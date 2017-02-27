23 грудня курс долара під час торгів збільшився від 42,0 до 42,185. але НБУ не спить - й післяопераційний час спрямовує курс до ... 41,83.
тому бачу два варіанти - або в НБУ таки мета втримати курс до Нового року на рівні 42. чи може, вважаючи скільки є паливо - занижують рівень, щоб потім стрибнуло не так сильно? хоча стрибнуло сильно сказано - без участі НБУ стрибок неможливий... які думки?
гойдалки продовжують рухатися. курс 41,83 не підтримується міжбанком, майже відразу піднявся до 42, а потім й до 42,2, й потім НБУ трохи скорегував до 42,12. але амплітуду 35 коп за день ми вже побачили... далі буде?..
Shaman написав:гойдалки продовжують рухатися. курс 41,83 не підтримується міжбанком, майже відразу піднявся до 42, а потім й до 42,2, й потім НБУ трохи скорегував до 42,12. але амплітуду 35 коп за день ми вже побачили... далі буде?..
і шо ві хатели сказать этим , нам? шо потужно?
лише те, що під кінець року бюджет таки насичує грошима банківську систему, й хоч НБУ намагається тримати курс, але попит зростає. 4 ярди дол інтервенцій в грудні ми побачимо, а може наблизимося до 5. й тримати в цих умовах курс як на мене - не найкраща ідея, й головне - навіщо?..
і какой навар нам с ваших вербальніх умозаключений?
і какой навар нам с ваших вербальніх умозаключений?
Shaman написав:тут регулярно кажуть про розвиток виронибцтва - так для цього потрібна не сильна, а СЛАБКА валюта
Можливо для пару-трійки гірно-рудничих підприємств які експортують сировину і то - комбайни, соляра, машини це валюта, а от для високотехнологічних це зовсім не так бо комплектуючі та сировина закупаються за валюту питома складова яких до 90% від вартості, навіть у с\г доля імпорту немала - джондіри, клааси, елітне насіння, засоби захисту, солярка, добрива це все валюта . Тому Ваше твердження досить відносне - глобалізація - її маму, кажу про це як маленький виробник. P.S.1 Будучи патріотично налаштованою людиною пробував українську сировину, але ... прийшлось таки використовувати південнокорейську, чому, гадаю тут пояснювати не треба
оце стандартна відповідь. але як на мене, вона некоректна. по-перше, еспорт це не лише ГМК, де так, декілька монополістів. це й сг - а доля агрохолдингів - не більше 20%, інше середні та малі господарства. добрива - частково власне виробництво, от не знаю як під час війни. та й коли елеватори будуть - це вже будують всередині країни, імпорту там вже небагато.
та й коли привабливий курс - експортувати можна багато що, навіть не вгадаєш, але головне - це має мати конкурентну ціну.
й головне - це не лише підтримка еспорту, а й придушення імпорту. коли польські сири продають дешевше українських - цн такий яскравий приклад. а так їжу, легка промисловість - це все можна виробляти всередині країни. а чим більше виробляють - тим більше заробляють. Китай дешевший - а чому? бо з таким профіцитом долар має коштувати не 7 юаней, а 4-5. а це вже зовсім інша ціна на експорті. але ж китайці не дурні..
з приводу електроніки, та й автомобілей. так, всередині країни ми не виробляємо. але по-перше, 10% - не надто велике подорожчання. по-друге, якщо країна може експортувати лише сг - то може обмежити споживання електроніки. з apple перейти на samsung, samsung на китайців. авто теж можна купувати щось простіше. курс - це лише одна складова з розвитку економіки, але доволі важлива. а ми зараз про економіку взагалі не думаємо, всі розслабились на допомозі. допомога рано чи пізно зменшиться, а економіка за місяць не підніметься - цим треба постійно займатися...
Игорь написав:Как вы тут, воротилы ? Попался пост в телеге провокационный. Цитирую. "Білл Гейтс міг би бути найбагатшою людиною у світі
Якби він не продав акції Microsoft, його статки сьогодні оцінювали б у $1,2–1,5 трлн. У 2014 році Воррен Баффет порадив йому не тримати все в одній компанії та скоротити частку Microsoft.
