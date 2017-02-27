The_Rebel написав:відносний добробут кожного залишиться приблизно на тому самому рівні що і був. Адже раптово стануть багатшими і хлібороб, і вчитель, і перукар, і тп. Тож відповідно і вартість товарів та послуг всередині Гренландії зросте пропорційно.я
А імпорт хіба відмінили?
в замкненій системі так й було - грошей стало більше, товарів - ні. інфляція. класичний приклад звичайної емісії.
але в умовах імпорту - на ці 100 т дол хтось купить нерухомість, хтось авто, хтось нову техніку, хтось просто інвестує. в масштабах Гренландії жити стане краще. якщо таке провернути з США - ось тоді буде зростання цін, а добробут покращиться значно менше - але все одно покращиться...
або анархія... вдалих прикладів після диктаторського буття - щось й не наведу. Сирія зараз проводить цей експеримент.
дуже проситься зовнішне керування, але це можливо лише при достатньо високому рівні організації суспільства. в Афганістані та Іраці - не допомогло. у Венесуелі наче проводилися вибори - але після стільки років автократії, ще й лівацької, - аж навіть цікаво, що буде далі відбуватися. США поки намагаються керувати поточною владою, без різкого перезавантаження...
але все-таки - я вважаю, що треба відходити від шаблонів, й пробувати розбирати реальні причини. що маю на увазі?
Як результат, пропозиція валюти на ринку буде нижчою за показники грудня 2025 року, а попит на валюту залишиться щонайменше на тому ж рівні, якщо не більше. Відповідно, Нацбанку доведеться цього тижня практично щодня активно витрачати валюту із резервів для покриття валютного дефіциту на міжбанку. За моїми розрахунками, з 5 до 9 січня НБУ змушений буде витратити щонайменше $840 млн — 1,1 млрд.
...про інтервенції навіть цікаво - звіримо цифри, мені щось здається що буде менше, бо початок тижня у багатьох ще не дуже робочий...
валютні інтервенції з 5 по 9 січня склали лише 712 млн дол. таким чином, популярне прогнозування на тиждень по статистиці - не дуже працює в умовах різких змін. 700 млн дол на тиждень - це стандартний рівень інтервенцій, а от ближче до 1 ярду дол - це вже явно підвищений попит.
З цього тижня практично всі компанії вже працюватимуть у звичайному діловому ритмі. Тому банки будуть змушені забрати частину гривні з цього інструменту, щоб забезпечувати платежі клієнтури, у тому числі і на купівлю валюти. Таким чином, до банківської системи повернеться з депсертифікатів, за моїми розрахунками, щонайменше 100−120 млрд гривень.
поточні депосертифікати - як були на рівні 620-650 ярдів грн весь тиждень, так й залишились. хіба в середу припали до 616 ярдів - через купівлю банками ОВДП на 15 ярдів грн, й на 10-15 ярдів скоріш за все купили в п'ятницю довгострокові депосертифікати.
гроші на поточних депосертифікатах - це гроші в банківській системі, ніякого відволікання/повернення.
Протягом 12-18 січня попит на валюту продовжить перевищувати пропозицію, але це перевищення буде становити 7-10%, тоді як на початку січня цей показник складав 10-12%. Тобто, можливе певне зниження попиту, вважає Лєсовий.
Наприкінці січня взагалі можлива ситуація, коли пропозиція валюти почне перевищувати попит.
я вже не перший раз зустрічаю цю цитату "попит на валюту продовжить перевищувати пропозицію, але це перевищення буде становити 7-10%, тоді як на початку січня цей показник складав 10-12%. " а хтось знає, що з чим порівнюється? бо навіть дефіцит операцій клієнтів банків - 20-40%. які цифри дивиться цей дядечко? чи це лише операції з купівлі-продажу готівкової валюти?
пропозиція валюти почне перевищувати попит - це як? НБУ може не проводити інтервенції? маю великі сумніви...
що ще можна додати про валютні інтервенції грудня?
як вже казали загальна сума інтервенцій - 4,5 ярди дол. за рік - 36,3 ярди дол.
основна причина зростання - збільшення попиту на валюту зі сторони клієнтів банків. середній щоденний дефіцит зріс на 60 млн дол на день, до 137 млн дол відповідно середні інтервенції склали - 200 млн дол замість стандартних 150 млн дол.
