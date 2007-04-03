RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3641364236433644
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 22:34

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  fler написав:Кацапії немає у першій десятці..


Я хз, з моєї точки зору це великий плюс для кацапів. І для будь якої іншої країни.
Наприклад для поляків дивно бачити бугаті на польських номерах, а скільки таких на україньських?
ОТОЖ...
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 412
З нами з: 21.11.19
Подякував: 265 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 09:48

  fler написав:Україна посіла четверту позицію у рейтингу за кількістю біткоїн-резервів у 2025 році. Нашій країні, в якої 46,3 тисячі біткоїнів (4,6 млрд доларів), не вистачило зовсім трохи, щоб потрапити у топ-3.
№1 Сполучені Штати з резервом у 326,5 тисячі біткоїнів, ( 28 млрд доларів)
№2 Китай з показником у 190 тисяч біткоїнів (16,6 млрд доларів),
№3 Велика Британія — понад 61 тисяча біткоїнів (5,4 млрд доларів).
№4 Україна з 46,351 тис.біткоїнів.
Кацапії немає у першій десятці..
https://bitbo.io/treasuries/countries/

Вони під санкціями - тому шифруються. Тут і анонімні гаманці, і біржі без KYC, і паспорти Казахстану та інших країн. У них все в порядку , використовують крипту і для виводу грошей з болот, і для обходу торгівельних санкцій
І так само для цього використовують золото, залікові операції з валютами країн партнерів і тд
SAndriy1
 
Повідомлень: 1062
З нами з: 17.01.15
Подякував: 416 раз.
Подякували: 455 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 13:45

Фатальна помилка на $50 млн: криптокористувач став жертвою схеми «отруєння адреси»
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5274
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1174 раз.
Подякували: 2070 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 14:19


Ото цим літом у ВайтБіт дууже часто прилітали перекази на 0.01ЮСДТ типа у відповідь на твій переказ... Але десь восени вже все вичистили у мене в хісторі :wink:
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6792
З нами з: 05.05.21
Подякував: 525 раз.
Подякували: 1351 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
12
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 10:07

  osafly написав:
  vitaxa2006 написав:Всем доброго здоровья. Подскажите, кто в теме, вопрос не совсем по крипте, но около неё: сейчас началась коррекция по золоту, после ралли. Есть ли смысл сейчас зайти в xaud ? Горизонт 2-3 года. Есть вероятность, что ралли продолжится в ближайшее время. Возможно 5000+ в ближайшие год-два. У кого какие мысли? Кто-то покупал на спот себе?


Ржал минут 15 :mrgreen: И решил ради Витахи нарушить сегодня аскетизм :lol:
Это реальный признак,что из золота нужно уе.. раз Витаха обратил на него внимание..Но рекомендую подружиться таки с графиками Трейдингвью и хоть иногда на них посматривать.По золоту,на месячном графике,на RSI мы пришли в зону,в которую не заходили с 1979г...79год!Топливный кризис в Америке после революции в Иране..отмена золотого стандарта Никсоном в 70-х...Антивоенные демонстрации по всей стране с войной во Вьетнаме,инфляция в 10% и даже выше за год...доллара!! на протяжении нескольких лет,вылилось в беспрецедентный рост золота и серебра(но с серебром,там была другая история)...достигший апогея в 1979г...Но интересно и дальше,когда все успокоилось,на какой срок золото вошло в пике и сколько лет оно падало...Сейчас мы пришли туда,куда не приходили 46лет...Конечно,мы можем пойти и выше,на фоне того,что президент самой могущественной страны мира,оказался банальным "долпоепом" вместе со всей его раношушерной "коммандой" таких же долпоепов,клоунов и маргиналов к тому же эксцентричными и непредсказуемыми...но лезть сейчас в золото...Вам Виталя Эфир покажется детской песочницей из которой Вы выскочили довольно быстро...В золоте,такое не прокатит...Входить чтоб заработать 20-30% на горизонте нескольких лет,но с большим риском сделать -20% и потом стагнировать годами...а к тому времени либо ишак сдохнет,либо падишах...(либо XAUt исчезнет с рынка,либо у Вас по жизни что произойдет)Хочется купить золота,съездите на Нивки к нумизматам в воскресенье и просто прикупите золотых монет...частями..с перерывами во времени.Будет во всяком случае,что оставить детям-внукам в наследство,реальное и осязаемое,а не проеб....в виртуальной реальности. :lol:
Цели по золоту 3556 +- для начала и туда прийдем 100%... оттуда же,либо отправляемся в продолжение полета,рисовать скорее всего двойную вершину на 4300-4400 или перехай ближе к 5000....либо по пробою зоны 3300-3400,это одназначно 2900-3000 и есть незакрытый ГЭП в районе 2800...и тогда это уже будет полноценная затяжная коррекция на несколько лет...Второй вариант вроде как должен бы случиться в приоритете,после такого затяжного роста...проторговать все то,что мы промайнули за год,но в мире еще три года "царствовать" королю-идиоту и за это время,многое может произойти..Но на 3500-600 прийдем однозначно...плановая,среднесрочная коррекция,без которой дальнейший рост невозможен.


Лучше бы Вы свою аскезу не нарушали и ржали бы у себя перед монитором тихонько в кулачек. Сбили с верного пути Витаху2006. :roll:
Всем ржавшим вмнесте с Вами "вменяемым аналитикам графиков" тоже пламенный привет от секты "Свидетелей 5-10". :mrgreen:
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5064
З нами з: 18.12.08
Подякував: 372 раз.
Подякували: 400 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 15:34

jabba

Таки да. Золото прёт на фундаментале вопреки технике. Но RSI на месячном графике - это жуткий перегрев. И свечи растут по параболе. А что будет через год, я по-прежнему не представляю. :? Золото - это всё-таки золото! А трейдинг - это казино! :lol:
ЯНаФоруме
 
Повідомлень: 135
З нами з: 15.01.15
Подякував: 20 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 10:33

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Кто как считает, какое дно будет у битка на медвежке в 2026 году? Я так посмотрел % падения от хая цикла в 2014, 2018 и 2022 и увидел некую закономерность. С каждой медвежкой % падения становится меньше примерно на 10% от уровня предыдущего падения. Если в 2014 биткоин упал почти на 90%, в 2018 упал почти на 82%, в 2022 упал на 76% от хаёв цикла в 2013, 2017 и 2021, соответственно. Я думаю, в 2026 упадет примерно на 70% (не более) от хая в 126к в октябре. Это примерно цена на уровне 37-40к.
У кого какие мыссли по этому поводу? Я не специалист в крипторынке, просто по насмотренности предполагаю. Планирую купить биток, но не хочу на хаях, как сейчас покупать. Думаю, ниже 50к можно начинать покупать 4-мя частями по мере снижения к 40к. По золоту, жаль, что послушал советы и не зашел. Сейчас уже не хочу заходить.
vitaxa2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 307
З нами з: 25.01.18
Подякував: 661 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 19:39

WB
ЮСДТ на типапоточному
Шотобудіт!!

Зображення
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6792
З нами з: 05.05.21
Подякував: 525 раз.
Подякували: 1351 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
12
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 23:30

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Amethyst написав:Шотобудіт


забираємо швиденько свої earns?
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 412
З нами з: 21.11.19
Подякував: 265 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 3641364236433644
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 12026, 12027, 12028
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
120273 262157715
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 гру, 2025 20:30
Vadim_
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23611058
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 12:52
6 135196
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 17:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6877)
24.12.2025 23:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.