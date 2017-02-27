RSS
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 14:47

  Сибарит написав:
Такое будущее выглядит безрадостным (
"There's No Future In Optimism" ©
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 15:42

  prodigy написав:
  Дюрі-бачі написав:Realist Назвіть хоч одну причину чому мають девальвувати раніше ніж нам офіційно скоротять фіксування нижче дефіциту бюджету (тобто 2028+)?
  Realist написав:Не бачу причин збільшення попиту на валюту.
А як же ріст зарплат бюджетників?


бюджетникі -це заможні люди? не вистачить грошей що місяця відкласти на соточку :mrgreen:

Бюджетники різні бувають, але "підвищені" виплати ще не отримували.
Я трохи грн підтримав.
Ой+
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 16:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

45грн/$ проб'ємо до кінця зими?
  vitaxa2006 написав:45грн/$ проб'ємо до кінця зими?

Забагато хочете)

*Відправлено з Чату
  vitaxa2006 написав:45грн/$ проб'ємо до кінця зими?
Обов'язково, тільки рік не скажу))
  vitaxa2006 написав:45грн/$ проб'ємо до кінця зими?

щоб спрогнозувати це, треба розуміти, яка мета НБУ. зараз курс залежить переважно від НБУ, всі інші фактори НБУ може перекрити (за винятком фактора іноземної допомога - бо це й є те, що дозволяє НБУ так діяти).

враховуючи, як обережно НБУ діяв в 2025, й що допомога на 2026 рік узгоджена, я більш схиляюсь, що навіть якщо й стрибнемо вище 45 (не факт), то весною буде відкат...
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 21:26

  The_Rebel написав:Навіть коли роздають дотації неробам-мігрантам у Німеччині, то багатьом вже не хочеться працювати і платити 40% податків. А якщо введуть базовий дохід, то багато людей кине роботу, буде гіперінфляція, а ті хто захоче працювати/вести бізнес отримають підвищення доходу в рази. І ринок відрегулює так, що скільки б не підвищували базовий дохід, все рівно буде багато бідних, що не в змозі забезпечити базові потреби. Вони лише вимагатимуть чергового збільшення базового доходу, але ринок далі буде його швидко обезцінювати.
І в кінці кінців держава знову прийде до регулювання податками і точковою виплатою субсидій/дотацій малозабезпеченим

щось трохи викривили ідею базового доходу. вона виникла не тому, що хтось хоче роздавати гроші, а через автоматизацію виробництва. зараз дві людина на сучасному верстаті з ЧПК заміняють не знаю скільки токарів/фрезерувальників, й виробляють вони речі, яка людина просто не в змозі виробляти. й на такі верстати потрібні люди з вищою освітою, бурси тепер буде недостатньо.

зараз Амазон допрацює роботів на складі та доставку дронами - ще люди звільняться. та й ШІ прогнозують замінить прості операції які зараз ще виконує купа людей. ось чому виникає ідея базового доходу - вже не буде стільки робочих місць.

звісно тоді має змінитися структура бюджету. зараз податки з людей - найбільші. їх тоді мають замінити податки з фірм. але це окреме питання.

тому люди будуть сидіти на базовому доході, а хто хоче, й головне зможе, той буде працювати. розмір базового доходу - це умовна річ, зараз це ще більше фантазії.

а в Німеччині - там розумна система. там рано чи пізно змушують працювати - або суттєво зменшують виплати - щоб не померли з голоду. що мені подобається - вони стратегічно дають людям можливість адоптуватися - особливо тим, кого вважають потенційно корисним для держави.
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 21:50

ШІ

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:20-30% працюючих повинні будуть забезпечити 100%..,

100500 раз скажу про зовнішнє фінансування всього соціалізму, без якого він не буде працювати (в замкненій системі)

так, а хто буде фінансувати в замкненій системі?. ;)

ШІ
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 22:11

  flyman написав:[

Так ось якого бойового робота зробив Флайман замість себе!
Ну який сам, такий і «боєць» 🤭
