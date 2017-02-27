orest написав:Трохи підсумків-прогнозів, з дозволу шановного панства.
Вітаю. Дякую думки. Для того, щоб їх написати, потрібен час, бажання та знання/вміння. Чудово, що ви цим ділитесь із нами. Що-що вашого прогнозу: 1. Підтримую повністю. Та й взагалі, не має одностайності, що саме можна вважати завершенням війни. 2. Зростання імпорту не таке однозначне як ви прогнозуєте. Зменшення експорту - можливе. Але є надія на те, що буде зростати переробка і відповідно експортуватись будуть товари із більшою додатною вартістю. В будь-якому випадку девальвація була потрібна ще в минулому році. Але інфляція... Висока інфляція - основна причина відсутності девальвації минулого року (так говорить НБУ). Відповідно прогноз по девальвації в цьому році так само буде прив'язаний до інфляції (принаймні поки є валютні резерви). 3. Цитата "Активне внутрішнє переміщення населення теж є чинником значного зменшення купівельної спроможності з однієї сторони і збільшення попиту на валюту з іншої." За відсутністю інших можливостей для заощадження, населення купляє валюту. Але ж так робили і в 2000 і в 2010 і на початку 20-х і роблять тепер, в час війни. тобто валюту купували завжди. Не бачу причин збільшення попиту на валюту. (я знаю, що попит переважає пропозицію, веду мову саме про збільшення попиту). тим більше, що згідно статистики інвестиції населення в ОВДП зростають. 4. Тут без коментарів бо можливо все. 5. Найважливіший пункт. Ось тут наші думки розходяться. Особисто не бачу, чому 2026 суттєво!!! повинен відрізнятись від 25. Базові параметри ті самі. В помиральну яму ніхто лізти не збирається. Резерви є. Про інфляцію так само пам'ятають як і в 25. Ще раз підкреслю. Девальвація розміром в 5-7% назріла давно. Чим довше її відкладали/відкладають, тим більша ймовірність, що здійснити її без надлишково ажіотажу збоку населення буде важко. Прогнозую, що контрольовану девальвацію (яка назріла) будуть робити в першій половині року поки попит на валюту мінімальний, а в голові у людей пам'ять про сезонність коли весною валюта дешевшає (це ж ніби логічно). В другій половині будуть тримати курс із поправкою на врожай.
ПС: Ну і ще цікавить, що ж все-таки будуть робити із інфляцією та обліковою ставкою? Думаю, сам НБУ вже бачить, що всі їхні монетарні потуги по зниженню інфляції мають такий собі ефект, бо вона (інфляція) на всю цю трансмісію монетарних чинників не реагує абсолютно. І це при тому, що у нас зафіксовані комунальні тарифи. Однозначно тиск на НБУ в цьому році посилиться.
Дюрі-бачі написав:Realist Назвіть хоч одну причину чому мають девальвувати раніше ніж нам офіційно скоротять фіксування нижче дефіциту бюджету (тобто 2028+)?
Realist написав:Не бачу причин збільшення попиту на валюту.
А як же ріст зарплат бюджетників?
Я так розумію - це два питання. 1. Бо якщо не девальвувати поступово зараз, ми будемо продовжувати імпортувати із Європи на тільки критичний імпорт та техніку, а ще і продукти. А Китайський ширпотреб повністю вб'є в Україні зачатки дрібного виробництва.
2. Ріст зарплат бюджетників "зїсть" наша інфляція витрат. Батон в магазині "на районі" в середньому вже по 35 (за рік приблизно +10 грн). Пообідати за 100 грн вже не реально навіть в столовці. 100 грн в супермаркеті - це упаковка яєць + батон. Раніше можна було вкластись в 70 грн, а ще раніше в 50 грн. І з наступного опалювального сезону будуть пробувати піднімати комуналку. Не дуже істотно, але все ж. Тому весь цей ріст зарплат бюджетників це не + до їхніх заощаджень та можливості купити валюту, а просто статус-кво, щоб звести кінці із кінцями.
Realist написав:Бо якщо не девальвувати поступово зараз, ми будемо продовжувати імпортувати із Європи на тільки критичний імпорт та техніку, а ще і продукти. А Китайський ширпотреб повністю вб'є в Україні зачатки дрібного виробництва.
А если девальвировать, то того же самого не будет происходить? А почему? Еда или ещё какое производство не из гривен товар делает. Ну производство гривны у нас улучшится. А надо?
Цей тиждень на валютному ринку може бути нервовим: коливання у парі євро/долар, тактика інтервенцій НБУ, різниця між готівкою та міжбанком — усе це впливатиме на те, по чому реально купуватимуть валюту.
У цьому випуску — прогноз на 12–16 січня 2026 і практичні підказки, як не купувати на піку та не продавати в мінус.
Цей тиждень на валютному ринку може бути нервовим: коливання у парі євро/долар, тактика інтервенцій НБУ, різниця між готівкою та міжбанком — усе це впливатиме на те, по чому реально купуватимуть валюту.
У цьому випуску — прогноз на 12–16 січня 2026 і практичні підказки, як не купувати на піку та не продавати в мінус.