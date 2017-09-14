|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
Додано: Чет 01 січ, 2026 21:13
pesikot написав: Vadim_ написав:
беззаконний дурман України,
директора і бухгалтера забусификували , питтання до податкової і депутатів , як здавати звіти? так як штрафы.......АТБ переживёт а мелкие ? и налоговой пох из за че го юрлицо вовремя не сдало, даже во время ВОЙНЫ, потом доказывай в суде , украинский цирк на дроті
Хто-небудь щось зрозумів з написанного ? ...
Він пише, що той хто не закрив бізнес в Україні той ЛОХ.
1
2
1
Додано: Чет 01 січ, 2026 21:23
UA написав: pesikot написав: Vadim_ написав:
беззаконний дурман України,
директора і бухгалтера забусификували , питтання до податкової і депутатів , як здавати звіти? так як штрафы.......АТБ переживёт а мелкие ? и налоговой пох из за че го юрлицо вовремя не сдало, даже во время ВОЙНЫ, потом доказывай в суде , украинский цирк на дроті
Хто-небудь щось зрозумів з написанного ? ...
Він пише, що той хто не закрив бізнес в Україні той ЛОХ.
вірно
попробуй закрой
,откріть пожалуйста а закріть могут не только лишь все(с).
звичайна людина яка ,поки шо , плате податки ,які пиз,ять "патриоти" у вишиванках та крашанки па 17
п.с. многие могут не поверить ,не закрівал (не работала)18 лет , решил закріть ,податкова тут как тут, пр,бались к чему то я не стал спорит, не много, оплатил ,фсё
а вот для полного закрытия мне нечего нести в пенсионный фонд , хотя туда исправно сдавались отчёты и платились налоги,вот такая Украина , мать нашу
Востаннє редагувалось Vadim_
в Чет 01 січ, 2026 21:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 01 січ, 2026 21:43
Vadim_ написав:
попробуй закрой
,откріть пожалуйста а закріть могут не только лишь все(с).
І закривали і відкривали - жодних проблем є бухгалтер все робить - якісь байки тут розказуєте не будучі і близько напевне біля бізнесу. Що означає для полного закритія ? Я так розумію що там десь ФОП був? То його можна закрити або не закрити - жінка не може бути частково вагітна, напевне, Вадім, Ви вже похмелились бо маячню несете
3
2
Додано: Чет 01 січ, 2026 21:49
а попробуйте сдать экзамен по практическому экзамену в сервисном центре, я 30 лет за кермом и и вероятно не сдал бы по ИХ "стандартам" , бабло , бабло....
Додано: Чет 01 січ, 2026 22:12
_hunter написав: Василь-Рівне написав: Vadim_ написав:
попробуй закрой
,откріть пожалуйста а закріть могут не только лишь все(с).
І закривали і відкривали - жодних проблем є бухгалтер все робить - якісь байки тут розказуєте не будучі і близько напевне біля бізнесу. Що означає для полного закритія ? Я так розумію що там десь ФОП був? То його можна закрити або не закрити - жінка не може бути частково вагітна, напевне,
“для полного закритія" — это значит - получить от фискалов "справку," что по результатам проверки они претензий не имеют.
Забавность законодательства этой страны - если языком вашей кривой аналогии: жінка може бути сегодня вагітна (ФОП закрыт), а завтра - сделать аборт (через лет эдак 5-10 фискалы могут сказать - "ой, а у вас тут недоплата + пеня").
НЕЕЕ ФОП , юрлицо, иди закрой, специалист мл я
Додано: Чет 01 січ, 2026 22:33
fler написав:
⚡️Война в Украине продлится как минимум до 2027 года, Трамп может пожертвовать Тайванем, препаратов для похудения станет больше: The Economist опубликовал свой прогноз на 2026 год
Так виж вже вангували, продовжуєте?
fler написав:
Наступного року почнеться третя світова. США воюватимуть проти рф. Інші країни теж можуть брати участь. Коли та чим це закінчиться хз. Україна перестане воювати у 2025р, і навряд чи поверне кордони 91. ІМХО.
Додано: Чет 01 січ, 2026 22:51
Vadim_ написав:а попробуйте сдать экзамен по практическому экзамену в сервисном центре, я 30 лет за кермом и и вероятно не сдал бы по ИХ "стандартам" , бабло , бабло....
Складно але можна. І бабло там всунуть не настільки просто, хоча я й не пробував
4
9
3
Додано: Чет 01 січ, 2026 22:52
Water написав: fler написав:
️Война в Украине продлится как минимум до 2027 года, Трамп может пожертвовать Тайванем, препаратов для похудения станет больше: The Economist опубликовал свой прогноз на 2026 год
Так виж вже вангували, продовжуєте?
fler написав:
Наступного року почнеться третя світова. США воюватимуть проти рф. Інші країни теж можуть брати участь. Коли та чим це закінчиться хз. Україна перестане воювати у 2025р, і навряд чи поверне кордони 91. ІМХО.
А хіба їх прогнози хоч раз здійснювались? Це як курс, закладений в бюджет...
4
9
3
Додано: Чет 01 січ, 2026 22:53
Vadim_ написав: _hunter написав: Василь-Рівне написав:
І закривали і відкривали - жодних проблем є бухгалтер все робить - якісь байки тут розказуєте не будучі і близько напевне біля бізнесу. Що означає для полного закритія ? Я так розумію що там десь ФОП був? То його можна закрити або не закрити - жінка не може бути частково вагітна, напевне,
“для полного закритія" — это значит - получить от фискалов "справку," что по результатам проверки они претензий не имеют.
Забавность законодательства этой страны - если языком вашей кривой аналогии: жінка може бути сегодня вагітна (ФОП закрыт), а завтра - сделать аборт (через лет эдак 5-10 фискалы могут сказать - "ой, а у вас тут недоплата + пеня").
НЕЕЕ ФОП , юрлицо, иди закрой, специалист мл я
Закривається все, але треба мати грамотного бухгалтера
4
9
3
|
