Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 30 гру, 2025 10:53
Binance зупиняє виведення коштів на картки для користувачів з України з 29 грудня 2025 року
Найбільша криптовалютна біржа світу розіслала користувачам в Україні важливе попередження.
Платформа змінює правила роботи з фіатними каналами та призупиняє надання низки послуг. Найболючіша зміна для користувачів — тимчасова зупинка прямого виведення коштів на банківські картки.
Василь-Рівне
- Повідомлень: 6102
- З нами з: 07.04.12
- Подякував: 7051 раз.
- Подякували: 3178 раз.
Профіль
3
2
moveton
- Повідомлень: 6394
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 781 раз.
Профіль
