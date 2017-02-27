• ДОЛАР: Долар піднявся на міжбанку з 42,27 до 42,34 грн, на готівковому ринку фіксуємо мінімальний відкат з 42,50 до 42,48 грн. З початку грудня долар зріс на 0,8%.• ЄВРО: На світовому ринку валютна пара EURUSD скоректувалась на 0,2%, після очікуваного рішення по незмінності ставки ЕЦБ. Євро коректувався до долару останні 4 дня поспіль, й закрився на мінімумах, демонструючи готовність продовжити корекцію. Проте до гривні євро продовжив зростання. На міжбанку євро зріс з 49,22 до історично рекордних 49,59 грн. Готівковий євро піднявся з 49,87 до середніх по банкам та обмінкам 50грн, але під тиском активних інтервенцій НБУ й позитивного рішення по фінансуванню відкотився до 49,91 грн за євро. З початку грудня євро додав до гривні 2%.• За тиждень бівалютна корзина (долар 50% та євро 50%) на готівковому ринку додала 0,02%, а за грудень 1,4%. З початку року бівалютна корзина зросла на 6,5%, виключно за рахунок зростання євро.• На міжбанку торгівельна активність суттєво зросла. Ліквідність на ринку стрімко підвищується через традиційні для грудня державні видатки, що дає можливість купувати валюту. При цьому імпорт продовжує взлітати до рекордних позначок через закупівлю озброєння, енергетичного обладнання й значне приватне споживання. За тиждень попит на валюту підскочив на 20% з $378М до максимум за останні роки $450М середньодобово (за доступними даними за три дні тижня), в той час як пропозиція знизилась на 2% до $285М. Дефіцит валюти на міжбанку підскочив на 40% до $135М середньодобово (максимум з липня 2025).За перші 3и тижня грудня, в порівнянні з листопадом середньодобовий попит на валюту на міжбанку додав 10%, а пропозиція знизилась на 7%. В результаті середньдобовий дефіцит підскочив на 80% до більше ніж $130М.• На готівковому ринку продовжує зростати активність. Попит зріс на 5% до максимуму з січня $108М, пропозиція зросла на 18% до $74,5М середньодобово. Середньодобовий дефіцит валюти на готівковому ринку знизився з $40М до $34М. По безготівковим валютним операціям населення ринок від дефіциту в $2,2М перейшов до профіциту $2,8М середньодобово.За перші 3и тижня грудня, в порівнянні з листопадом середньодобовий попит на валюту на готівковому ринку знизився на 2%. Середньодобовий дефіцит готівкової валюти залишався майже без змін на рівні $34,5М.• Інтервенції НБУ за тиждень знизились на 31,1% з $895,3М до $1173,8М. Це 4й за розміром об'єм вливань в ринок по поточній схемі інтервенцій за історію, та 5й за всю історію розмір вливань в ринок. Таким чином, за 3 тижні з початку грудня інтервенції досягли $3,16В, й це більше ніж за будь-які попередні три місяця, а за результатами року вийде на максимуми цього року (оціночно $4,3 В)• Головна подія тижня – позитивне рішення ЄС по фінансуванню України на 2026-2027 роки. Мова йде про 90 млрд євро. 50 млрд євро піде на бюджетні портеби, 40 млрд євро на закупку озброєння та відбудову. Ці кошти безпроцентні для України, й їх повернення буде відбуватись лише після отримання Україною репарацій від рф. Таким чином, головний ризик недофінансування для України на найближчий рік знятий. При цьому, потрібно відзначити, що Європа скоріше за все буде виставляти деякі вимоги для кожного траншу цієї суми. Тут мова йде про продовження антикорупційної політики. Тому любі корупційні скандали можуть порушити «ритмічність надходжень».• Німеччина виділить 11 млрд євро в 2026 році.• Банківський сектор України в листопаді фіксує активізацію зростання кредитів до 1,35 трлн грн (+2,6%м.м, після зростання на 2,5%). Зростання депозитів трохи сповільнилось до +0,9%м.м після +2,1% м.м у жовтні до 2,98 трлн грн. При цьому у бізнесу спостерігався рекордно високий з початку війни відтік валютних депозитів. Незадіяні в кредитуванні депозити становлять 1,6 трлн грн.• 24 грудня – погашення гривневих ОВДП на 3 млрд грн, плюс значні виплати відсотків. Гривні буде багато, й багато піде на купівлю валюти.• Надходження від партнерів 2,5-3 млрд дол.• Рішення ради директорів МВФ по 4х річній програмі з Україною. Ключові вимоги виконані (прийняття бюджету 2026, реструктуризація ВВП варантів, підтвердження фінансування від ЄС), а отже очікуємо на позитивне рішення.• Мирні перемовини. Бо Україна мріє про мир, як ніхто інший, й знає його ціну, й ціну війни.• Очікується, що до Різдва, Трамп має анонсувати кандидата на пост голови ФРС. Це рішення вплине на долар на світовому ринку.• Різдвяні вихідні• 24 грудня – короткий день в США• 25 грудня – вихідний в США та Європі• 26 грудня – вихідний в більшості країн Європи• Історично курс долару перед Різдвом більш-менш стабілізується, що пов’язано з активізацією продавців, які фіналізують розрахунки по контрактам до святкових вихідних в США. Головний «двіж» починається в останні 7 торгових днів року, коли гривні на ринку повно, продавці вже знизили активність й завели потрібну валюту, а попит залишається високим. При цьому враховуючи довгий святковий період багато учасників при можливості паркують капітал у валюті, а хтось до підвищення цін у 2026 році робить останні оплати по імпорту. Й цього року таких бажаючих буде багато. А ще нагадаю про блекаути та удари по портовій логістиці, яка погіршує експорт.• Проте, незважаючи на понижуючи ризики, Рішення ЄС по фінансуванню України в 90 млрд євро на найближчі два роки, а також очікуване позитивне рішення МВФ по програмі, дозволяють НБУ тримати позиції гривні на валютному ринку. Це буде відбуватись за рахунок інтервенцій з валютних резервів. Проте, за умови подальшого посилення дефіциту й попиту, НБУ може дати гривні послабитись. Зараз саме Центробанк буде визначати рух ринку.• Вважаю, що НБУ буде стримувати курс євро, бо це проінфляційний чинник. 50 грн за євро це небезпечна зона, від якої Центробанк буде намагатись відвести курс. Отже базовий сценарій до кінця року по євро: утримання курсу в діапазоні 49,25-49,75 на міжбанку, й 49,75-50,25 на готівковому ринку. Регулювати ці позначки НБУ буде через вплив на долар. При цьому зараз на світовому ринку спостерігаємо локальну корекцію євро до долару, що полегшує НБУ роботу.• Рух долару буде підпорядкований динаміці курсу EURUSD. Зниження EURUSD при фіксації євро до гривні, дозволить НБУ підняти курс долару. В базовому сценарію до кінця року, за умови відсутності сюрпризів на світовому або українському ринку долар залишиться на міжбанку на рівнях 42,25-42,95 грн, й по готівці 42,50-43,00.• У січні 2026 року. В перший тиждень місяця ринок буде переважно стабільним. Головні зміни відбуваються вже після 8-10 січня після зростання активності. При цьому тиск на гривню буде зберігатись. Проте, якщо уявити підготовку до виборів, то дуже малоймовірно що курс будуть послабляти. А отже, січень можемо провести в близьких до поточних рівней, або з незначним в 0,5-1% послабленням, й то лише по долару у випадку корекції EURUSD, бо євро НБУ буде скоріше за все продовжувати тримати.