Дюрі-бачі написав: В ідеалі мло б бути так, що базовий дохід == прожитковий мінімум == мінімальна зарплата/пенсія. І частина базового доходу б покривала вартість проживання в соціальному житлі.

Навіщо нам ідеали...Якщо УМОВИ задачі поставлені криво - то правильного розвязку не існує..1 Якщо базовий дохід=мінімальна зарплата - то який ідіот піде працювати на мінімалку?2 Якщо базовий дохід на 100% закриває прожитковий мінімум тоа - скільки плюнуть і взагалі не будуть працюватиб - скільки тих хто не плюнув витримає кратне навантаження на себе?ТомуБазовий Дохід = сьогоднішні субсидії по комуналці+ якийсь мізер щоб не померти з голоду...Ніякого додаткового забезпечення бути не повинноТоді кількість тих хто РЕАЛЬНО не може працювати= кількості отримувачів базового доходу..Тобто просто дотуємо 5% населення....Як тільки дотувати прийдеться 30%... то з урахуванням пенсіонерів 30% від маси населення і дітей 20% від маси населення - отримаємо що 20-30% працюючих повинні будуть забезпечити 100%.., при цьому кожен другий з цих 100% для працюючого не є ні родичем ні знайомимЦе нереально і з точки зору економіки не має перспектив.От і виходитьЯк тільки правильно опишите термін Базовий Дохід - так відразу кратно зменшиться кількість тих хто на нього молиться.ПСв математиці є дві сторони рівнянняправа і ліваІ якщо права описує як створитиліва як поділитиТо РІВНЯННЯМ це можна назвати тільки в тому випадку коли сторони однакові ....У всіх інших варіантах - це що хочеш а не рівняння....