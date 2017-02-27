RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12037120381203912040
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 11:03

експерт гуру

  Realist написав:
  Realist написав:
  orest написав:Трохи підсумків-прогнозів, з дозволу шановного панства.

orest ви популярний :-)
Але коментарі тільки від друзів. Тому не розженешся...

Це той самий експерт
viewtopic.php?p=5921782#p5921782

хто має вуха почує
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42083
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1624 раз.
Подякували: 2872 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 11:06

базовий дохід

  Сибарит написав:
  The_Rebel написав:Тобто це був би ще цікавий експеримент з точки зору не тільки фінансів, але і поведінки людей.

Чем Вас не устраивают результаты эксперимента над индейцами?
Живут себе в резервациях, от налогов освобождены, получают ренту за использование их земель. Результат на лице - подавляющее большинство бухает и живет очень бедно. Пользуются возможностью вести бизнес без налогов, а в случае казино еще и без конкурентов, единицы.
Кого не устраивает такая жизнь, уезжают из резервации и живут как бледнолицые, без всяких рент и льгот.

базовий дохід наше майбутнє
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42083
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1624 раз.
Подякували: 2872 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 14:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flyman написав:базовий дохід наше майбутнє
Будь який термін потребує уточнення...
1 Що таке базовий дохід?
Він повинен перекривати базові потреби на 100% чи може тільки на 70%
2 В якому діапазоні повинен знаходитись базовий дохід?
знизу
Нижче пенсії ? Нижче прожиткового? В рівень прожиткового? Що тоді прожитковий?
зверху
бути в 100-1000-1000000 разів нижче першого 1% ?
чи бути в 2-10 разів нижче середнього ?
3 Наскільки нижче базовий дохід повинен знаходитись в порівнянні з мінімальною зарплатою ?
Бо буде вищим - то хто тоді піде на цю зарплату
4 Чи можна ( або чи треба) обмежувати витрати особи з цього базового доходу виокримевши в першу чергу комуналку, в другу харчування. в третю здоровья. в четверту одяг.. і так далі....
Тобто щоб не вийшло що бомж отримавши базовий дохід витратив його на алкоголь і при цьому залишився бомжем з протягнутою рукою
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27735
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 14:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  budivelnik написав:Будь який термін потребує уточнення...
1 Що таке базовий дохід?
Він повинен перекривати базові потреби на 100% чи може тільки на 70%
2 В якому діапазоні повинен знаходитись базовий дохід?
знизу
Нижче пенсії ? Нижче прожиткового? В рівень прожиткового? Що тоді прожитковий?
зверху
бути в 100-1000-1000000 разів нижче першого 1% ?
чи бути в 2-10 разів нижче середнього ?
3 Наскільки нижче базовий дохід повинен знаходитись в порівнянні з мінімальною зарплатою ?

100% покривати базові потреби.
В ідеалі мало б бути так, що базовий дохід == прожитковий мінімум == мінімальна зарплата/пенсія == сума доходу, яка не підлягає оподаткуванню.
І частина базового доходу б покривала вартість проживання в соціальному житлі.
Але в Україні вже дуже багато років не рахують реальний прожитковий мінімум (який, на мою думку, мав би бути зараз десь 300-400$), а встановлюють його з точки зору можливостей бюджету.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5829
З нами з: 29.07.22
Подякував: 925 раз.
Подякували: 645 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 14:30

Дюрі-бачі

100% покривати базові потреби.


Що в них входить? Це поняття навіть в межах однієї території за 20 років міняється кардинально.
Наявність якого смартфона (найдешевшого ноунейма китай?) входить туди? Скільки на мобільний звʼязок? «10 гривень на подовження номера ще на рік»?
Їжа. Що входить туди? Горіхи вкрадені у білки в міському арку, чи все ж риба? Яка? Овочі і фрукти взимку, да/ні?
Валянці-бурки з калошами, щоб до ШРТ дійти? Чи і їх не треба, бо на ШРТ стоїть ТЦК, то дома краще сидіти? Тоді і на шкарпетках економія.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 13 січ, 2026 14:31, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17583
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2559 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 14:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Дюрі-бачі написав:В ідеалі мло б бути так, що базовий дохід == прожитковий мінімум == мінімальна зарплата/пенсія. І частина базового доходу б покривала вартість проживання в соціальному житлі.
Навіщо нам ідеали...
Якщо УМОВИ задачі поставлені криво - то правильного розвязку не існує..
1 Якщо базовий дохід=мінімальна зарплата - то який ідіот піде працювати на мінімалку?
2 Якщо базовий дохід на 100% закриває прожитковий мінімум то
а - скільки плюнуть і взагалі не будуть працювати
б - скільки тих хто не плюнув витримає кратне навантаження на себе?

Тому
Базовий Дохід = сьогоднішні субсидії по комуналці+ якийсь мізер щоб не померти з голоду...
Ніякого додаткового забезпечення бути не повинно
Тоді кількість тих хто РЕАЛЬНО не може працювати= кількості отримувачів базового доходу..
Тобто просто дотуємо 5% населення....
Як тільки дотувати прийдеться 30%... то з урахуванням пенсіонерів 30% від маси населення і дітей 20% від маси населення - отримаємо що 20-30% працюючих повинні будуть забезпечити 100%.., при цьому кожен другий з цих 100% для працюючого не є ні родичем ні знайомим
Це нереально і з точки зору економіки не має перспектив.
От і виходить
Як тільки правильно опишите термін Базовий Дохід - так відразу кратно зменшиться кількість тих хто на нього молиться.

ПС
в математиці є дві сторони рівняння
права і ліва
І якщо права описує як створити
ліва як поділити
То РІВНЯННЯМ це можна назвати тільки в тому випадку коли сторони однакові ....
У всіх інших варіантах - це що хочеш а не рівняння....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27735
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 12037120381203912040
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3643, 3644, 3645
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
36442 38377187
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 січ, 2026 11:42
Ірина_
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 215, 216, 217
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
2161 13666585
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 гру, 2025 10:16
Модератор
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23639115
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.