всі інші фактори, включно з попитом на готівкову валюти залишились на рівні листопада. загалом сальдо купівлі готівкової валюти склало 732 млн дол в грудні місяці, з яких євро - 37%.
Закінчився рік уху ївших історій. Цілий рік їх нам розказували всі: від Трампа до дмітрієва, від Макрона до Орбана, від верховного до міндічів. Закінчення війни більшість чекала чи не кожного місяця цього року і кожного разу була вагома причина: від слів Волкера до кількості днів повномасштабки в порівнянні до ВВ, від томагавків до фламінго і тд. Під цим соусом в нашій країні сталося багато різної хєрні, бо «через тиждень вже все закінчиться». 2026 починається тим самим. Історії ще грандіозніше. Мир ще очевидніший. Через це стає дуже сумно. Трохи підсумків-прогнозів, з дозволу шановного панства. 1 щодо закінчення війни. З дуже високою імовірністю його не буде в цьому році. Цього не хочуть дуже багато хто: перш за все, фашисти в кремлі, більшість європейських лідерів, наші мародери-узурпатори. Та й Трамп уже забив на спроби закінчити цю війну і почати бізнес рашистськими копалинами з ЄС. Після Венесуели буде Іран, потім Гренландія, Куба і тд. Як буде розвиватися ситуація на фронті спрогнозувати неможливо. Адже багато що буде залежати від дій ЄС, а там дуже складна політична ситуація і наш міндічгейт погіршив не тільки ставлення до нас, але й серйозно підірвав позиції провладних сил в багатьох провідних країнах Європи. Також не зовсім зрозуміло, на скільки дії США відвернуть увагу Китаю та москви від українського фронту. 2 економічна ситуація. В ЄС економіка кульгає через експансію Китаю. Імпорт росте, експорт падає. Вихід – розвиток ВПК і ЄС рухається цим шляхом, але одвічне протистояння Берліну і Парижу, яке завжди було головною проблемою ЄС і тут відіграє свою негативну роль (до речі, і китайське питання в ЄС не вирішується через цей же антагонізм). В Україні значно загострилися кілька фундаментальних проблем (погіршилися фундаментальні фактори уже не розвитку, а просто існування економіки): генерація і логістика електроенергії в найгіршому стані з 2022 року і це ще не кінець, стан транспортної логістики теж дуже недуже (дипломатично кажучи). Це стосується функціонування портової інфраструктури та стану ЗД. Автотранспорт, як показує досвід 2022, сам не витягне. Описане спричинить ще більший ріст імпорту і зменшення експорту, катастрофічний торгівельний баланс погіршиться ще більше, що буде зумовлювати критичну необхідність в девальвації нацвалюти і розгону інфляції (що, можливо, ми вже спостерігаємо). 3 демографічна і політична ситуація. Виїзд за кордон продовжиться, що спричинить реально гостро відчутну демографічну кризу, з падінням внутрішнього споживання продукції вітчизняної економіки та кадрову кризу для жевріючого бізнесу. Активне внутрішнє переміщення і значне погіршення ментального здоров’я населення буде провокувати різке збільшення побутових конфліктів та внутрішньої напруги (яка активно підтримується та розганяється в соцмережах як кремлівськими так і внутрішніми ботофермами). Активне внутрішнє переміщення населення теж є чинником значного зменшення купівельної спроможності з однієї сторони і збільшення попиту на валюту з іншої. Щодо політики: політична криза та протистояння політичних сил в країні вийде на новий уже відкрито небезпечний рівень. Спроба провести перевибори Зеленського може призвести до повноцінного вибуху в середині країни. 4 зовнішньополітична ситуація в світі: Трамп буде намагатися перемогти на виборах в листопаді і вже далеко не факт, що українське питання там відіграє позитивну для нас роль. В ЄС надходить час планових виборів (Угорщина) чи активної підготовки до виборів в середньостроковій перспективі (Франція). Ці процеси також не кращим чином будуть відбиватися на взаємодії ЄС-Україна, особливо після вже озвученого НАБУ та того що буде озвучено в найближчі місяці (тупе і безмежне мародерство з 2022 року не могло закінчитися нічим іншим).як ліві такі праві політичні сили, які будуть рватися до перемоги (які фінансуються рашистами) будуть активно використовувати ці факти. Це може спровокувати політичні кризи і дострокові вибори в інших європейських країнах (зокрема, Англія). 