Гейтс дослухався до поради й диверсифікував портфель. Рішення було розумним з точки зору ризиків — просто дуже дорогим з погляду втраченої вигоди."
И под постом 24 ржущих смайлика,(скорее всего от состоятельных людей, которые выбрасывают два верхних листа капусты). Лошара, подумали они. Послушал старого пердуна, отступил от своей мечты. А когда мы можем поугарать с Гейтса ? Когда уже все свершилось не в его сторону ? При противоположном исходе событий, сидел бы сейчас не на 16 строчке, а где-то глубже, в опе. Какой портфель у штриха с первой строчки ? Онли spaceX or tesla ? Конечно нет. Выводы не привожу. Каждый подумает сам.
навіщо людині млрди? що робити благодійні внески лошари-це ті, хто читає новини і робить такі висновки
колишня дружина Джеффа Безоса, Маккензі Скотт, активно і щедро займається благодійністю, пожертвувавши мільярди доларів різним організаціям, включаючи коледжі, продовольчі банки та фонди, що борються з соціальною нерівністю, і стала одним з найвизначніших філантропів у світі. Вона підписала "Клятву дарування" (Giving Pledge), зобов'язавшись віддати більшу частину свого статку(19 млрд.дол). Її пожертви часто роблять без умов, даючи організаціям свободу у використанні коштів.
Маккензі Скот, колишня дружина засновника Amazon Джеффа Безоса, пожертвувала $2,7 млрд благодійним організаціям.
У своєму блозі жінка розповіла, що хоче віддати кошти тим, кого «історично недофінансували та недооцінили», повідомляє BBC.
Скот обрала 286 організацій, які займаються проблемами расової нерівності, мистецтва та освіти. Також грошову допомогу отримали ті, хто працює над подоланням розбіжностей між релігіями.
Маккензі Скот є однією із найбагатших жінок світу. Більшу частину своїх грошей вона отримала після розлучення в 2019 році з Джеффом Безосом, який зараз є найбагатшою людиною світу.
Жінка не вперше жертвує кошти на благодійність. У 2020 році вона віддала понад $4 млрд організаціям, які очолювали жінки, продовольчим банкам та коледжам для темношкірих.
Вітаю всіх з Різдвом Христовим! Думайте не про гроші, а про добрі вчинки! Всім мирних свят і достатньо електріки!
Для добрих вчинків гроші не зайве.
Співзасновник Microsoft, мільярдер і філантроп Білл Гейтс 8 травня заявив, що протягом наступних 20 років віддасть майже весь свій особистий капітал, пише Reuters. До 2045 року Фонд Гейтса витратить близько $200 млрд на боротьбу з бідністю, хворобами й на допомогу дітям у найменш захищених країнах – на тлі скорочення міжнародної допомоги з боку США, Великої Британії та Франції. Фонд вже надав $100 млрд допомоги з моменту створення у 2000 році, підтримавши ініціативи на кшталт Gavi та Глобального фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією. За прогнозами Гейтса, до 2045 року фонд витратить ще близько $200 млрд, тобто 99% його особистого статку (зараз він оцінюється у $108 млрд). Бюджет фонду до 2026 року має зрости до $9 млрд на рік. https://forbes.ua/news/bill-geyts-poobi ... 2025-29591
А якщо би в нього було всемеро більше, то можливо і витратив би в стільки ж раз більше на всіляку благодійність.
Гейтс зазначив, що прагне використовувати своє багатство і кошти заснованого ним фонду для вирішення проблем людства безпосередньо на Землі і не хоче купувати квиток для польоту в космос в якості туриста. «Я не збираюся платити за це багато грошей, тому що на них мій фонд може купити вакцину від кору і за $1000 врятувати чиєсь життя», – заявив мільярдер. Він підкреслив, що в будь-якій справі перш за все думає: «Добре, але ж можна витратити ці $1000 на покупку вакцини від кору». https://mind.ua/news/20222322-bill-gejt ... i-v-kosmos