Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 січ, 2026 10:36
moveton написав: budivelnik написав:
То при ставці базового 100 одиниць( і відміні ВСІХ інших податкових навантажень) - працюючий повинен створити 350 одиниць , з яких СОБІ поверне 100 одиниць, так як співвідношення 1/2,5 - то працюючий повинен СТВОРИТИ на 3,5*350=1225 одиниць , з яких собі залишить - 975...
Пусть арифметически так. В чём проблема-то?
Легко можна просто перевести на сьогоднішні реалії...
Сьогодні - середня грубо 17 000 ( 20 000 мінус ПДФО і Військовий)
Пенсія - грубо 5000 ( плюс субсидії)
При введені базового в сьогоднішньому масштабі виплат
середня 17 000/975 = коефіцієнт 17,44..
Тоді
середня - 17 000
пенсія по базовому - 17,44*100=1744
Тобто для того щоб просто ЗБЕРЕГТИ сьогоднішні пропорції - треба рази в три збільшити податкове навантаження яке збере ДОСТАТНІЙ розмір благ для Базового Доходу.
budivelnik
Повідомлень: 27750
З нами з: 15.01.09
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 3001 раз.
Додано: П'ят 16 січ, 2026 10:46
budivelnik написав:
Тобто для того щоб просто ЗБЕРЕГТИ сьогоднішні пропорції - треба рази в три збільшити податкове навантаження яке збере ДОСТАТНІЙ розмір благ для Базового Доходу.
Я теряюсь что именно должно сохраниться и почему. Допустим, процент работающих тот же. А выплаты можно всяко разно определить. Если все пособия, пенсии (а она у нас даже собственно пенсия - это тоже пособие по безработице потому, что, если продолжишь работать, то её не платят), видимо, зарплату бюджетникам, включая армию, и т.д. убрать, но ввести базовый доход по 100 грн на душу, то налоговая нагрузка на работающих совсем небольшой получится.
moveton
Повідомлень: 6492
З нами з: 23.03.18
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 792 раз.
