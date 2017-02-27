|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 січ, 2026 22:45
Re: Валютний ринок в контексті ДС
На чому вниз котиться євра? Вже час з долара перевертати, чи почекати?
Додано: Чет 08 січ, 2026 23:24
Я вважаю рано, я починав в жовтні 2024 з 1,103 і закінчував по 1,029.
З кінця березня 2025 я перейшов на купівлю доллара замість євро за гривню. І теж вже зачекався коли качелі розвернуться. Х/з на чому, можливо на Венесуелі та словах Трампа про Гренландію. На дефіциті бюджету еврозони.
Додано: Чет 08 січ, 2026 23:30
viy
Підозрюю що на фантастичному успіху з Венесуелою. Але варто лише влізти в щось не таке фартове і швидкоплинне- і розвернеться вмить. А імпульсивний Трамп може.
