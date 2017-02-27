RSS
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 12:05

  Дюрі-бачі написав:
  The_Rebel написав:відносний добробут кожного залишиться приблизно на тому самому рівні що і був. Адже раптово стануть багатшими і хлібороб, і вчитель, і перукар, і тп. Тож відповідно і вартість товарів та послуг всередині Гренландії зросте пропорційно.я

А імпорт хіба відмінили?

в замкненій системі так й було - грошей стало більше, товарів - ні. інфляція. класичний приклад звичайної емісії.

але в умовах імпорту - на ці 100 т дол хтось купить нерухомість, хтось авто, хтось нову техніку, хтось просто інвестує. в масштабах Гренландії жити стане краще. якщо таке провернути з США - ось тоді буде зростання цін, а добробут покращиться значно менше - але все одно покращиться...
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 12:10

  Investor_K написав:Нова диктатура

або анархія... вдалих прикладів після диктаторського буття - щось й не наведу. Сирія зараз проводить цей експеримент.

дуже проситься зовнішне керування, але це можливо лише при достатньо високому рівні організації суспільства. в Афганістані та Іраці - не допомогло. у Венесуелі наче проводилися вибори - але після стільки років автократії, ще й лівацької, - аж навіть цікаво, що буде далі відбуватися. США поки намагаються керувати поточною владою, без різкого перезавантаження...
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 12:50

підіб'ємо підсумки? 8)
  Shaman написав:уважно перечитав статтю
Населення та бізнес знову скуповують валюту: що буде з курсом долара та євро

але все-таки - я вважаю, що треба відходити від шаблонів, й пробувати розбирати реальні причини. що маю на увазі?

Як результат, пропозиція валюти на ринку буде нижчою за показники грудня 2025 року, а попит на валюту залишиться щонайменше на тому ж рівні, якщо не більше. Відповідно, Нацбанку доведеться цього тижня практично щодня активно витрачати валюту із резервів для покриття валютного дефіциту на міжбанку. За моїми розрахунками, з 5 до 9 січня НБУ змушений буде витратити щонайменше $840 млн — 1,1 млрд.

...про інтервенції навіть цікаво - звіримо цифри, мені щось здається що буде менше, бо початок тижня у багатьох ще не дуже робочий...

валютні інтервенції з 5 по 9 січня склали лише 712 млн дол. таким чином, популярне прогнозування на тиждень по статистиці - не дуже працює в умовах різких змін. 700 млн дол на тиждень - це стандартний рівень інтервенцій, а от ближче до 1 ярду дол - це вже явно підвищений попит.
З цього тижня практично всі компанії вже працюватимуть у звичайному діловому ритмі. Тому банки будуть змушені забрати частину гривні з цього інструменту, щоб забезпечувати платежі клієнтури, у тому числі і на купівлю валюти. Таким чином, до банківської системи повернеться з депсертифікатів, за моїми розрахунками, щонайменше 100−120 млрд гривень.

поточні депосертифікати - як були на рівні 620-650 ярдів грн весь тиждень, так й залишились. хіба в середу припали до 616 ярдів - через купівлю банками ОВДП на 15 ярдів грн, й на 10-15 ярдів скоріш за все купили в п'ятницю довгострокові депосертифікати.

гроші на поточних депосертифікатах - це гроші в банківській системі, ніякого відволікання/повернення.
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 13:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

що кажуть в інших прогнозах?
Долар знову зросте? Банкір дав прогноз по курсу на середину січня
Протягом 12-18 січня попит на валюту продовжить перевищувати пропозицію, але це перевищення буде становити 7-10%, тоді як на початку січня цей показник складав 10-12%. Тобто, можливе певне зниження попиту, вважає Лєсовий.

Наприкінці січня взагалі можлива ситуація, коли пропозиція валюти почне перевищувати попит.
я вже не перший раз зустрічаю цю цитату "попит на валюту продовжить перевищувати пропозицію, але це перевищення буде становити 7-10%, тоді як на початку січня цей показник складав 10-12%. " а хтось знає, що з чим порівнюється? бо навіть дефіцит операцій клієнтів банків - 20-40%. які цифри дивиться цей дядечко? чи це лише операції з купівлі-продажу готівкової валюти?

