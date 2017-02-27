RSS
  #
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 22:51

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  Investor_K написав:Нова диктатура

або анархія... вдалих прикладів після диктаторського буття - щось й не наведу. .....

То, что на поверхности - Испания, Португалия, Ю.Корея.

Греція, Сінгапур, та ті ж Австрія, Німеччина, Італія ...
flyman
1
4
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 10:35

  orest написав:Трохи підсумків-прогнозів, з дозволу шановного панства.

Вітаю. Дякую думки. Для того, щоб їх написати, потрібен час, бажання та знання/вміння. Чудово, що ви цим ділитесь із нами.
Що-що вашого прогнозу:
1. Підтримую повністю. Та й взагалі, не має одностайності, що саме можна вважати завершенням війни.
2. Зростання імпорту не таке однозначне як ви прогнозуєте. Зменшення експорту - можливе. Але є надія на те, що буде зростати переробка і відповідно експортуватись будуть товари із більшою додатною вартістю. В будь-якому випадку девальвація була потрібна ще в минулому році. Але інфляція... Висока інфляція - основна причина відсутності девальвації минулого року (так говорить НБУ). Відповідно прогноз по девальвації в цьому році так само буде прив'язаний до інфляції (принаймні поки є валютні резерви).
3. Цитата "Активне внутрішнє переміщення населення теж є чинником значного зменшення купівельної спроможності з однієї сторони і збільшення попиту на валюту з іншої." За відсутністю інших можливостей для заощадження, населення купляє валюту. Але ж так робили і в 2000 і в 2010 і на початку 20-х і роблять тепер, в час війни. тобто валюту купували завжди. Не бачу причин збільшення попиту на валюту. (я знаю, що попит переважає пропозицію, веду мову саме про збільшення попиту). тим більше, що згідно статистики інвестиції населення в ОВДП зростають.
4. Тут без коментарів бо можливо все.
5. Найважливіший пункт. Ось тут наші думки розходяться. Особисто не бачу, чому 2026 суттєво!!! повинен відрізнятись від 25. Базові параметри ті самі. В помиральну яму ніхто лізти не збирається. Резерви є. Про інфляцію так само пам'ятають як і в 25. Ще раз підкреслю. Девальвація розміром в 5-7% назріла давно. Чим довше її відкладали/відкладають, тим більша ймовірність, що здійснити її без надлишково ажіотажу збоку населення буде важко.
Прогнозую, що контрольовану девальвацію (яка назріла) будуть робити в першій половині року поки попит на валюту мінімальний, а в голові у людей пам'ять про сезонність коли весною валюта дешевшає (це ж ніби логічно). В другій половині будуть тримати курс із поправкою на врожай.

ПС: Ну і ще цікавить, що ж все-таки будуть робити із інфляцією та обліковою ставкою? Думаю, сам НБУ вже бачить, що всі їхні монетарні потуги по зниженню інфляції мають такий собі ефект, бо вона (інфляція) на всю цю трансмісію монетарних чинників не реагує абсолютно. І це при тому, що у нас зафіксовані комунальні тарифи. Однозначно тиск на НБУ в цьому році посилиться.
1
2
1
1
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 10:40

Realist Назвіть хоч одну причину чому мають девальвувати раніше ніж нам офіційно скоротять фіксування нижче дефіциту бюджету (тобто 2028+)?
  Realist написав:Не бачу причин збільшення попиту на валюту.
А як же ріст зарплат бюджетників?
Дюрі-бачі
1
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 10:45

  zerocool написав:
  Дюрі-бачі написав:moveton
https://ledger.pitt.edu/ojs/ledger/article/view/127
Сам алгоритм Бітка вразливий. Як тільки буде відповідне залізо (в 2018 думали, що в 2027, але це явно занадто оптимістично) то можна буде переводити будь-які несанкціоновані транзакції, що обнулить вартість дуже швидко

Багато років вже все це відомо, але перша ж масова колізія хешей приведе до форка де блокчейн збережеться на момент до, і далі піде вже з іншим алгоритмом, ніякої глобальної проблеми в цьому немає.
Може і ще раніше апгрейд-форк зроблять, але поки що необхідність навіть не на горизонті.


  Vadim_ написав:никогда не читаю простыни,скопипажженые ,

ценю два слова от себя, но свои

Та там нічого читати, звичайна графоманія я зроблю прогноз, але прогнозу робити не буду, якось воно звичайно буде бо ніколи не було так, щоб ніяк не було.
Але люди(або боти) плюси ставлять

А шо сказать то хотели ? где цимус?
Vadim_
  #
