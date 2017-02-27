RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12049120501205112052
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 09:36

  flyman написав:радше про гроші

щось цього Павла життя потріпало. один з блогерів, на слухання якого немає витрачати сенсу - суцільна маячня. а до тих, хто каже - альтернативна думка - треба уважно придивитися. це як альтернативна думка про пласку землю. й це я ще не прослухав, що він каже, вже заголовок видає... :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11624
З нами з: 29.09.19
Подякував: 817 раз.
Подякували: 1731 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 18:17

Андрій Пишний - голова НБУ

З огляду на масштаби руйнувань НБУ припускає, що у 2026 році економіка функціонуватиме в умовах дефіциту е/е на рівні близько 6% у середньому за рік. Ми погіршили припущення щодо дефіциту е/е порівняно з жовтневим прогнозом удвічі.
За підрахунками НБУ, більший, ніж припускався раніше, дефіцит е/е сповільнить зростання реального ВВП у 2026 році приблизно на 0,4 в. п. Ці ефекти вже враховані в прогнозі НБУ, що передбачає зростання економіки цього року на 1,8%. Тобто без енергодефіциту наш прогноз становив би не 1,8%, а 2,2%.

Вплив руйнувань в енергетиці на ціни відбувається за кількома каналами:
▪️перший – зростання вартості виробництва, що лише частково компенсується зменшенням споживчого попиту;
▪️другий – ймовірне зростання тарифів на окремі житлово-комунальні послуги.
Мабуть, більшість уже бачили наші припущення щодо останнього. Розлетілося безліч новин із заголовками "НБУ попереджає".
Але правда в тому, що НБУ не попереджає, а припускає.

➡️ Цитую Інфляційний звіт:
"НБУ припускає, що до кінця поточного опалювального сезону адміністративна інфляція знижуватиметься завдяки збереженню мораторію на підвищення тарифів для населення на окремі послуги ЖКГ. Проте надалі з огляду на високі потреби у відновленні енергосистеми в прогноз закладено технічне припущення щодо підвищення цін на електроенергію для побутових споживачів. Крім того, НБУ припускає, що тарифи на інші послуги ЖКГ, на які поширюється дія мораторію, теж коригуватимуться для поступового досягнення ринково обґрунтованих рівнів. (…)

НБУ не має інформації та не надає порад уряду щодо графіка чи параметрів перегляду тарифів на послуги ЖКГ. Майбутня динаміка адміністративно регульованих цін ґрунтується на суто технічних припущеннях, які є важливими для формування загального макроекономічного прогнозу".

Наш прогноз уже враховує всі ці наслідки та передбачає, що наприкінці 2026 року інфляція становитиме 7,5%, а 2027 року наблизиться до цілі НБУ, знизившись до 6%.
І насамкінець. Невизначеність залишається величезною. Ризики для прогнозу НБУ (власне, як і для будь-якого іншого прогнозу) є високими.

Водночас наша політика залишається гнучкою. А це означає, що вона зможе враховувати різні сценарії реалізації цієї невизначеності, щоб забезпечити виконання нашого пріоритетного завдання – привести інфляцію до цілі 5% на горизонті політики.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5354
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1191 раз.
Подякували: 2085 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 18:27

  Ірина_ написав:Андрій Пишний - голова НБУ
З огляду на масштаби руйнувань НБУ припускає, що у 2026 році економіка функціонуватиме в умовах дефіциту е/е на рівні близько 6% у середньому за рік. Ми погіршили припущення щодо дефіциту е/е порівняно з жовтневим прогнозом удвічі.

(посмотрев на нынешние графики и ухудшив их в два раза) Т.е. электричество будут давать в объёме 6% или неполные два часа в сутки?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6635
З нами з: 23.03.18
Подякував: 106 раз.
Подякували: 811 раз.
 
Профіль
 
3
9
1
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 18:44

  moveton написав:
  Ірина_ написав:Андрій Пишний - голова НБУ
З огляду на масштаби руйнувань НБУ припускає, що у 2026 році економіка функціонуватиме в умовах дефіциту е/е на рівні близько 6% у середньому за рік. Ми погіршили припущення щодо дефіциту е/е порівняно з жовтневим прогнозом удвічі.

(посмотрев на нынешние графики и ухудшив их в два раза) Т.е. электричество будут давать в объёме 6% или неполные два часа в сутки?

Населення по залишковому принципу
Саме тому вночі частіше є, ніж нема. А вдень навпаки
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17800
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2569 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 18:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Hotab написав:Населення по залишковому принципу
Саме тому вночі частіше є, ніж нема. А вдень навпаки

Раньше была политика, что в первую очередь рубят бизнес потому, что он на генераторах перебьётся и вообще много потребляет. А жилые дома важнее. Уже развернулась наоборот?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6635
З нами з: 23.03.18
Подякував: 106 раз.
Подякували: 811 раз.
 
Профіль
 
3
9
1
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 18:52

  Hotab написав:
  moveton написав:
  Ірина_ написав:

(посмотрев на нынешние графики и ухудшив их в два раза) Т.е. электричество будут давать в объёме 6% или неполные два часа в сутки?

Населення по залишковому принципу
Саме тому вночі частіше є, ніж нема. А вдень навпаки

дети подземелья...

я книгу такую в юношестве читал , страниц 200+
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4670
З нами з: 23.05.14
Подякував: 646 раз.
Подякували: 529 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12049120501205112052
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3653, 3654, 3655
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
36540 38543490
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лют, 2026 14:40
Примат
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 215, 216, 217
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
2161 13694343
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 гру, 2025 10:16
Модератор
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23679138
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.