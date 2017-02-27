|
Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 бер, 2026 15:07
fler написав:Realist
Пристебніться, зона турбулентності тільки почалася..
Флайман он взагалі каже , що то нам всім здається що нафта і бенщини дорожчає , він взагалі то дешевшає
А «хто купить д̶о̶л̶а̶р̶ ̶п̶о̶ ̶3̶0 бензин по 65, той пожаліє». Бо його реальна ціна по індексу горіхів в парку - по 40.
-
Додано: Сер 04 бер, 2026 20:28
Vadim_ написав: killer_of_liars написав: V tehno-teplo написав:
Мав за щастя читати цей форум з ДС , Maleficarum , Фунтіком з Запоріжжя...Дафною ...Це був справжній кладезь фінансових знаній
колись це був популярний та найкращий фінансовий форум.
а зараз перетворили його на якусь помийку,де правлять бал
та розводять срач ухилянти - мухи, кото-собаки, хотаби та шамани.
забули про модератора
модератори очолюють цю ОПГ
Додано: Сер 04 бер, 2026 20:31
killer_of_liars написав:
модератори очолюють цю ОПГ
нажаль ДС нема
Додано: Сер 04 бер, 2026 20:34
killer_of_liars написав: V tehno-teplo написав:
Мав за щастя читати цей форум з ДС , Maleficarum , Фунтіком з Запоріжжя...Дафною ...Це був справжній кладезь фінансових знаній
колись це був популярний та найкращий фінансовий форум.
а зараз перетворили його на якусь помийку,
де правлять бал та розводять срач ухилянти - мухи, кото-собаки, хотаби та шамани.
Я муху теж недолюблюю , решту знаю з гарного боку. Особливо Хотаба
Додано: Сер 04 бер, 2026 22:18
Hotab написав:
Я муху теж недолюблюю , решту знаю з гарного боку. Особливо Хотаба
пізнання себе - це добре
але сабж - мімо
Додано: Чет 05 бер, 2026 09:05
Що з курсом? Сьогодні ОККО і ВОГ - 2 грн на бензин розумію що долар - 2 грн також не буде але може - мінус 0,2 - 0,4 грн ? Аграрії ще не почали здавати валюту? А коли почнуть масово - це по-моєму потужний драйвер на готівці що хто скаже ?
Додано: Чет 05 бер, 2026 11:04
Василь-Рівне написав:
Що з курсом? Сьогодні ОККО і ВОГ - 2 грн на бензин розумію що долар - 2 грн також не буде але може - мінус 0,2 - 0,4 грн ? Аграрії ще не почали здавати валюту? А коли почнуть масово - це по-моєму потужний драйвер на готівці що хто скаже ?
Аграрії притримають валюту до останнього, щоб здати по макимуму десь перед Великоднем. Тому, до кінця березня лише вгору.
Додано: Чет 05 бер, 2026 12:17
Василь-Рівне написав:
але може - мінус 0,2
Оооо мінус 0,2 вже є я пророк
?
