RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12033120341203512036
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 22:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

На чому вниз котиться євра? Вже час з долара перевертати, чи почекати?
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17536
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2557 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 23:24

  Hotab написав:На чому вниз котиться євра? Вже час з долара перевертати, чи почекати?


Я вважаю рано, я починав в жовтні 2024 з 1,103 і закінчував по 1,029.
З кінця березня 2025 я перейшов на купівлю доллара замість євро за гривню. І теж вже зачекався коли качелі розвернуться. Х/з на чому, можливо на Венесуелі та словах Трампа про Гренландію. На дефіциті бюджету еврозони.
viy
 
Повідомлень: 199
З нами з: 13.08.18
Подякував: 241 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 23:30

viy
Підозрюю що на фантастичному успіху з Венесуелою. Але варто лише влізти в щось не таке фартове і швидкоплинне- і розвернеться вмить. А імпульсивний Трамп може.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17536
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2557 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
  #<1 ... 12033120341203512036
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3643, 3644, 3645
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
36442 38356890
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 січ, 2026 11:42
Ірина_
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 215, 216, 217
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
2161 13659029
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 гру, 2025 10:16
Модератор
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23628587
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.