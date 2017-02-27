RSS
  #<1 ... 12040120411204212043
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 14:47

  Сибарит написав:
Такое будущее выглядит безрадостным (
"There's No Future In Optimism" ©
flysoulfly
 
Повідомлень: 6024
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1932 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 15:42

  prodigy написав:
  Дюрі-бачі написав:Realist Назвіть хоч одну причину чому мають девальвувати раніше ніж нам офіційно скоротять фіксування нижче дефіциту бюджету (тобто 2028+)?
  Realist написав:Не бачу причин збільшення попиту на валюту.
А як же ріст зарплат бюджетників?


бюджетникі -це заможні люди? не вистачить грошей що місяця відкласти на соточку :mrgreen:

Бюджетники різні бувають, але "підвищені" виплати ще не отримували.
Я трохи грн підтримав.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7241
З нами з: 19.04.12
Подякував: 110 раз.
Подякували: 1154 раз.
 
Профіль
 
2
4
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 16:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

45грн/$ проб'ємо до кінця зими?
vitaxa2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 311
З нами з: 25.01.18
Подякував: 661 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
 
