Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 бер, 2026 20:18
Shaman написав:
Головне - НБУ витрачає валюту на міжбанку не для утримання курсу,
Ну як сказати:
1. Якщо б НБУ не витрачав валюту, то курс би ріс експоненціально.
2. НБУ чітко обирає скільки саме інтервенцій робити, щоб не було різьких коливань курсу. Потратив би на 100-200 млн. більше і долар би не ріс, але тимчасово обрали тримати курс Євро.
1
Додано: Пон 09 бер, 2026 21:11
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
Головне - НБУ витрачає валюту на міжбанку не для утримання курсу,
Ну як сказати:
1. Якщо б НБУ не витрачав валюту, то курс би ріс експоненціально.
2. НБУ чітко обирає скільки саме інтервенцій робити, щоб не було різьких коливань курсу. Потратив би на 100-200 млн. більше і долар би не ріс, але тимчасово обрали тримати курс Євро.
НБУ витрачає валюту, бо значна частина валютного обігу, а саме іноземна допомога не потрапляє на міжбанк.
а другий пункт схожий на питання, що перше курка чи яйце. але на перший погляд, а насправді - ні. це нюанси, але вони важливі для розуміння ситуації - що причина, а що наслідок. якби інтервенцій не було, то курс злетів би, так. але якщо валюти вдосталь ти можеш виставити хоч 700 млн на продаж, хоч 900 млн - але за фіксованим курсом це ніяк не вплине на курс. й нагадаю, валютні спекуляції зараз дуже обмежені, валюту купують лише під перелік потреб - тому доларів продають стільки, скільки потребують покупці - й при цьому керують курсом, бо куплять по тому курсу, який виставив НБУ - варіантів все одно немає.
