Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 10:53

Це все Пишного робота?

Binance зупиняє виведення коштів на картки для користувачів з України з 29 грудня 2025 року

Найбільша криптовалютна біржа світу розіслала користувачам в Україні важливе попередження.

Платформа змінює правила роботи з фіатними каналами та призупиняє надання низки послуг. Найболючіша зміна для користувачів — тимчасова зупинка прямого виведення коштів на банківські картки.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6102
З нами з: 07.04.12
Подякував: 7051 раз.
Подякували: 3178 раз.
 
Профіль
 
3
2
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 11:04

  Faceless написав:Невже корупціонери перейшли на гривню? Це позитив :mrgreen:

Так супервыгодные и, что особенно коррупционерам важно, без финмона, военные ОВГЗ только в гривне. Вынужденный шаг :oops:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6394
З нами з: 23.03.18
Подякував: 91 раз.
Подякували: 781 раз.
 
Профіль
 
3
8
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 11:48

Так когда сливать валюту, господа?
В этом году или уже в следующем?
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2937
З нами з: 19.03.09
Подякував: 178 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 13:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

emeta написав:Так когда сливать валюту, господа?
В этом году или уже в следующем?
опіздав ;)
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1694
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
 
