Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 15:36

  Vadim_ написав:
  Shaman написав:
  Vadim_ написав:шо читать ? гадания "экспердов" вилами по воде?

я ж пропоную - просто піти та не читати. ;)

й про всяк випадок - коли хтось каже, що може спрогнозувати курс - то перед вами черговий казкар. 8)

вы пишите

що саме? які були валютні інтервенції? чи скільки зараз грошей у банківській системі?

а куди буде рухатися курс - я не прогнозую... ;)
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 18:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Я викладав своє бачення, як зараз формується попит на готівкову валюту. Думаю, що головне джерело попиту зараз на паузі. Впевнений, що ще не вся грн конвертована, але вони притихли. Попиту від бізнесу мінімальний. Дуже впала реалізація, виросли витрати на пальне для генераторів і тд. Головним зараз є курс на МБ. Готівка буде триматися при ньому. Але не нижче. А трохи згодом може вступити в гру відкладений попит.

В умовах різкого (чи стабільного постійного) росту ніхто, без крайньої необхідності, не буде поспішати продавати валюту (адже завтра буде дорожче). Це стосується як готівки так і безготівки, бізнес зараз може притримувати експортні надходження.

Та не треба забувати, що зараз курс - це не тільки один з головних чинників інфляції, на яку регулятор підзабив, але й політичний чинник. Може статися так, що комусь треба буде продемонструвати якийсь швидкий і відчутний позитив. Тоді грн може відчутно і швидко зміцнитися. Але якщо ціль стоїть довести всіх до межі терпіння всіма (любими) методами то курс тут теж не останній інструмент...
