Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 21:13

  pesikot написав:
  Vadim_ написав:беззаконний дурман України,
директора і бухгалтера забусификували , питтання до податкової і депутатів , як здавати звіти? так як штрафы.......АТБ переживёт а мелкие ? и налоговой пох из за че го юрлицо вовремя не сдало, даже во время ВОЙНЫ, потом доказывай в суде , украинский цирк на дроті

Хто-небудь щось зрозумів з написанного ? ...

Він пише, що той хто не закрив бізнес в Україні той ЛОХ.
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 21:23

  UA написав:
  pesikot написав:
  Vadim_ написав:беззаконний дурман України,
директора і бухгалтера забусификували , питтання до податкової і депутатів , як здавати звіти? так як штрафы.......АТБ переживёт а мелкие ? и налоговой пох из за че го юрлицо вовремя не сдало, даже во время ВОЙНЫ, потом доказывай в суде , украинский цирк на дроті

Хто-небудь щось зрозумів з написанного ? ...

Він пише, що той хто не закрив бізнес в Україні той ЛОХ.

вірно
попробуй закрой :mrgreen: ,откріть пожалуйста а закріть могут не только лишь все(с).
звичайна людина яка ,поки шо , плате податки ,які пиз,ять "патриоти" у вишиванках та крашанки па 17
п.с. многие могут не поверить ,не закрівал (не работала)18 лет , решил закріть ,податкова тут как тут, пр,бались к чему то я не стал спорит, не много, оплатил ,фсё :(
а вот для полного закрытия мне нечего нести в пенсионный фонд , хотя туда исправно сдавались отчёты и платились налоги,вот такая Украина , мать нашу :(
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 21:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:попробуй закрой :mrgreen: ,откріть пожалуйста а закріть могут не только лишь все(с).

І закривали і відкривали - жодних проблем є бухгалтер все робить - якісь байки тут розказуєте не будучі і близько напевне біля бізнесу. Що означає для полного закритія ? Я так розумію що там десь ФОП був? То його можна закрити або не закрити - жінка не може бути частково вагітна, напевне, Вадім, Ви вже похмелились бо маячню несете
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 21:49

а попробуйте сдать экзамен по практическому экзамену в сервисном центре, я 30 лет за кермом и и вероятно не сдал бы по ИХ "стандартам" , бабло , бабло....
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 22:12

  _hunter написав:
  Василь-Рівне написав:
  Vadim_ написав:попробуй закрой :mrgreen: ,откріть пожалуйста а закріть могут не только лишь все(с).

І закривали і відкривали - жодних проблем є бухгалтер все робить - якісь байки тут розказуєте не будучі і близько напевне біля бізнесу. Що означає для полного закритія ? Я так розумію що там десь ФОП був? То його можна закрити або не закрити - жінка не може бути частково вагітна, напевне,

“для полного закритія" — это значит - получить от фискалов "справку," что по результатам проверки они претензий не имеют.
Забавность законодательства этой страны - если языком вашей кривой аналогии: жінка може бути сегодня вагітна (ФОП закрыт), а завтра - сделать аборт (через лет эдак 5-10 фискалы могут сказать - "ой, а у вас тут недоплата + пеня").

НЕЕЕ ФОП , юрлицо, иди закрой, специалист мл я :(
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 22:33

  fler написав:⚡️Война в Украине продлится как минимум до 2027 года, Трамп может пожертвовать Тайванем, препаратов для похудения станет больше: The Economist опубликовал свой прогноз на 2026 год

Так виж вже вангували, продовжуєте?
  fler написав:Наступного року почнеться третя світова. США воюватимуть проти рф. Інші країни теж можуть брати участь. Коли та чим це закінчиться хз. Україна перестане воювати у 2025р, і навряд чи поверне кордони 91. ІМХО.
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 22:51

Напад росії і білорусі на Україну

Vadim_ написав:а попробуйте сдать экзамен по практическому экзамену в сервисном центре, я 30 лет за кермом и и вероятно не сдал бы по ИХ "стандартам" , бабло , бабло....
Складно але можна. І бабло там всунуть не настільки просто, хоча я й не пробував
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 22:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Water написав:
  fler написав:️Война в Украине продлится как минимум до 2027 года, Трамп может пожертвовать Тайванем, препаратов для похудения станет больше: The Economist опубликовал свой прогноз на 2026 год

Так виж вже вангували, продовжуєте?
  fler написав:Наступного року почнеться третя світова. США воюватимуть проти рф. Інші країни теж можуть брати участь. Коли та чим це закінчиться хз. Україна перестане воювати у 2025р, і навряд чи поверне кордони 91. ІМХО.
А хіба їх прогнози хоч раз здійснювались? Це як курс, закладений в бюджет...
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 22:53

Напад росії і білорусі на Україну

Vadim_ написав:
  _hunter написав:
  Василь-Рівне написав:І закривали і відкривали - жодних проблем є бухгалтер все робить - якісь байки тут розказуєте не будучі і близько напевне біля бізнесу. Що означає для полного закритія ? Я так розумію що там десь ФОП був? То його можна закрити або не закрити - жінка не може бути частково вагітна, напевне,

“для полного закритія" — это значит - получить от фискалов "справку," что по результатам проверки они претензий не имеют.
Забавность законодательства этой страны - если языком вашей кривой аналогии: жінка може бути сегодня вагітна (ФОП закрыт), а завтра - сделать аборт (через лет эдак 5-10 фискалы могут сказать - "ой, а у вас тут недоплата + пеня").

НЕЕЕ ФОП , юрлицо, иди закрой, специалист мл я :(
Закривається все, але треба мати грамотного бухгалтера
