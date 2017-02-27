The_Rebel написав:Тобто це був би ще цікавий експеримент з точки зору не тільки фінансів, але і поведінки людей.
Чем Вас не устраивают результаты эксперимента над индейцами? Живут себе в резервациях, от налогов освобождены, получают ренту за использование их земель. Результат на лице - подавляющее большинство бухает и живет очень бедно. Пользуются возможностью вести бизнес без налогов, а в случае казино еще и без конкурентов, единицы. Кого не устраивает такая жизнь, уезжают из резервации и живут как бледнолицые, без всяких рент и льгот.
Будь який термін потребує уточнення... 1 Що таке базовий дохід? Він повинен перекривати базові потреби на 100% чи може тільки на 70% 2 В якому діапазоні повинен знаходитись базовий дохід? знизу Нижче пенсії ? Нижче прожиткового? В рівень прожиткового? Що тоді прожитковий? зверху бути в 100-1000-1000000 разів нижче першого 1% ? чи бути в 2-10 разів нижче середнього ? 3 Наскільки нижче базовий дохід повинен знаходитись в порівнянні з мінімальною зарплатою ? Бо буде вищим - то хто тоді піде на цю зарплату 4 Чи можна ( або чи треба) обмежувати витрати особи з цього базового доходу виокримевши в першу чергу комуналку, в другу харчування. в третю здоровья. в четверту одяг.. і так далі.... Тобто щоб не вийшло що бомж отримавши базовий дохід витратив його на алкоголь і при цьому залишився бомжем з протягнутою рукою
budivelnik написав:Будь який термін потребує уточнення... 1 Що таке базовий дохід? Він повинен перекривати базові потреби на 100% чи може тільки на 70% 2 В якому діапазоні повинен знаходитись базовий дохід? знизу Нижче пенсії ? Нижче прожиткового? В рівень прожиткового? Що тоді прожитковий? зверху бути в 100-1000-1000000 разів нижче першого 1% ? чи бути в 2-10 разів нижче середнього ? 3 Наскільки нижче базовий дохід повинен знаходитись в порівнянні з мінімальною зарплатою ?
100% покривати базові потреби. В ідеалі мало б бути так, що базовий дохід == прожитковий мінімум == мінімальна зарплата/пенсія == сума доходу, яка не підлягає оподаткуванню. І частина базового доходу б покривала вартість проживання в соціальному житлі. Але в Україні вже дуже багато років не рахують реальний прожитковий мінімум (який, на мою думку, мав би бути зараз десь 300-400$), а встановлюють його з точки зору можливостей бюджету.
Що в них входить? Це поняття навіть в межах однієї території за 20 років міняється кардинально. Наявність якого смартфона (найдешевшого ноунейма китай?) входить туди? Скільки на мобільний звʼязок? «10 гривень на подовження номера ще на рік»? Їжа. Що входить туди? Горіхи вкрадені у білки в міському арку, чи все ж риба? Яка? Овочі і фрукти взимку, да/ні? Валянці-бурки з калошами, щоб до ШРТ дійти? Чи і їх не треба, бо на ШРТ стоїть ТЦК, то дома краще сидіти? Тоді і на шкарпетках економія.
Дюрі-бачі написав:В ідеалі мло б бути так, що базовий дохід == прожитковий мінімум == мінімальна зарплата/пенсія. І частина базового доходу б покривала вартість проживання в соціальному житлі.
Навіщо нам ідеали... Якщо УМОВИ задачі поставлені криво - то правильного розвязку не існує.. 1 Якщо базовий дохід=мінімальна зарплата - то який ідіот піде працювати на мінімалку? 2 Якщо базовий дохід на 100% закриває прожитковий мінімум то а - скільки плюнуть і взагалі не будуть працювати б - скільки тих хто не плюнув витримає кратне навантаження на себе?
Тому Базовий Дохід = сьогоднішні субсидії по комуналці+ якийсь мізер щоб не померти з голоду... Ніякого додаткового забезпечення бути не повинно Тоді кількість тих хто РЕАЛЬНО не може працювати= кількості отримувачів базового доходу.. Тобто просто дотуємо 5% населення.... Як тільки дотувати прийдеться 30%... то з урахуванням пенсіонерів 30% від маси населення і дітей 20% від маси населення - отримаємо що 20-30% працюючих повинні будуть забезпечити 100%.., при цьому кожен другий з цих 100% для працюючого не є ні родичем ні знайомим Це нереально і з точки зору економіки не має перспектив. От і виходить Як тільки правильно опишите термін Базовий Дохід - так відразу кратно зменшиться кількість тих хто на нього молиться.
ПС в математиці є дві сторони рівняння права і ліва І якщо права описує як створити ліва як поділити То РІВНЯННЯМ це можна назвати тільки в тому випадку коли сторони однакові .... У всіх інших варіантах - це що хочеш а не рівняння....