5 курс ВКВ до грн. Жодних економічних чи фінансових чинників для стабільності грн. немає вже давно. НБУ тримав курс з огляду на суб’єктивні бажання втримати інфляцію чи підтримати торгівлю держборгом на певному рівні. Не дуже вірю, що таке стане можливим в 2026. Значне погіршення економічних та фінансових чинників описав вище. Однозначно не вірю, що курсову ситуацію в країні відпустять. Але в регулятора зараз значно менше можливостей тримати рівень 2025. Переконаний, що по долару ми переходимо в діапазон 43-45 (оптимістичний варіант) чи дальше (куди і на скільки, поки абсолютно незрозуміло). Економічні, політичні, військові чинники впливу на курс зараз будуть значно сильнішими ніж бажання і можливості НБУ. Питання тільки коли і як значно буде мінятися цей вплив. З простіших питань. Готівковий курс давно і стабільно більше курсу на МБ, що означає стабільний чистий викуп готівки і перетік без готівки в готівку. Це означає, що середній і малий бізнес, який сезонно то продавав, то купував валюту і спричиняв періоди викупу готівки і перетоку її на МБ (весна і осінь курс готівки нижче курсу на МБ) або вмирає,або релокується за кордон (особливо ІТ і аграрії). Чорна торгівля контрабандними товарами в ТЦ і окремих магазинах чи базарах впала дуже і тепер (тим більше самостійно) вже не впливає на готівковий курс. Тепер готівка керується тільки попитом від мародерів (звичайно, є якась мінімальна надія,що в 2026 році цей попит може бути меншим ніж в критично максимальному 2025) Перепрошую за довгий текст, та я не так часто вас відволікаю. Дякую всім, хто дочитав.
Hotab написав:viy Підозрюю що на фантастичному успіху з Венесуелою. Але варто лише влізти в щось не таке фартове і швидкоплинне- і розвернеться вмить. А імпульсивний Трамп може.
Якщо події Венесуела Іран Гренландія спровокують падіння цін на нафту і інші сировини, то побачимо і відчутне падіння євро. Взагалі зараз дії США і реакція на них в світі та досягнуті результати в найближчі місяці можуть відчутно змінити ситуацію в світовій економіці (вартість валют, вартість сировин, вартість акцій багатьох компаній як з реальних секторів економіки так і "продавців мрій"). Звичайно, сам процес щодо реалізації нафти (особливо венесуельської, через її характеристики) тривалий. Але нафти в світі і так надлишок. На багато що з інструментів ціни зараз не зовсім економічно виправдані через небезпеку і невизначеність. Тому, ознаки певних безпекових змін і стабільності може спровокувати важкі процеси.
Теж золото, яке зараз на історичних максимумах, як безпековий інструмент, при зміні ситуації може здешевшати, що викличе розпродаж і ще більше здешевшання. А в що підуть гроші? Що забезпечить баланс безпеки і прибутковості? І таких інструментів достатньо. 2026 буде дуже динамічним і стресовим. Ніщо не росте безперервно і до небес. З 2022 року трильйони ковідних грошей шукають куди припаркуватися. Економіка не може абсорбувати ці кошти через падіння світового попиту, спровокованого війнами, нестабільністю, туманними перспективами. Крім того, Китай зміг придушити розвиток певних сегментів економіки інших розвинених країн. Як тільки зміниться безпекова ситуація і економіка зможе розвиватися і знадобляться інвестиції, відбудеться перерозподіл. Певний період він буде явно не на користь золота. Крім того, події останніх років призвели до того, що відбулися певні зміни: зростання потенціалів попиту певних ринків, зміцнення економік через протекціонізм і концентрацію виробництв (особливо високотехнологічних з великою доданою вартістю). Це також буде чинником росту певних валют і привабливістю фінансових інструментів окремих національних економік. Крім того, слід враховувати те, що довгий період часу більшість країн ЄС були зацікавлені в дешевшому євро, але Німеччині, як головному бенефіціару ЄС, в рази посиленому можливістю використовувати дешеві російські енергоносії і решту корисних копалин, було вигідне дороге євро. А зараз ситуація кардинально змінилася: Берлін дуже зацікавлений в здешевшанні євро. Поки важко щось прогнозувати. Світу, який був ще 5 років тому, вже немає. Новий світ формується (економічно, логістично, технологічно, демографічно, безпеково), але шляхів і варіантів є багато. Яким підемо стане зрозуміло в 2026 році. Але чи це станеться через два місяці чи через шість чи в грудні, поки невідомо.