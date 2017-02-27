Так проблема в тому, що ця собівартість значно завищена через "ринок", на якому накручують ціну спекулянти. ИМХО в Обленерго і Енергоатома мають бути прямі контракти по собівартості в обхід ринку і тоді буде нормальна собівартість десь в 6-7 грн. А за одно і прикрити схему, якою Енергоатом компенсує різницю вартості
Та я і не сумніваюсь, що собівартість накручена по максимуму і варто робити реальний аудит. Але і продавати по 1-2 грн в ситуації коли ЗАЕС давно ніц не дає, потрібні колосальні кошти на відновлення, а тут якісь і споживачі прошуршали і заряджають тачки по 1-2 грн/кВт, тобто отримуючи субсидування по 10-12 грн/кВт, в той же час як у викопному паливі до половини податки. Багаті деякі країни можуть якісь дотації надавати з екологічних міркувань, але у нас ІЯП (індекс якості повітря) в ІФ, наприклад, біля 180 через генератори в тому числі, з другого боку стимуляція споживання фіз. особами декілька мегават/місяць. Біда зі столичними висотками які неясно як позбавити гіперспоживання е/е. Але з другого боку чого б це хтось має оплачувати 20 тис. на квартиру перехресного субсидування? Та і левом інакше не станемо:
Так проблема в тому, що ця собівартість значно завищена через "ринок", на якому накручують ціну спекулянти. ИМХО в Обленерго і Енергоатома мають бути прямі контракти по собівартості в обхід ринку і тоді буде нормальна собівартість десь в 6-7 грн. А за одно і прикрити схему, якою Енергоатом компенсує різницю вартості
Та я і не сумніваюсь, що собівартість накручена по максимуму і варто робити реальний аудит. Але і продавати по 1-2 грн в ситуації коли ЗАЕС давно ніц не дає, потрібні колосальні кошти на відновлення, а тут якісь і споживачі прошуршали і заряджають тачки по 1-2 грн/кВт, тобто отримуючи субсидування по 10-12 грн/кВт, в той же час як у викопному паливі до половини податки. Багаті деякі країни можуть якісь дотації надавати з екологічних міркувань, але у нас ІЯП (індекс якості повітря) в ІФ, наприклад, біля 180 через генератори в тому числі, з другого боку стимуляція споживання фіз. особами декілька мегават/місяць. Біда зі столичними висотками які неясно як позбавити гіперспоживання е/е. Але з другого боку чого б це хтось має оплачувати 20 тис. на квартиру перехресного субсидування? Та і левом інакше не станемо:
Vadim_ Допустим даже мои знакомые с двухтарифным счётчиком день-ночь в вашем Братском. На дом заведено 10квт. Прадо и Лексус были проданы у 24году ещё и с тех пор муж и жена ездят на китайских электропылесосах известных фирм. Заряжают конечно и ночью по 2.16, и вечером-утром по 4.32. Как у вас на вилле со светом? Дают хоть по 6 часов в сутки?
барабашов написав:Vadim_ Допустим даже мои знакомые с двухтарифным счётчиком день-ночь в вашем Братском. На дом заведено 10квт. Прадо и Лексус были проданы у 24году ещё и с тех пор муж и жена ездят на китайских электропылесосах известных фирм. Заряжают конечно и ночью по 2.16, и вечером-утром по 4.32. Как у вас на вилле со светом? Дают хоть по 6 часов в сутки?
у меня не вилла , обычная хата, було шо і 2 години на добу , но мадам СЕС вирішила це питання , а коли сонячна погода то и електро духовкою і єчайником можна користуватися
Vadim_ написав:можете уточнить це де і хто? а тариф 13+- це ж для юросіб і ФОП
Для оформивших опалювальний тариф:
Тариф на електроенергію для житла, в якому електроопалення, зменшили до 2,64 грн кВт/год при споживанні до 2 тисяч кВт/год на місяць. Також діє опція використання двотарифного лічильника, який дозволяє зменшити вдвічі вартість електрики в нічний період. Тобто при використанні двотарифного лічильника денний тариф становитиме 2,64 грн кВт/год, нічний – 1,32 грн кВт/год. https://kosht.media/dlia-elektryky-na-e ... nyy-taryf/
Ринкова ціна 12,96457 -цифра з платіжки. Далі: Компенсація через механізм покладення спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії (ПСО) -8,64457 Компенсація зрозуміло іде за рахунок платників податків та споживачів, боргів.
Vadim_ написав:можете уточнить це де і хто? а тариф 13+- це ж для юросіб і ФОП
Для оформивших опалювальний тариф:
Тариф на електроенергію для житла, в якому електроопалення, зменшили до 2,64 грн кВт/год при споживанні до 2 тисяч кВт/год на місяць. Також діє опція використання двотарифного лічильника, який дозволяє зменшити вдвічі вартість електрики в нічний період. Тобто при використанні двотарифного лічильника денний тариф становитиме 2,64 грн кВт/год, нічний – 1,32 грн кВт/год. https://kosht.media/dlia-elektryky-na-e ... nyy-taryf/
Ринкова ціна 12,96457 -цифра з платіжки. Далі: Компенсація через механізм покладення спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії (ПСО) -8,64457 Компенсація зрозуміло іде за рахунок платників податків та споживачів, боргів.
неужели можно зарядить(хотя бы наполовину) среднестатическую электричку из розетки 16 Ампер за три часа ?
Vadim_ три фазы, разрешенная мощность 50кВт, могут поставить автомат 3-х фазный где по каждой фазе будет 50кВт
Україна: Так, побутові споживачі мають право встановлювати СЕС потужністю до 30 кВт (для наземних/дахових) або до 50 кВт (якщо встановлення лише на дахах/фасадах будівель). Це дозволяє продавати надлишки за «зеленим тарифом».