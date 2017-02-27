|
Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 25 гру, 2025 10:24
Shaman написав:
тримати в цих умовах курс як на мене - не найкраща ідея, й головне - навіщо?..
НБУ не тримає курс, ринок сам його регулює
Одеса опт сьогодні 42,10-42,30
минулого тижня 42,35-42,50
банки вже тиждень пропонують зелений по 42,30(пивень),
42,27 райфайзен
за рік що ми бачимо?
минулого року у січні здавав долар три рази (десь 3500 загалом)
по курсу 42,45-42,50
далі маленьки суми на "хліб" 300-500
в березні 41,60
на пасху 41,10
на мій погляд -курс стабільний(можна трохи погратися в ОВДП чи грн.депо)
це краще ніж матрац чи валютні ОВДП під 4,15-4,30%
Додано: Чет 25 гру, 2025 10:32
Курс доллара на межбанке
Торги открыты
25 декабря
Валюта Покупка Продажа
USD
41,07 41,12
-1.00 -1.00
EUR
48,364 48,4105
-1.21 -1.21
Источник: Minfin.com.ua
Перепрошую, а хтось може підказати що це на міжбанку?
Ци це мінфін глючить?
Додано: Чет 25 гру, 2025 10:35
coulthard написав:
Перепрошую, а хтось може підказати що це на міжбанку?
Напевно, хтось був чемний і заслужив на подарунок
Додано: Чет 25 гру, 2025 11:21
Та от так і робив і нічого не виходило але дякую що виправили
Додано: Чет 25 гру, 2025 13:56
не будет, видать качелей под новый год таки
Додано: Чет 25 гру, 2025 14:10
emeta написав:
не будет, видать качелей под новый год таки
"вес взят" - понад 900
ярдів грн ліквідності в банківській системі. рекорд.
подивимось
Додано: Чет 25 гру, 2025 14:59
а minfin, щоб двічі не вставати, відразу показав 41.07. bloomberg поки лише 41,95 світить...
схоже на Різдвяні подарунки - цікаво лише кому?..
настав час чар від НБУ...
Додано: Чет 25 гру, 2025 20:54
Shaman написав:
а minfin, щоб двічі не вставати, відразу показав 41.07. bloomberg поки лише 41,95 світить...
схоже на Різдвяні подарунки - цікаво лише кому?..
настав час чар від НБУ...
що, хтось 9 пропустив в звітах? по сраці надавали?
вийшли на рівно 42 - комусь ця цифра подобається
31 грудня працює міжбанк, хто знає? з одного боку, залишилося дуже мало часу до кінця. з іншого боку НБУ це полюбляє - ніхто не очікує, а тут несподіванка
Додано: Чет 25 гру, 2025 21:51
Виходячи з вище наведеного завтра долар буде дешевше? Сьогодні Дніпро продає по 42.40 хоча трохи взяв в приваті по 42.24 ось така математика виходить....
