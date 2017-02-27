The_Rebel написав:Тобто це був би ще цікавий експеримент з точки зору не тільки фінансів, але і поведінки людей.
Чем Вас не устраивают результаты эксперимента над индейцами? Живут себе в резервациях, от налогов освобождены, получают ренту за использование их земель. Результат на лице - подавляющее большинство бухает и живет очень бедно. Пользуются возможностью вести бизнес без налогов, а в случае казино еще и без конкурентов, единицы. Кого не устраивает такая жизнь, уезжают из резервации и живут как бледнолицые, без всяких рент и льгот.
Будь який термін потребує уточнення... 1 Що таке базовий дохід? Він повинен перекривати базові потреби на 100% чи може тільки на 70% 2 В якому діапазоні повинен знаходитись базовий дохід? знизу Нижче пенсії ? Нижче прожиткового? В рівень прожиткового? Що тоді прожитковий? зверху бути в 100-1000-1000000 разів нижче першого 1% ? чи бути в 2-10 разів нижче середнього ? 3 Наскільки нижче базовий дохід повинен знаходитись в порівнянні з мінімальною зарплатою ? Бо буде вищим - то хто тоді піде на цю зарплату 4 Чи можна ( або чи треба) обмежувати витрати особи з цього базового доходу виокримевши в першу чергу комуналку, в другу харчування. в третю здоровья. в четверту одяг.. і так далі.... Тобто щоб не вийшло що бомж отримавши базовий дохід витратив його на алкоголь і при цьому залишився бомжем з протягнутою рукою
100% покривати базові потреби. В ідеалі мало б бути так, що базовий дохід == прожитковий мінімум == мінімальна зарплата/пенсія == сума доходу, яка не підлягає оподаткуванню. І частина базового доходу б покривала вартість проживання в соціальному житлі. Але в Україні вже дуже багато років не рахують реальний прожитковий мінімум (який, на мою думку, мав би бути зараз десь 300-400$), а встановлюють його з точки зору можливостей бюджету.
Навіщо нам ідеали... Якщо УМОВИ задачі поставлені криво - то правильного розвязку не існує.. 1 Якщо базовий дохід=мінімальна зарплата - то який ідіот піде працювати на мінімалку? 2 Якщо базовий дохід на 100% закриває прожитковий мінімум то а - скільки плюнуть і взагалі не будуть працювати б - скільки тих хто не плюнув витримає кратне навантаження на себе?
Тому Базовий Дохід = сьогоднішні субсидії по комуналці+ якийсь мізер щоб не померти з голоду... Ніякого додаткового забезпечення бути не повинно Тоді кількість тих хто РЕАЛЬНО не може працювати= кількості отримувачів базового доходу.. Тобто просто дотуємо 5% населення.... Як тільки дотувати прийдеться 30%... то з урахуванням пенсіонерів 30% від маси населення і дітей 20% від маси населення - отримаємо що 20-30% працюючих повинні будуть забезпечити 100%.., при цьому кожен другий з цих 100% для працюючого не є ні родичем ні знайомим Це нереально і з точки зору економіки не має перспектив. От і виходить Як тільки правильно опишите термін Базовий Дохід - так відразу кратно зменшиться кількість тих хто на нього молиться.
ПС в математиці є дві сторони рівняння права і ліва І якщо права описує як створити ліва як поділити То РІВНЯННЯМ це можна назвати тільки в тому випадку коли сторони однакові .... У всіх інших варіантах - це що хочеш а не рівняння....
- базовий дохід це не допомога по безробіттю - базовий дохід це не допомога для малозабезпечених чи бомжів - базовий дохід отримують усі, тому він і базовий - якщо працюєш, то отримуєш і базовий дохід і зарплатню
Так зарплату мають плати понад базовий дохід. Тобто працюєш - отримуєш по суті 2 мінімалки (на ділі 1.77, бо мінус податки). Та й при нормальному розподілі тих, хто працює за мінімалку, має бути мало. Мода/медіана зарплати має бути рази в 3 більша, ніж мінімалка.