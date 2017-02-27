|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 24 гру, 2025 12:24
Vadim_
Там бухати дорого
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17413
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 401 раз.
- Подякували: 2554 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
Додано: Сер 24 гру, 2025 12:30
Hotab написав:
Там бухати дорого
А може дешевше буде? Що бухаєте та по якый ціні?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11123
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 24 гру, 2025 12:31
Hotab написав:Vadim_
Там бухати дорого
У меня чуть чуть винограда ,молдова,и делаю своё красное , там тем более
п.с. там эмигранты лучше живут и работают по людски чем я тут
п.п.с.инфа не из нета ,от родственников
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4194
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 629 раз.
- Подякували: 512 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 24 гру, 2025 14:00
Vadim_ написав: Hotab написав:Vadim_
Там бухати дорого
У меня чуть чуть винограда ,молдова,и делаю своё красное , там тем более
п.с. там эмигранты лучше живут и работают по людски чем я тут
п.п.с.инфа не из нета ,от родственников
оффтоп
Я теж своє роблю, але 100 л це нічого, і доводиться багато купувати вина. У нас в Україні вино пити дійсно дорого - якби я вже був на пенсії, то у Франції / Італії / Іспанії / Португалії вже спитися можна було б
Там ще досі можна купувати нормальне вино оптом по 1 євро/л, а у нас ?
-
Vitalych-new
-
-
- Повідомлень: 1391
- З нами з: 04.06.14
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 447 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Сер 24 гру, 2025 14:11
Vitalych-new написав: Vadim_ написав: Hotab написав:Vadim_
Там бухати дорого
У меня чуть чуть винограда ,молдова,и делаю своё красное , там тем более
п.с. там эмигранты лучше живут и работают по людски чем я тут
п.п.с.инфа не из нета ,от родственников
оффтоп
Я теж своє роблю, але 100 л це нічого, і доводиться багато купувати вина. У нас в Україні вино пити дійсно дорого - якби я вже був на пенсії, то у Франції / Італії / Іспанії / Португалії вже спитися можна було б
Там ще досі можна купувати нормальне вино оптом по 1 євро/л, а у нас ?
я свій труд і витрати на інсекцитиди і фунгіциди не рахую , даже с базаря домашнее тошно есть, єто я про овощи в том числе.
да ,у нас примерно от года к году віходит около 100 л, и на сок ещё +покушать
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4194
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 629 раз.
- Подякували: 512 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 24 гру, 2025 18:09
Shaman написав:
сьогодні інтрига продовжується...
23 грудня курс долара під час торгів збільшився від 42,0
до 42,185. але НБУ не спить - й післяопераційний час спрямовує курс до ... 41,83
.
тому бачу два варіанти - або в НБУ таки мета втримати курс до Нового року на рівні 42. чи може, вважаючи скільки є паливо - занижують рівень, щоб потім стрибнуло не так сильно? хоча стрибнуло сильно сказано - без участі НБУ стрибок неможливий... які думки?
гойдалки продовжують рухатися. курс 41,83
не підтримується міжбанком, майже відразу піднявся до 42, а потім й до 42,2, й потім НБУ трохи скорегував до 42,12
. але амплітуду 35 коп за день ми вже побачили... далі буде?..
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11150
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 800 раз.
- Подякували: 1698 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Сер 24 гру, 2025 18:21
Shaman написав: Shaman написав:
сьогодні інтрига продовжується...
23 грудня курс долара під час торгів збільшився від 42,0
до 42,185. але НБУ не спить - й післяопераційний час спрямовує курс до ... 41,83
.
тому бачу два варіанти - або в НБУ таки мета втримати курс до Нового року на рівні 42. чи може, вважаючи скільки є паливо - занижують рівень, щоб потім стрибнуло не так сильно? хоча стрибнуло сильно сказано - без участі НБУ стрибок неможливий... які думки?
гойдалки продовжують рухатися. курс 41,83
не підтримується міжбанком, майже відразу піднявся до 42, а потім й до 42,2, й потім НБУ трохи скорегував до 42,12
. але амплітуду 35 коп за день ми вже побачили... далі буде?..
і шо ві хатели сказать этим , нам? шо потужно?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4194
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 629 раз.
- Подякували: 512 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 24 гру, 2025 18:55
Vadim_ написав: Shaman написав:
гойдалки продовжують рухатися. курс 41,83
не підтримується міжбанком, майже відразу піднявся до 42, а потім й до 42,2, й потім НБУ трохи скорегував до 42,12
. але амплітуду 35 коп за день ми вже побачили... далі буде?..
і шо ві хатели сказать этим , нам? шо потужно?
лише те, що під кінець року бюджет таки насичує грошима банківську систему, й хоч НБУ намагається тримати курс, але попит зростає. 4 ярди дол інтервенцій в грудні ми побачимо, а може наблизимося до 5. й тримати в цих умовах курс як на мене - не найкраща ідея, й головне - навіщо?..
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11150
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 800 раз.
- Подякували: 1698 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Сер 24 гру, 2025 19:18
Shaman написав: Vadim_ написав: Shaman написав:
гойдалки продовжують рухатися. курс 41,83
не підтримується міжбанком, майже відразу піднявся до 42, а потім й до 42,2, й потім НБУ трохи скорегував до 42,12
. але амплітуду 35 коп за день ми вже побачили... далі буде?..
і шо ві хатели сказать этим , нам? шо потужно?
лише те, що під кінець року бюджет таки насичує грошима банківську систему, й хоч НБУ намагається тримати курс, але попит зростає. 4 ярди дол інтервенцій в грудні ми побачимо, а може наблизимося до 5. й тримати в цих умовах курс як на мене - не найкраща ідея, й головне - навіщо?..
і какой навар нам с ваших вербальніх умозаключений?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4194
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 629 раз.
- Подякували: 512 раз.
-
-
Профіль
-
-
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11150
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 800 раз.
- Подякували: 1698 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|36437
|38293869
|
|
|2161
|13642376
|
|
|7978
|23610858
|
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
|