Миша-клиент написав:moveton: так наши "партнеры" ссат, даже "потужные" 20-ть с лишним договоров, подписаных с пафосом и помпой - на самом деле ни о чем! Им проще подкидывать нам "дровишек" (даже с поправкой на разворовывание), лишь бы самим не воевать
давайте маячню в такому форматі хоча б на військовій гілці. формальні правила трохи складніші, ніж рівень розуміння, судячи з формату дописів.
так, в черговий раз - наявність ядерної зброї (навіть невідомо в якому стані) дозволяє Раші робити будь-що, й уникати відповідальності (поки що). що в черговий раз доводить невідповідність формального статусу Раші та реального стану речей...
Shaman написав:НБУ робить відсічку десь о 12:00. але зараз в післяопераційний час в 15:30 НБУ часто смикає курс в ту чи іншу сторону. тому я вказую курс на початок торгів й на їх закінчення. з курсу на закінчення торгів зазвичай починається наступний день.
курси беру з minfin.com.ua. наче на bloomberg трохи інша динаміка по часу, але загалом схожа
Какая ценность этих данных, если, например, на завтра курс НБУ 42,1848, а по графику минфина даже цена покупки, начиная с 12.00, была выше, а закончилось вообще на 42,28?
цінність яких саме даних? дані з графіку показують курс по якому відбуваються операції. курс НБУ - для розрахункових речей - курс у ВМД, балансова вартість валюти та інше...
Воевать и формально называться воюющей стороной, как бы разные вещи. Как правильно сказано, и войны-то нет Партнёры не хотят непосредственно участвовать своей армией и это объяснимо (нет, боязнь Путина тут не при чём). Но при чём тут просто назваться союзником и легально финансировать и поставлять оружие (что таки делается и даже рекламируется) в чужую армию?
Еще раз: "ссат", что на них как на союзника Украины - МОЖЕТ напасть раша (так же, как "ссат" возможного применения по ним ЯО, "случайной" утечки хим. и/или бактеорологического оружия якобы из-за какой-нить случайной аварии на хим. проиводстве при случайной в сторону европы "розе ветров") или пр., что они наблюдали напр., в Сирии. "Ссат" любой эскалации с рашей, "НЕ замечая" (и НЕ реагируя на) применение "новичка" (боевого! ОВ) или радиоактивного полония в качестве яда на их территории, прилеты дронов и ракет в Польшу, Румынию, Молдову, Данию/Нидерланды (куда там еще), сбитие рашистким истребителем штатовского дрона-разведчика над Черным морем несколько лет назад. Это у Турции хватило решительности сбить рашисткий истребитель, залетевший к ним на 20 секунд, а для Европы такие инциденты - лишь провокация. В межд. политике - "просто" (называться) - НЕ канает, разыгрываются и просчитываются многоходовки, на несколько ходов наперед!
Продавать же оружие - выгодный всегда был бизнес и его продавали все (у кого было что продавать) и всем, даже воюющим сторонам (игноря межд. право и контроль штатовских спецслужб), в ту же Африку! Вспомните, напр., захваченную пиратами "Фаину" с танками и пр. на борту.
В принципі якщо навіть уявити, що кошти партнерів ідуть на пенсії, зарплати бюджетникам і т.д., то з податків з цих видатків уже можна давати на армію. В армії головна стаття видатків це виплати військовим, а вже потім ці виплати частково ідуть на купівлю тачок із-за кордонів, зокрема електричок від китайських союзників раші, всілякого буржуйського віскі та айфонів, тієї ж валюти, нещодавно був свідком як військослужбовець в обмінці одноразово купляв 5куо, казино і т.д. Ось такий кругообіг допомоги від партерів та валюти до назад до партнерів та не дуже.