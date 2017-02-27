RSS
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 19:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  orest написав:Ніщо не росте безперервно і до небес.
ось тут категорично не згідний. Будь-який обмежений ресурс (золото та інші метали, їжа, нерухомість*) буде рости "до небес" відносно будь-якого необмеженого ресурсу, зокрема фіатної валюти. Можливі локальні корекції, але глобально (на горизонті років 10) ріст буде.
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 19:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Дюрі-бачі написав:ось тут категорично не згідний. Будь-який обмежений ресурс (золото та інші метали, їжа, нерухомість*) буде рости "до небес" відносно будь-якого необмеженого ресурсу, зокрема фіатної валюти. Можливі локальні корекції, але глобально (на горизонті років 10) ріст буде.

Но пророки обесценивания битка в ноль всё не переводятся :roll:
moveton
