Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 10:26

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Валютні інвестиції в Україні: варіанти та суми на старті 2026
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 11:57

Хто переклався в золото, срібло з євро та долара на початку 2025 року? :mrgreen:
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 15:44

Reuters

Доллар продолжает расти во вторник, поскольку углубляющийся конфликт на Ближнем Востоке вновь вызвал опасения насчет инфляции и толкнул инвесторов к активам-убежищам.

Резкий рост цен на нефть заставил трейдеров пересмотреть свои ожидания относительно снижения процентных ставок центробанков по всему миру, особенно в странах, которые в значительной степени зависят от импорта энергоносителей.

Трейдеры также рассматривают США как возможную "тихую гавань" из-за их высокой энергетической независимости, несмотря на сомнения в статусе доллара как резервной валюты, возникавшие в прошлом году.

"Как крупный производитель нефти с мировой резервной валютой, Соединенные Штаты, будут рассматриваться как убежище для денег инвесторов", - сказала Кэти Джонс из Schwab Center.

Евро

EURUSD
в паре с долларом к 13:11Z упал на 0,68% до $1,1607 - самого низкого уровня с января.

Японская иена

USDJPY
к доллару подешевела на 0,22% до 157,68 - минимума с 23 января.

"Европа и Япония выделяются среди крупнейших экономик тем, что по-прежнему испытывают острую потребность в импорте энергоносителей, - сказал Родриго Катрил из National Australia Bank. - Исторический опыт показывает, что таким валютам, как иена и евро, будет несладко".

Индекс доллара к корзине из шести основных валют
DXY
вырос на 0,62% до 99,127, в ходе сессии коснувшись 99,267 - максимального значения более чем за месяц.

Однако стратеги Invesco предостерегают, что ралли может оказаться кратковременным - достаточно вспомнить, как в июне прошлого года неуверенный рост доллара после ударов США по ядерным объектам Ирана быстро сменился отставанием от рынка.

Британский фунт

GBPUSD
опустился на 0,66% до $1,3316, достигнув самого низкого уровня с декабря.

Швейцарский франк

USDCHF
подешевел на 0,71% до 0,7844. ЦБ Швейцарии в понедельник дал понять, что готов провести вмешательство на рынке, чтобы сдержать подъем франка, который может нанести ущерб экспортерам - редкий случай, когда регулятор делает подобные заявления.

Австралийский доллар

AUDUSD
отступил на 0,97% до $0,7022, "киви"

NZDUSD
снизился на 0,76% до $0,5895 .

Юань на офшорном рынке

USDCNH
снизился на 0,19% до 6,9133.

Президент США Дональд Трамп в понедельник сказал, что операция в Иране изначально рассчитана на 4-5 недель, но может продлиться больше. Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что война против Ирана не займет годы.





Зображення
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 16:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

❗️Долар побив історичний максимум — 43,45 грн, і буде дорожчати
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 17:27

Бетон

наличка под 45 была в 2022
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 00:27

  холява написав:Добрий ранок .
У цей день 01.03.2019 пішов за обрій ДС (Дмитренко Олекандр Олексійович).
Нехай Господь вибачить йому гріхи вільні та невільні та Дарує Царство Небесне !

Приєднуюсь до побажань Царства Небесного для ДС. Нажаль не застав його в чаті, бо приєднався десь через півроку після його смерті. А не підкажете, чи він вже був поважного віку, що помер чи може якась хвороба? Бо я так зрозумів що раптова смерть і ніхто не очікував?
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 09:05

  1finanсier написав:
  холява написав:Добрий ранок .
У цей день 01.03.2019 пішов за обрій ДС (Дмитренко Олекандр Олексійович).
Нехай Господь вибачить йому гріхи вільні та невільні та Дарує Царство Небесне !

Приєднуюсь до побажань Царства Небесного для ДС. Нажаль не застав його в чаті, бо приєднався десь через півроку після його смерті. А не підкажете, чи він вже був поважного віку, що помер чи може якась хвороба? Бо я так зрозумів що раптова смерть і ніхто не очікував?

Царства Небесного ДС :cry: Наскільки мені відомо -тромб((( Мав за щастя читати цей форум з ДС , Maleficarum , Фунтіком з Запоріжжя...Дафною ...Це був справжній кладезь фінансових знаній :cry:
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 09:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ойро стабілізувалось на новому рівні? Тре брати?
