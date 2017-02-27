|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 січ, 2026 19:12
orest написав:
Ніщо не росте безперервно і до небес.
ось тут категорично не згідний. Будь-який обмежений ресурс (золото та інші метали, їжа, нерухомість*) буде рости "до небес" відносно будь-якого необмеженого ресурсу, зокрема фіатної валюти. Можливі локальні корекції, але глобально (на горизонті років 10) ріст буде.
1
Додано: Нед 11 січ, 2026 19:21
Дюрі-бачі написав:
ось тут категорично не згідний. Будь-який обмежений ресурс (золото та інші метали, їжа, нерухомість*) буде рости "до небес" відносно будь-якого необмеженого ресурсу, зокрема фіатної валюти. Можливі локальні корекції, але глобально (на горизонті років 10) ріст буде.
Но пророки обесценивания битка в ноль всё не переводятся
3
8
1
|
|
|
