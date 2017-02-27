RSS
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 15:07

  fler написав:Realist
Пристебніться, зона турбулентності тільки почалася..


Флайман он взагалі каже , що то нам всім здається що нафта і бенщини дорожчає , він взагалі то дешевшає
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18051
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2586 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 09:05

Що з курсом? Сьогодні ОККО і ВОГ - 2 грн на бензин розумію що долар - 2 грн також не буде але може - мінус 0,2 - 0,4 грн ? Аграрії ще не почали здавати валюту? А коли почнуть масово - це по-моєму потужний драйвер на готівці що хто скаже ?
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6119
З нами з: 07.04.12
Подякував: 7059 раз.
Подякували: 3198 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 11:04

  Василь-Рівне написав:Що з курсом? Сьогодні ОККО і ВОГ - 2 грн на бензин розумію що долар - 2 грн також не буде але може - мінус 0,2 - 0,4 грн ? Аграрії ще не почали здавати валюту? А коли почнуть масово - це по-моєму потужний драйвер на готівці що хто скаже ?

Аграрії притримають валюту до останнього, щоб здати по макимуму десь перед Великоднем. Тому, до кінця березня лише вгору.
vitaxa2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 349
З нами з: 25.01.18
Подякував: 681 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 12:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Василь-Рівне написав:але може - мінус 0,2

Оооо мінус 0,2 вже є я пророк :roll: ?
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6119
З нами з: 07.04.12
Подякував: 7059 раз.
Подякували: 3198 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 12:32

Зображення

Обережно є інфа нібито беруть кошти за переказ $ і виходять в технічний ігнор на пару тижнів мопед не мій не перевіряв хто працює з ними нехай підтвредять або спростують інфу
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6119
З нами з: 07.04.12
Подякував: 7059 раз.
Подякували: 3198 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 13:08

  Василь-Рівне написав:Зображення

Обережно є інфа нібито беруть кошти за переказ $ і виходять в технічний ігнор на пару тижнів мопед не мій не перевіряв хто працює з ними нехай підтвредять або спростують інфу

Фраза "in money we trust" выглядит как злая пародия на "in God we trust". Я бы расценил это как намек на то, что связываться не стоит.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9348
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6520 раз.
Подякували: 21744 раз.
 
Профіль
 
136
84
38
2
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 13:27

  vitaxa2006 написав:
  Василь-Рівне написав:Що з курсом? Сьогодні ОККО і ВОГ - 2 грн на бензин розумію що долар - 2 грн також не буде але може - мінус 0,2 - 0,4 грн ? Аграрії ще не почали здавати валюту? А коли почнуть масово - це по-моєму потужний драйвер на готівці що хто скаже ?

Аграрії притримають валюту до останнього, щоб здати по макимуму десь перед Великоднем. Тому, до кінця березня лише вгору.
а чому ви так вважаєте? є обґрунтування?

бо якщо почитати коментарі й НБУ, й різних аналітиків, то про те що аграрії почали продавати валюту кажуть з початку лютого. й це більш схоже на правду. я сам ще не дивився на динаміку надходжень, але великі аграрії підготовку по посівної починають взимку. бо тоді й паливо, й добриво дешевші. а паливо зараз взагалі треба купувати, а не чекати курсу валют.

з приводу зростання долара. останнім часом прийшли до консенсусу, що НБУ зараз при визначенні курсу орієнтується більш на євро. й тоді це зростання на 80 коп від початку тижня чітко корелює зі зміцненням долару відносно євро - з 1,18 до 1,16, 2%.

й як пов'язані аграрії та готівка? це більше впливає саме на безготівку...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11909
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1737 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 13:43

Євроелефанта ніхто не замітив

тут
Зображення
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42493
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1633 раз.
Подякували: 2879 раз.
 
Профіль
 
1
4