пропозиція валюти почне перевищувати попит - це як? НБУ може не проводити інтервенції? маю великі сумніви...

й шановний Мінфін
Головне за тиждень: долар по 43, євро по 50, інфляція уповільнилась, новий цифровий банк
Гривня продовжує стрімке падіння, оновлюючи антирекорди четверту добу поспіль.
80 коп/2% - стрімке падіння? :shock: чи може фраза трохи хайпова? :oops:

є пропозиція підвищувати стандарти з аналітики, починаючи з себе 8)
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 21:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

що ще можна додати про валютні інтервенції грудня?

як вже казали загальна сума інтервенцій - 4,5 ярди дол. за рік - 36,3 ярди дол.

основна причина зростання - збільшення попиту на валюту зі сторони клієнтів банків. середній щоденний дефіцит зріс на 60 млн дол на день, до 137 млн дол відповідно середні інтервенції склали - 200 млн дол замість стандартних 150 млн дол.

всі інші фактори, включно з попитом на готівкову валюти залишились на рівні листопада. загалом сальдо купівлі готівкової валюти склало 732 млн дол в грудні місяці, з яких євро - 37%.
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 12:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Закінчився рік уху ївших історій. Цілий рік їх нам розказували всі: від Трампа до дмітрієва, від Макрона до Орбана, від верховного до міндічів. Закінчення війни більшість чекала чи не кожного місяця цього року і кожного разу була вагома причина: від слів Волкера до кількості днів повномасштабки в порівнянні до ВВ, від томагавків до фламінго і тд. Під цим соусом в нашій країні сталося багато різної хєрні, бо «через тиждень вже все закінчиться».
2026 починається тим самим. Історії ще грандіозніше. Мир ще очевидніший. Через це стає дуже сумно. Трохи підсумків-прогнозів, з дозволу шановного панства.
1 щодо закінчення війни. З дуже високою імовірністю його не буде в цьому році. Цього не хочуть дуже багато хто: перш за все, фашисти в кремлі, більшість європейських лідерів, наші мародери-узурпатори. Та й Трамп уже забив на спроби закінчити цю війну і почати бізнес рашистськими копалинами з ЄС. Після Венесуели буде Іран, потім Гренландія, Куба і тд. Як буде розвиватися ситуація на фронті спрогнозувати неможливо. Адже багато що буде залежати від дій ЄС, а там дуже складна політична ситуація і наш міндічгейт погіршив не тільки ставлення до нас, але й серйозно підірвав позиції провладних сил в багатьох провідних країнах Європи. Також не зовсім зрозуміло, на скільки дії США відвернуть увагу Китаю та москви від українського фронту.
2 економічна ситуація. В ЄС економіка кульгає через експансію Китаю. Імпорт росте, експорт падає. Вихід – розвиток ВПК і ЄС рухається цим шляхом, але одвічне протистояння Берліну і Парижу, яке завжди було головною проблемою ЄС і тут відіграє свою негативну роль (до речі, і китайське питання в ЄС не вирішується через цей же антагонізм). В Україні значно загострилися кілька фундаментальних проблем (погіршилися фундаментальні фактори уже не розвитку, а просто існування економіки): генерація і логістика електроенергії в найгіршому стані з 2022 року і це ще не кінець, стан транспортної логістики теж дуже недуже (дипломатично кажучи). Це стосується функціонування портової інфраструктури та стану ЗД. Автотранспорт, як показує досвід 2022, сам не витягне. Описане спричинить ще більший ріст імпорту і зменшення експорту, катастрофічний торгівельний баланс погіршиться ще більше, що буде зумовлювати критичну необхідність в девальвації нацвалюти і розгону інфляції (що, можливо, ми вже спостерігаємо).
