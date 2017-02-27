RSS
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 12:24

Vadim_
Там бухати дорого
Hotab
 
Повідомлень: 17413
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2554 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 12:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Hotab написав:Там бухати дорого


А може дешевше буде? Що бухаєте та по якый ціні?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11123
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 12:31

  Hotab написав:Vadim_
Там бухати дорого

У меня чуть чуть винограда ,молдова,и делаю своё красное , там тем более
п.с. там эмигранты лучше живут и работают по людски чем я тут
п.п.с.инфа не из нета ,от родственников
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4194
З нами з: 23.05.14
Подякував: 629 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 14:00

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Vadim_
Там бухати дорого

У меня чуть чуть винограда ,молдова,и делаю своё красное , там тем более
п.с. там эмигранты лучше живут и работают по людски чем я тут
п.п.с.инфа не из нета ,от родственников


оффтоп
Я теж своє роблю, але 100 л це нічого, і доводиться багато купувати вина. У нас в Україні вино пити дійсно дорого - якби я вже був на пенсії, то у Франції / Італії / Іспанії / Португалії вже спитися можна було б :lol: Там ще досі можна купувати нормальне вино оптом по 1 євро/л, а у нас ?
Vitalych-new
 
Повідомлень: 1391
З нами з: 04.06.14
Подякував: 38 раз.
Подякували: 447 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 14:11

  Vitalych-new написав:
  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Vadim_
Там бухати дорого

У меня чуть чуть винограда ,молдова,и делаю своё красное , там тем более
п.с. там эмигранты лучше живут и работают по людски чем я тут
п.п.с.инфа не из нета ,от родственников


оффтоп
Я теж своє роблю, але 100 л це нічого, і доводиться багато купувати вина. У нас в Україні вино пити дійсно дорого - якби я вже був на пенсії, то у Франції / Італії / Іспанії / Португалії вже спитися можна було б :lol: Там ще досі можна купувати нормальне вино оптом по 1 євро/л, а у нас ?

я свій труд і витрати на інсекцитиди і фунгіциди не рахую , даже с базаря домашнее тошно есть, єто я про овощи в том числе.
да ,у нас примерно от года к году віходит около 100 л, и на сок ещё +покушать
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4194
З нами з: 23.05.14
Подякував: 629 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 18:09

  Shaman написав:сьогодні інтрига продовжується...

23 грудня курс долара під час торгів збільшився від 42,0 до 42,185. але НБУ не спить - й післяопераційний час спрямовує курс до ... 41,83.

тому бачу два варіанти - або в НБУ таки мета втримати курс до Нового року на рівні 42. чи може, вважаючи скільки є паливо - занижують рівень, щоб потім стрибнуло не так сильно? хоча стрибнуло сильно сказано - без участі НБУ стрибок неможливий... які думки?

гойдалки продовжують рухатися. курс 41,83 не підтримується міжбанком, майже відразу піднявся до 42, а потім й до 42,2, й потім НБУ трохи скорегував до 42,12. але амплітуду 35 коп за день ми вже побачили... далі буде?.. 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11150
З нами з: 29.09.19
Подякував: 800 раз.
Подякували: 1698 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 18:21

  Shaman написав:
  Shaman написав:сьогодні інтрига продовжується...

23 грудня курс долара під час торгів збільшився від 42,0 до 42,185. але НБУ не спить - й післяопераційний час спрямовує курс до ... 41,83.

тому бачу два варіанти - або в НБУ таки мета втримати курс до Нового року на рівні 42. чи може, вважаючи скільки є паливо - занижують рівень, щоб потім стрибнуло не так сильно? хоча стрибнуло сильно сказано - без участі НБУ стрибок неможливий... які думки?

гойдалки продовжують рухатися. курс 41,83 не підтримується міжбанком, майже відразу піднявся до 42, а потім й до 42,2, й потім НБУ трохи скорегував до 42,12. але амплітуду 35 коп за день ми вже побачили... далі буде?.. 8)

і шо ві хатели сказать этим , нам? шо потужно?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4194
З нами з: 23.05.14
Подякував: 629 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 18:55

  Vadim_ написав:
  Shaman написав:гойдалки продовжують рухатися. курс 41,83 не підтримується міжбанком, майже відразу піднявся до 42, а потім й до 42,2, й потім НБУ трохи скорегував до 42,12. але амплітуду 35 коп за день ми вже побачили... далі буде?.. 8)

і шо ві хатели сказать этим , нам? шо потужно?

лише те, що під кінець року бюджет таки насичує грошима банківську систему, й хоч НБУ намагається тримати курс, але попит зростає. 4 ярди дол інтервенцій в грудні ми побачимо, а може наблизимося до 5. й тримати в цих умовах курс як на мене - не найкраща ідея, й головне - навіщо?..
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11150
З нами з: 29.09.19
Подякував: 800 раз.
Подякували: 1698 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 19:18

  Shaman написав:
  Vadim_ написав:
  Shaman написав:гойдалки продовжують рухатися. курс 41,83 не підтримується міжбанком, майже відразу піднявся до 42, а потім й до 42,2, й потім НБУ трохи скорегував до 42,12. але амплітуду 35 коп за день ми вже побачили... далі буде?.. 8)

і шо ві хатели сказать этим , нам? шо потужно?

лише те, що під кінець року бюджет таки насичує грошима банківську систему, й хоч НБУ намагається тримати курс, але попит зростає. 4 ярди дол інтервенцій в грудні ми побачимо, а може наблизимося до 5. й тримати в цих умовах курс як на мене - не найкраща ідея, й головне - навіщо?..

і какой навар нам с ваших вербальніх умозаключений?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4194
З нами з: 23.05.14
Подякував: 629 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 19:51

  Vadim_ написав:
  Shaman написав:
  Vadim_ написав:лише те, що під кінець року бюджет таки насичує грошима банківську систему, й хоч НБУ намагається тримати курс, але попит зростає. 4 ярди дол інтервенцій в грудні ми побачимо, а може наблизимося до 5. й тримати в цих умовах курс як на мене - не найкраща ідея, й головне - навіщо?..

і какой навар нам с ваших вербальніх умозаключений?

вам - ніякого :oops:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11150
З нами з: 29.09.19
Подякував: 800 раз.
Подякували: 1698 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
