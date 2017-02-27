RSS
Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 19:41

Re: Валютний ринок в контексті ДС

ну що сказати. на цьому тижні валютні інтервенції припали - лише 863 млн дол. на це вплинуло й те, що 25 грудня долар не торгувався.

почавши тиждень з 42,20 навіть прогулялися до 41,83, але під кінець повернулися до 42,14 - майже звідки почали.

напевне, великої інтриги по курсу вже не буде - надто скоро Новий рік. хоча наявність банківської ліквідності (безготівкової гривні) має тиснути.

спостерігаємо 8)
  prodigy написав:
  Shaman написав:тримати в цих умовах курс як на мене - не найкраща ідея, й головне - навіщо?..


НБУ не тримає курс, ринок сам його регулює
Одеса опт сьогодні 42,10-42,30
минулого тижня 42,35-42,50

на готівці - може бути. але там курс все одно дивиться на міжбанк. а коли НБУ продає на міжбанку 40% - то казати, що він не впливає - не вийде. особливо, коли курс рухається в ті години, коли окрім НБУ, немає інших продавців... та й НБУ такий собі продавець - в нього немає мети продати - мета забезпечити попит...
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 14:44

У Китаї авто з «залиплим» круїз-контролем проїхало 490 км без можливості зупинитися

17 грудня на трасі Ланьчжоу–Хайкоу водій Ма Шихуа близько чотирьох годин їхав зі швидкістю 115 км/год, бо в його авто нібито «залип» круїз-контроль і не працювали гальма. Він намагався вимкнути систему, перейти на нейтраль, скористатися ручним гальмом, але нічого не допомогло. Машина зупинилася (https://www.citynewsservice.cn/articles ... e-3k0ee85n) лише тоді, коли повністю закінчилося пальне — приблизно через 490 км.
Поліція та дорожні служби супроводжували машину, очищали трафік і допомогли уникнути аварії. Після зупинки водій перебував у шоковому стані та потребував допомоги рятувальників.
Виробник заявив, що раніше не фіксував подібних відмов у цієї моделі, але погодився на повне повернення вартості авто та додаткову компенсацію. Причину несправності зараз розслідують; водій наполягає на публічному оприлюдненні результатів і не виключає незалежну експертизу.
По моделі машини АІ дав такі варіанти : AITO M7 (Huawei / Seres) , Li Auto L7 / L8, Zeekr 001 - хто тут ще мріє про китайське авто? Напевне після цього відео сплеск продаж китайців прив'яне трішки, що позитивно вплине на готівковий курс :mrgreen:
https://youtube.com/shorts/kK8xUsmquKE
P.S. нібито вже є підтвердження що це був AITO M7 (Huawei / Seres)
Взял первый из предложенных вариантов AITO M7. Это электромобиль, иногда оснащаемый бензиновым электрогенератором на борту. Судя по фразе о закончившемся топливе, речь идёт о последнем варианте.
Кто-то ещё мечтает об электромобиле? 😁

ЗЫ У Тойоты нечто подобное уже было. Причем на вполне традиционных автомобилях.
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 15:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Сибарит написав:У Тойоты нечто подобное уже был

Реальні випадки в Toyota

У різних країнах були повідомлення про:
📍 Toyota рухалася без активної участі водія
📍 Помилки у роботі адаптивного круїз-контролю
📍 Неадекватна реакція на перешкоди
📍 Водій недооцінив межі системи

Але жодного широко підтвердженого випадку, де Toyota “втратила контроль і поїхала сама на сотні кілометрів без водія”, як у випадку AITO M7 — немає.
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 16:21

  Василь-Рівне написав:📍 Toyota рухалася без активної участі водія
.........
Але жодного широко підтвердженого випадку, де Toyota “втратила контроль і поїхала сама на сотні кілометрів без водія”, як у випадку AITO M7 — немає.

То, что описано - это и есть движение без участия водителя.
Было несколько аварий со смертельным исходом. Особо сильно скандал разгорелся после гибели полицейского с семьёй. В 2009-2010 годах по этому поводу были огромные отзывы и огромные штрафы. Проблема была массовой.
Также известен как минимум один случай, когда сбесившуюся Тойоту полицейские тормозили своим бампером.
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 22:10

Традиційне передноворічне задирання готівкового курсу долара? Переживем, завжди переживали і цей раз переживем.
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 23:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

на міжбанку особливого руку немає - курс з 42,14 піднявся до 42,31.

а от грошей стає все більше - безготівкова гривня (банківська ліквідність) сягнула вже 975 ярдів грн. може цього року дійдемо до 1 трлн? :shock:
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 10:36

  Shaman написав:на міжбанку особливого руку немає - курс з 42,14 піднявся до 42,31.

а от грошей стає все більше - безготівкова гривня (банківська ліквідність) сягнула вже 975 ярдів грн. може цього року дійдемо до 1 трлн? :shock:


Маємо дійти. Там ще на підході друк купюри у 5000 грн. Стане трохе легше корупціонерам готівку возити у валізах.
Re: Валютний ринок в контексті ДС

vitaxa2006 написав:
  Shaman написав:на міжбанку особливого руку немає - курс з 42,14 піднявся до 42,31.

а от грошей стає все більше - безготівкова гривня (банківська ліквідність) сягнула вже 975 ярдів грн. може цього року дійдемо до 1 трлн? :shock:


Маємо дійти. Там ще на підході друк купюри у 5000 грн. Стане трохе легше корупціонерам готівку возити у валізах.
Невже корупціонери перейшли на гривню? Це позитив :mrgreen:
