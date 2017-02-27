Додано: Нед 11 січ, 2026 12:34

Закінчився рік уху ївших історій. Цілий рік їх нам розказували всі: від Трампа до дмітрієва, від Макрона до Орбана, від верховного до міндічів. Закінчення війни більшість чекала чи не кожного місяця цього року і кожного разу була вагома причина: від слів Волкера до кількості днів повномасштабки в порівнянні до ВВ, від томагавків до фламінго і тд. Під цим соусом в нашій країні сталося багато різної хєрні, бо «через тиждень вже все закінчиться».

2026 починається тим самим. Історії ще грандіозніше. Мир ще очевидніший. Через це стає дуже сумно. Трохи підсумків-прогнозів, з дозволу шановного панства.

1 щодо закінчення війни. З дуже високою імовірністю його не буде в цьому році. Цього не хочуть дуже багато хто: перш за все, фашисти в кремлі, більшість європейських лідерів, наші мародери-узурпатори. Та й Трамп уже забив на спроби закінчити цю війну і почати бізнес рашистськими копалинами з ЄС. Після Венесуели буде Іран, потім Гренландія, Куба і тд. Як буде розвиватися ситуація на фронті спрогнозувати неможливо. Адже багато що буде залежати від дій ЄС, а там дуже складна політична ситуація і наш міндічгейт погіршив не тільки ставлення до нас, але й серйозно підірвав позиції провладних сил в багатьох провідних країнах Європи. Також не зовсім зрозуміло, на скільки дії США відвернуть увагу Китаю та москви від українського фронту.

2 економічна ситуація. В ЄС економіка кульгає через експансію Китаю. Імпорт росте, експорт падає. Вихід – розвиток ВПК і ЄС рухається цим шляхом, але одвічне протистояння Берліну і Парижу, яке завжди було головною проблемою ЄС і тут відіграє свою негативну роль (до речі, і китайське питання в ЄС не вирішується через цей же антагонізм). В Україні значно загострилися кілька фундаментальних проблем (погіршилися фундаментальні фактори уже не розвитку, а просто існування економіки): генерація і логістика електроенергії в найгіршому стані з 2022 року і це ще не кінець, стан транспортної логістики теж дуже недуже (дипломатично кажучи). Це стосується функціонування портової інфраструктури та стану ЗД. Автотранспорт, як показує досвід 2022, сам не витягне. Описане спричинить ще більший ріст імпорту і зменшення експорту, катастрофічний торгівельний баланс погіршиться ще більше, що буде зумовлювати критичну необхідність в девальвації нацвалюти і розгону інфляції (що, можливо, ми вже спостерігаємо).

3 демографічна і політична ситуація. Виїзд за кордон продовжиться, що спричинить реально гостро відчутну демографічну кризу, з падінням внутрішнього споживання продукції вітчизняної економіки та кадрову кризу для жевріючого бізнесу. Активне внутрішнє переміщення і значне погіршення ментального здоров’я населення буде провокувати різке збільшення побутових конфліктів та внутрішньої напруги (яка активно підтримується та розганяється в соцмережах як кремлівськими так і внутрішніми ботофермами). Активне внутрішнє переміщення населення теж є чинником значного зменшення купівельної спроможності з однієї сторони і збільшення попиту на валюту з іншої. Щодо політики: політична криза та протистояння політичних сил в країні вийде на новий уже відкрито небезпечний рівень. Спроба провести перевибори Зеленського може призвести до повноцінного вибуху в середині країни.

4 зовнішньополітична ситуація в світі: Трамп буде намагатися перемогти на виборах в листопаді і вже далеко не факт, що українське питання там відіграє позитивну для нас роль. В ЄС надходить час планових виборів (Угорщина) чи активної підготовки до виборів в середньостроковій перспективі (Франція). Ці процеси також не кращим чином будуть відбиватися на взаємодії ЄС-Україна, особливо після вже озвученого НАБУ та того що буде озвучено в найближчі місяці (тупе і безмежне мародерство з 2022 року не могло закінчитися нічим іншим).як ліві такі праві політичні сили, які будуть рватися до перемоги (які фінансуються рашистами) будуть активно використовувати ці факти. Це може спровокувати політичні кризи і дострокові вибори в інших європейських країнах (зокрема, Англія).

5 курс ВКВ до грн. Жодних економічних чи фінансових чинників для стабільності грн. немає вже давно. НБУ тримав курс з огляду на суб’єктивні бажання втримати інфляцію чи підтримати торгівлю держборгом на певному рівні. Не дуже вірю, що таке стане можливим в 2026. Значне погіршення економічних та фінансових чинників описав вище. Однозначно не вірю, що курсову ситуацію в країні відпустять. Але в регулятора зараз значно менше можливостей тримати рівень 2025. Переконаний, що по долару ми переходимо в діапазон 43-45 (оптимістичний варіант) чи дальше (куди і на скільки, поки абсолютно незрозуміло). Економічні, політичні, військові чинники впливу на курс зараз будуть значно сильнішими ніж бажання і можливості НБУ. Питання тільки коли і як значно буде мінятися цей вплив.

З простіших питань. Готівковий курс давно і стабільно більше курсу на МБ, що означає стабільний чистий викуп готівки і перетік без готівки в готівку. Це означає, що середній і малий бізнес, який сезонно то продавав, то купував валюту і спричиняв періоди викупу готівки і перетоку її на МБ (весна і осінь курс готівки нижче курсу на МБ) або вмирає,або релокується за кордон (особливо ІТ і аграрії). Чорна торгівля контрабандними товарами в ТЦ і окремих магазинах чи базарах впала дуже і тепер (тим більше самостійно) вже не впливає на готівковий курс. Тепер готівка керується тільки попитом від мародерів (звичайно, є якась мінімальна надія,що в 2026 році цей попит може бути меншим ніж в критично максимальному 2025)

Перепрошую за довгий текст, та я не так часто вас відволікаю. Дякую всім, хто дочитав.