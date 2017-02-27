RSS
  #<1 ... 12050120511205212053
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 10:48

  Дюрі-бачі написав:ИМХО в Обленерго мають бути прямі контракти по собівартості

з ким у обленерго має бути контракт?
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 10:50

Примат в Обленерго і Енергоатома
Дюрі-бачі
1
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 11:54

  Дюрі-бачі написав:
  Ой+ написав:собівартість близько 13 грн.

Так проблема в тому, що ця собівартість значно завищена через "ринок", на якому накручують ціну спекулянти. ИМХО в Обленерго і Енергоатома мають бути прямі контракти по собівартості в обхід ринку і тоді буде нормальна собівартість десь в 6-7 грн.
А за одно і прикрити схему, якою Енергоатом компенсує різницю вартості

Та я і не сумніваюсь, що собівартість накручена по максимуму і варто робити реальний аудит. Але і продавати по 1-2 грн в ситуації коли ЗАЕС давно ніц не дає, потрібні колосальні кошти на відновлення, а тут якісь і споживачі прошуршали і заряджають тачки по 1-2 грн/кВт, тобто отримуючи субсидування по 10-12 грн/кВт, в той же час як у викопному паливі до половини податки.
Багаті деякі країни можуть якісь дотації надавати з екологічних міркувань, але у нас ІЯП (індекс якості повітря) в ІФ, наприклад, біля 180 через генератори в тому числі, з другого боку стимуляція споживання фіз. особами декілька мегават/місяць. Біда зі столичними висотками які неясно як позбавити гіперспоживання е/е. Але з другого боку чого б це хтось має оплачувати 20 тис. на квартиру перехресного субсидування? Та і левом інакше не станемо:
Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що Україна може стати «економічним левом Європи», але для цього потрібно відмовитися від субсидування електроенергії та опалення. https://news.finance.ua/ua/chomu-mvf-vy ... -naypershe
Ой+
2
4
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 12:15

  Ой+ написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Ой+ написав:собівартість близько 13 грн.

Так проблема в тому, що ця собівартість значно завищена через "ринок", на якому накручують ціну спекулянти. ИМХО в Обленерго і Енергоатома мають бути прямі контракти по собівартості в обхід ринку і тоді буде нормальна собівартість десь в 6-7 грн.
А за одно і прикрити схему, якою Енергоатом компенсує різницю вартості

Та я і не сумніваюсь, що собівартість накручена по максимуму і варто робити реальний аудит. Але і продавати по 1-2 грн в ситуації коли ЗАЕС давно ніц не дає, потрібні колосальні кошти на відновлення, а тут якісь і споживачі прошуршали і заряджають тачки по 1-2 грн/кВт, тобто отримуючи субсидування по 10-12 грн/кВт, в той же час як у викопному паливі до половини податки.
Багаті деякі країни можуть якісь дотації надавати з екологічних міркувань, але у нас ІЯП (індекс якості повітря) в ІФ, наприклад, біля 180 через генератори в тому числі, з другого боку стимуляція споживання фіз. особами декілька мегават/місяць. Біда зі столичними висотками які неясно як позбавити гіперспоживання е/е. Але з другого боку чого б це хтось має оплачувати 20 тис. на квартиру перехресного субсидування? Та і левом інакше не станемо:
Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що Україна може стати «економічним левом Європи», але для цього потрібно відмовитися від субсидування електроенергії та опалення. https://news.finance.ua/ua/chomu-mvf-vy ... -naypershe

можете уточнить це де і хто?
а тариф 13+- це ж для юросіб і ФОП
Vadim_
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 12:37

  Примат написав:Ой+ зараз тобі накидають місцеві письменники, що ти вигадав проблему, населення споживає менше 1% від обсягу і це ні на що не впливає, ха-ха

населення споживає багато - а в чому питання?..
Shaman
2
4
5
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 14:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Vadim_ написав:можете уточнить це де і хто?
а тариф 13+- це ж для юросіб і ФОП

Для оформивших опалювальний тариф:
Тариф на електроенергію для житла, в якому електроопалення, зменшили до 2,64 грн кВт/год при споживанні до 2 тисяч кВт/год на місяць.
Також діє опція використання двотарифного лічильника, який дозволяє зменшити вдвічі вартість електрики в нічний період. Тобто при використанні двотарифного лічильника денний тариф становитиме 2,64 грн кВт/год, нічний – 1,32 грн кВт/год. https://kosht.media/dlia-elektryky-na-e ... nyy-taryf/

Ринкова ціна 12,96457 -цифра з платіжки. Далі:
Компенсація через механізм покладення спеціальних обов'язків
для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку
електричної енергії (ПСО) -8,64457
Компенсація зрозуміло іде за рахунок платників податків та споживачів, боргів.

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Ой+
2
4
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 22:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Ой+ написав:Для суспільства зараз важливо нарощувати генерацію, а не споживання

Надзвичайно глибока думка таким чином чи як? :mrgreen:

Зображення
Василь-Рівне
3
2
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 23:08

  Василь-Рівне написав:
  Ой+ написав:Для суспільства зараз важливо нарощувати генерацію, а не споживання

Надзвичайно глибока думка таким чином чи як? :mrgreen:

Шляхи нарощування відомі та очевидні:
генератори всіх типів та розмірів, газові установки, сонячні станції, і це нажаль майже все з швидкого, відносно доступного та розподіленого.
СЕС найбільш дешевий спосіб, але зимні піки не покриває взагалі, це рішення для березня-вересня.
Також ціна електроенергії ймовірно подвоїться і її дефіцит зменшиться.
З розвитком СЕС можливо виникнуть зимній та літній тарифи на е/е.

Сподіватись на швидке відновлення ТЕС та будівництво нових АЕС можуть лише ідіоти та наївні люди.
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 09:02

  killer_of_liars написав:
  Василь-Рівне написав:
  Ой+ написав:Для суспільства зараз важливо нарощувати генерацію, а не споживання

Надзвичайно глибока думка таким чином чи як? :mrgreen:

Шляхи нарощування відомі та очевидні:
генератори всіх типів та розмірів, газові установки, сонячні станції, і це нажаль майже все з швидкого, відносно доступного та розподіленого.
СЕС найбільш дешевий спосіб, але зимні піки не покриває взагалі, це рішення для березня-вересня.
Також ціна електроенергії ймовірно подвоїться і її дефіцит зменшиться.
З розвитком СЕС можливо виникнуть зимній та літній тарифи на е/е.

Сподіватись на швидке відновлення ТЕС та будівництво нових АЕС можуть лише ідіоти та наївні люди.

СЕС і зараз дещо виручає. А якщо прикинути, що перехресне субсидування домогосподарства на електричному опаленні чи приготуванні їжі із споживанням +10 МВт/рік перевищує +100 тис грн/рік, то економічна доцільність альтернативних способів енергозабезпечення очевидна. Навіть якщо потрібні якісь пільгові кредити чи ще якісь подібні речі.
Ой+
2
4
