katso написав:
Боже, такое даже в Киеве есть с советских времен. Ну, открытый теплый бассейн - ради этого стоит куда-то ехать?
Стадион Динамо?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 січ, 2026 16:50
Стадион Динамо?
Додано: Чет 01 січ, 2026 16:57
Re: Еміграція, заробітчанство
Та то в йутубі казали!
Додано: Чет 01 січ, 2026 17:02
В прошлом году в отпуск ездили в Кэп Мэй, юг НДЖ.
Только 2 раза слышали русскую речь и кроме обслуживающего персонала в гостиннице, остальные - белые американцы и белые европейцы.
Додано: Чет 01 січ, 2026 20:30
Чаще встречается термин "дуплекс".
Позволю себе наванговать переезд в индивидуальное жилье по мере становления на ноги или при удобном случае.
Одни соседи - это проще, чем десятки, но недостатки совместного проживания сохраняются.
Додано: Чет 01 січ, 2026 22:18
Погоджуюся з Вами.
Зараз там, де я перебуваю, 14 година дня. Гуляли парком з нашими українцями (ці тільки думають щось купувати) і говорили саме про це.
Вони зранку знайшли обʼєкти ціною в 300 000$, а новобудови (приватні оселі) - по 350 000$.
Я їм порадив записатися на перегляд: помацати і вториний ринок, і первинний.
Сказав приблизно так: якщо щось нове вартує 350 000, в не нове - 300 000, то через якийсь час ви дуже захочете доплатити різницю в 50 000$ та змінити старе на нове - але 50 000 ніхто не захоче брати… і як ви із доплатите? І будете сильно жалкувати… І ще треба розуміти, що нехай через 5 років, ато 25 виникне потреба подати, то окреме та нове продати буде легше…
Вже порахували, що іпотека може бути дорожчою на 230$ на місяць.
Але воно того варте…
В суботу мабуть разом поїдемо мацати та дивитися…
Додано: Чет 01 січ, 2026 22:26
если есть деньги , какой н а х дуплекс? , только максимально далеко от соседей, они вам рано или поздно сделают нерві
Додано: Чет 01 січ, 2026 22:41
Мудра думка.
Але зараз їхали автівкою - то 3/4 будинків саме такі: на 2 власника.
Зараз помітив, що неподалік будують новий 3-и поверховий будинок, вже є каркас першого поверха - звісно все з бруса.
Так ось всі перші поверхи оздоблені здається натуральним камінням - зовні - враження, що перший поверх - міцна стіна, як у фортеці, а інші два поверхи вже різне оздоблення, але не каміння.
Можливо знайду час - підійду ближче та зроблю фото.
Додано: Чет 01 січ, 2026 22:49
Re: Еміграція, заробітчанство
Я навіть більше скажу. Недоліки приватного будинку додаються, недоліки квартир у вигляді сусідів залишаються.
|