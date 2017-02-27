moveton написав:
видимо, зарплату бюджетникам, включая армию, и т.д. убрать, но ввести базовый доход по 100 грн на душу, то налоговая нагрузка на работающих совсем небольшой получится.
Давайте спростимо по саме неможу....Припустимо що всі Держава складається
( 40 млн Держава це 8 млн груп*5 осіб і ця структура приблизно відповідає ДОвоєнній структурі населення України)
Дитина________________________ясно що на утриманні
Тато__________________________той хто створює товари /послуги
Мама________одночасно домогосподарка/чиновник/лікар/вчитель/силовик
Дідусь _______________________пенсіонер
Бабуся _______________________пенсіонерПрипустимо що
ТАТО це еквівалент тих 10 млн які створюють ВСІ товари/послуги
Мама це еквівалент всіх домогосподарок і БюджетниківПрипустимо
Тато СТВОРИВ щось , що штучний інтелект оцінив в 1000 одиниць.....
І ми попросили цей штучний інтелект СПРАВЕДЛИВО розподілити створене між нашими категоріями і припускаємо що він поділив наступним чином
Тато - 400
Мама - 200
Дідусь-150
Бабуся-150
Дитина-100
Всього 1000
Тепер ми дивимось а як це відбувається насправді ( так як мама у нас Бюджетиник тобто виконує функції ПОДАТКОВОЇ - доручаємо їй все перерозподілити..
Отже
Тато створив 1000 одиниць і Податкова вилучила 60% від створеного (600 одиниць) і звідти заплатила по 150 одиниць пенсіонерам, 100 одиниць дітям безкоштовна освіта/медицина, 200 одиниць бюджетникам за роботу таким чином у нас вийшло
Тато -400 одиниць
Мама -200 одиниць
Дідусь-150 одиниць
Бабуся-150одиниць
Дитина-100 одиниць
Всього -1000 одиниць...
Нас це вкурвило і ми вирішили ввести Безумовний Дохід в 100 одиниць....
Що в нас тоді вийде
Тато - 100 + 300 =400
Мама - 100 + 100 = 200
Дідусь-100 + 50 = 150
Бабуся-100 + 50 = 150
Дитина-100
Всього 1000
Тепер бачите що спосіб ПЕРЕРОЗПОДІЛУ не покращує нічиє життя, адже якість життя групи ЗАЛЕЖИТЬ виключно від СТВОРЕНОГО ГРУПОЮ
Те що в групі є наприклад 1% багатих - на середній рівень життя групи не впливає....
Таким чином якість життя залежить в першу чергу від продуктивності праці і кількості працюючих
Кількість дітей і пенсіонерів ми змінити не можемо , єдине на що можемо вплинути це зменшити кількість Бюджетників і непрацюючих в групі працездатного населення, але спосіб перерозподілу благ на це не впливає
Продуктивність праці - це в першу чергу капіталізація робочого місця...
Але якщо капітал ЧИЙСЬ то й основну частку доходу з цього капіталу буде отримувати власник капіталу..
Тому
Або створювати СВІЙ капітал і тоді коли кількість створювачів капіталу буде великою-вартість обслуговування цього капіталу буде падати що дасть можливість пришвидшувати капіталізацію свого робочого місця.