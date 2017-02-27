Shaman написав:тримати в цих умовах курс як на мене - не найкраща ідея, й головне - навіщо?..
НБУ не тримає курс, ринок сам його регулює Одеса опт сьогодні 42,10-42,30 минулого тижня 42,35-42,50
на готівці - може бути. але там курс все одно дивиться на міжбанк. а коли НБУ продає на міжбанку 40% - то казати, що він не впливає - не вийде. особливо, коли курс рухається в ті години, коли окрім НБУ, немає інших продавців... та й НБУ такий собі продавець - в нього немає мети продати - мета забезпечити попит...
У Китаї авто з «залиплим» круїз-контролем проїхало 490 км без можливості зупинитися
17 грудня на трасі Ланьчжоу–Хайкоу водій Ма Шихуа близько чотирьох годин їхав зі швидкістю 115 км/год, бо в його авто нібито «залип» круїз-контроль і не працювали гальма. Він намагався вимкнути систему, перейти на нейтраль, скористатися ручним гальмом, але нічого не допомогло. Машина зупинилася (https://www.citynewsservice.cn/articles ... e-3k0ee85n) лише тоді, коли повністю закінчилося пальне — приблизно через 490 км. Поліція та дорожні служби супроводжували машину, очищали трафік і допомогли уникнути аварії. Після зупинки водій перебував у шоковому стані та потребував допомоги рятувальників. Виробник заявив, що раніше не фіксував подібних відмов у цієї моделі, але погодився на повне повернення вартості авто та додаткову компенсацію. Причину несправності зараз розслідують; водій наполягає на публічному оприлюдненні результатів і не виключає незалежну експертизу. По моделі машини АІ дав такі варіанти : AITO M7 (Huawei / Seres) , Li Auto L7 / L8, Zeekr 001 - хто тут ще мріє про китайське авто? Напевне після цього відео сплеск продаж китайців прив'яне трішки, що позитивно вплине на готівковий курс https://youtube.com/shorts/kK8xUsmquKE P.S. нібито вже є підтвердження що це був AITO M7 (Huawei / Seres)
Взял первый из предложенных вариантов AITO M7. Это электромобиль, иногда оснащаемый бензиновым электрогенератором на борту. Судя по фразе о закончившемся топливе, речь идёт о последнем варианте. Кто-то ещё мечтает об электромобиле? 😁
ЗЫ У Тойоты нечто подобное уже было. Причем на вполне традиционных автомобилях.
Василь-Рівне написав:📍 Toyota рухалася без активної участі водія ......... Але жодного широко підтвердженого випадку, де Toyota “втратила контроль і поїхала сама на сотні кілометрів без водія”, як у випадку AITO M7 — немає.
То, что описано - это и есть движение без участия водителя. Было несколько аварий со смертельным исходом. Особо сильно скандал разгорелся после гибели полицейского с семьёй. В 2009-2010 годах по этому поводу были огромные отзывы и огромные штрафы. Проблема была массовой. Также известен как минимум один случай, когда сбесившуюся Тойоту полицейские тормозили своим бампером.