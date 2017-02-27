orest написав:Трохи підсумків-прогнозів, з дозволу шановного панства.
Вітаю. Дякую думки. Для того, щоб їх написати, потрібен час, бажання та знання/вміння. Чудово, що ви цим ділитесь із нами. Що-що вашого прогнозу: 1. Підтримую повністю. Та й взагалі, не має одностайності, що саме можна вважати завершенням війни. 2. Зростання імпорту не таке однозначне як ви прогнозуєте. Зменшення експорту - можливе. Але є надія на те, що буде зростати переробка і відповідно експортуватись будуть товари із більшою додатною вартістю. В будь-якому випадку девальвація була потрібна ще в минулому році. Але інфляція... Висока інфляція - основна причина відсутності девальвації минулого року (так говорить НБУ). Відповідно прогноз по девальвації в цьому році так само буде прив'язаний до інфляції (принаймні поки є валютні резерви). 3. Цитата "Активне внутрішнє переміщення населення теж є чинником значного зменшення купівельної спроможності з однієї сторони і збільшення попиту на валюту з іншої." За відсутністю інших можливостей для заощадження, населення купляє валюту. Але ж так робили і в 2000 і в 2010 і на початку 20-х і роблять тепер, в час війни. тобто валюту купували завжди. Не бачу причин збільшення попиту на валюту. (я знаю, що попит переважає пропозицію, веду мову саме про збільшення попиту). тим більше, що згідно статистики інвестиції населення в ОВДП зростають. 4. Тут без коментарів бо можливо все. 5. Найважливіший пункт. Ось тут наші думки розходяться. Особисто не бачу, чому 2026 суттєво!!! повинен відрізнятись від 25. Базові параметри ті самі. В помиральну яму ніхто лізти не збирається. Резерви є. Про інфляцію так само пам'ятають як і в 25. Ще раз підкреслю. Девальвація розміром в 5-7% назріла давно. Чим довше її відкладали/відкладають, тим більша ймовірність, що здійснити її без надлишково ажіотажу збоку населення буде важко. Прогнозую, що контрольовану девальвацію (яка назріла) будуть робити в першій половині року поки попит на валюту мінімальний, а в голові у людей пам'ять про сезонність коли весною валюта дешевшає (це ж ніби логічно). В другій половині будуть тримати курс із поправкою на врожай.
ПС: Ну і ще цікавить, що ж все-таки будуть робити із інфляцією та обліковою ставкою? Думаю, сам НБУ вже бачить, що всі їхні монетарні потуги по зниженню інфляції мають такий собі ефект, бо вона (інфляція) на всю цю трансмісію монетарних чинників не реагує абсолютно. І це при тому, що у нас зафіксовані комунальні тарифи. Однозначно тиск на НБУ в цьому році посилиться.
Дюрі-бачі написав:Realist Назвіть хоч одну причину чому мають девальвувати раніше ніж нам офіційно скоротять фіксування нижче дефіциту бюджету (тобто 2028+)?
Realist написав:Не бачу причин збільшення попиту на валюту.
А як же ріст зарплат бюджетників?
Я так розумію - це два питання. 1. Бо якщо не девальвувати поступово зараз, ми будемо продовжувати імпортувати із Європи на тільки критичний імпорт та техніку, а ще і продукти. А Китайський ширпотреб повністю вб'є в Україні зачатки дрібного виробництва.
2. Ріст зарплат бюджетників "зїсть" наша інфляція витрат. Батон в магазині "на районі" в середньому вже по 35 (за рік приблизно +10 грн). Пообідати за 100 грн вже не реально навіть в столовці. 100 грн в супермаркеті - це упаковка яєць + батон. Раніше можна було вкластись в 70 грн, а ще раніше в 50 грн. І з наступного опалювального сезону будуть пробувати піднімати комуналку. Не дуже істотно, але все ж. Тому весь цей ріст зарплат бюджетників це не + до їхніх заощаджень та можливості купити валюту, а просто статус-кво, щоб звести кінці із кінцями.
Realist написав:Бо якщо не девальвувати поступово зараз, ми будемо продовжувати імпортувати із Європи на тільки критичний імпорт та техніку, а ще і продукти. А Китайський ширпотреб повністю вб'є в Україні зачатки дрібного виробництва.
А если девальвировать, то того же самого не будет происходить? А почему? Еда или ещё какое производство не из гривен товар делает. Ну производство гривны у нас улучшится. А надо?
Цей тиждень на валютному ринку може бути нервовим: коливання у парі євро/долар, тактика інтервенцій НБУ, різниця між готівкою та міжбанком — усе це впливатиме на те, по чому реально купуватимуть валюту.
У цьому випуску — прогноз на 12–16 січня 2026 і практичні підказки, як не купувати на піку та не продавати в мінус.
The_Rebel написав:відносний добробут кожного залишиться приблизно на тому самому рівні що і був. Адже раптово стануть багатшими і хлібороб, і вчитель, і перукар, і тп. Тож відповідно і вартість товарів та послуг всередині Гренландії зросте пропорційно.я
А імпорт хіба відмінили?
Там дуже питущий народ (а більше й нема чого в тій Гренландії робити). Тож може зросте імпорт алкоголю на рік-два, ну ще накуплять нових айфонів. Але сильно добробут народу не виросте на мою думку, навпаки - навіть впаде, адже багато хто і роботу кине, бо деякий час зможе забезпечити алкоголь і без необхідності працювати. Тобто це був би ще цікавий експеримент з точки зору не тільки фінансів, але і поведінки людей. Особливо, у контексті майбутнього запровадження базового доходу, що пророчать фінансові футурологи
The_Rebel написав:Тобто це був би ще цікавий експеримент з точки зору не тільки фінансів, але і поведінки людей.
Чем Вас не устраивают результаты эксперимента над индейцами? Живут себе в резервациях, от налогов освобождены, получают ренту за использование их земель. Результат на лице - подавляющее большинство бухает и живет очень бедно. Пользуются возможностью вести бизнес без налогов, а в случае казино еще и без конкурентов, единицы. Кого не устраивает такая жизнь, уезжают из резервации и живут как бледнолицые, без всяких рент и льгот.
Сибарит написав:Чем Вас не устраивают результаты эксперимента над индейцами?
Цей експеримент чітко показує що якась ДОЛЯ правди в комуністичній ідеї- є. З маленькими уточненнями... Спочатку людина повинна прийти до розуміння що вона хоче/може/буде сильніше напрягатись створюючи додаткову пропозицію товарів/послуг... Ця сама людина після першого кроку однозначно захоче/зможе підняти свій рівень споживання, адже в неї ВЖЕ зріс рівень витрат енергії(моральної/фізичної) на створення... (таке собі тренування а-ля спорт , чим більше працюєш - тим більше завтра зможеш працювати.. до якоїсь певної межі для кожного окремого індивідума... тому багатих менше ніж бідних на порядок
Тоді середній рівень росте....
Якщо ж рівень споживання підняли , а внутрішнє бажання напрягтись не зявилось - то відразу йде деградація у вигляді вкрав/випив/в тюрьму.... Адже як не дивно це буде звучати .. але навіть просто збільшувати споживання це НАПРЯГАТИСЬ ( простий приклад дівчаток анурексиків, які потрапивши в стадію дистрофії вже не можуть з неї вийти , бо для того щоб переварити їжу організму потрібна енергія якої в нього не має ) Тому напрягшись до найпростішого рівня (алкоголь/тютюн/азартні ігри) - далі рівень напрягу не піднімають , бо й так отримали все що можуть переварити