3 демографічна і політична ситуація. Виїзд за кордон продовжиться, що спричинить реально гостро відчутну демографічну кризу, з падінням внутрішнього споживання продукції вітчизняної економіки та кадрову кризу для жевріючого бізнесу. Активне внутрішнє переміщення і значне погіршення ментального здоров’я населення буде провокувати різке збільшення побутових конфліктів та внутрішньої напруги (яка активно підтримується та розганяється в соцмережах як кремлівськими так і внутрішніми ботофермами). Активне внутрішнє переміщення населення теж є чинником значного зменшення купівельної спроможності з однієї сторони і збільшення попиту на валюту з іншої. Щодо політики: політична криза та протистояння політичних сил в країні вийде на новий уже відкрито небезпечний рівень. Спроба провести перевибори Зеленського може призвести до повноцінного вибуху в середині країни.
4 зовнішньополітична ситуація в світі: Трамп буде намагатися перемогти на виборах в листопаді і вже далеко не факт, що українське питання там відіграє позитивну для нас роль. В ЄС надходить час планових виборів (Угорщина) чи активної підготовки до виборів в середньостроковій перспективі (Франція). Ці процеси також не кращим чином будуть відбиватися на взаємодії ЄС-Україна, особливо після вже озвученого НАБУ та того що буде озвучено в найближчі місяці (тупе і безмежне мародерство з 2022 року не могло закінчитися нічим іншим).як ліві такі праві політичні сили, які будуть рватися до перемоги (які фінансуються рашистами) будуть активно використовувати ці факти. Це може спровокувати політичні кризи і дострокові вибори в інших європейських країнах (зокрема, Англія).
5 курс ВКВ до грн. Жодних економічних чи фінансових чинників для стабільності грн. немає вже давно. НБУ тримав курс з огляду на суб’єктивні бажання втримати інфляцію чи підтримати торгівлю держборгом на певному рівні. Не дуже вірю, що таке стане можливим в 2026. Значне погіршення економічних та фінансових чинників описав вище. Однозначно не вірю, що курсову ситуацію в країні відпустять. Але в регулятора зараз значно менше можливостей тримати рівень 2025. Переконаний, що по долару ми переходимо в діапазон 43-45 (оптимістичний варіант) чи дальше (куди і на скільки, поки абсолютно незрозуміло). Економічні, політичні, військові чинники впливу на курс зараз будуть значно сильнішими ніж бажання і можливості НБУ. Питання тільки коли і як значно буде мінятися цей вплив.
З простіших питань. Готівковий курс давно і стабільно більше курсу на МБ, що означає стабільний чистий викуп готівки і перетік без готівки в готівку. Це означає, що середній і малий бізнес, який сезонно то продавав, то купував валюту і спричиняв періоди викупу готівки і перетоку її на МБ (весна і осінь курс готівки нижче курсу на МБ) або вмирає,або релокується за кордон (особливо ІТ і аграрії). Чорна торгівля контрабандними товарами в ТЦ і окремих магазинах чи базарах впала дуже і тепер (тим більше самостійно) вже не впливає на готівковий курс. Тепер готівка керується тільки попитом від мародерів (звичайно, є якась мінімальна надія,що в 2026 році цей попит може бути меншим ніж в критично максимальному 2025)
Перепрошую за довгий текст, та я не так часто вас відволікаю. Дякую всім, хто дочитав.
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 13:46

  Shaman написав:
  Investor_K написав:Нова диктатура

або анархія... вдалих прикладів після диктаторського буття - щось й не наведу. .....

То, что на поверхности - Испания, Португалия, Ю.Корея.
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 15:24

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  Investor_K написав:Нова диктатура

або анархія... вдалих прикладів після диктаторського буття - щось й не наведу. .....

То, что на поверхности - Испания, Португалия, Ю.Корея.

там вистачило розуму в передачі влади. тоді ще й Чілі до купи. а от коли диктатора доводиться скидати - отут починаються проблеми... але варіантів немає...
