельзя тратить на военные расходы. Из-за этого он фактически разбит на две части.
Это одна из причин, по которой помощь нельзя накапливать. Надо все запускать в оборот, чтобы уже на налоги с этого оборота финансировать армию.
не фантазуйте - зп військовим перераховується на картки й 100 ярдів грн на місяць так не проведеш...