|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 02 бер, 2026 10:15
Сибарит написав: Hotab написав:
Долар на світових ринках не став реагувати на нову війнушку? Бачу на відкритті сесії євро до долара тримається на місячних низах..
Не знает, как реагировать?
Ввязались США, но Европа ближе к месту событий.
Эта война похоронит политический статус рыжего. Осенью ему на выборах ничего не светит.
-
vitaxa2006
-
-
- Повідомлень: 348
- З нами з: 25.01.18
- Подякував: 680 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 02 бер, 2026 12:56
Hotab написав:
Долар на світових ринках не став реагувати на нову війнушку? Бачу на відкритті сесії євро до долара тримається на місячних низах..
гадаю вони в одній упряжці - тому на крос-курс це не сильно впливає...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11873
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 820 раз.
- Подякували: 1737 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Пон 02 бер, 2026 13:18
Сибарит
там ни шекель, ни дирхам, ни саудовский риал не падает.
походу всем пофиг) пока что
иранские бомбежки ракетами бессмысленны, кроме как обычный терроризм, на нефтепромышленность они никак не повлияли пока. и вряд ли серьезно повлияют
пока риски транспортировки сохраняются, ну да это временно. решат быстро, думаю, амеры совместно с чвк на деньги стран залива возьмут пролив под контроль, а Ирану к тому времени будет не до этого.
-
smdtranz
-
-
- Повідомлень: 840
- З нами з: 05.08.13
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|36559
|38682181
|
|
|2200
|13737816
|
|
|7978
|23753415
|
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
|