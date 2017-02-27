RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12061120621206312064
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 20:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:Головне - НБУ витрачає валюту на міжбанку не для утримання курсу,

Ну як сказати:
1. Якщо б НБУ не витрачав валюту, то курс би ріс експоненціально.
2. НБУ чітко обирає скільки саме інтервенцій робити, щоб не було різьких коливань курсу. Потратив би на 100-200 млн. більше і долар би не ріс, але тимчасово обрали тримати курс Євро.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6043
З нами з: 29.07.22
Подякував: 940 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 21:11

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:Головне - НБУ витрачає валюту на міжбанку не для утримання курсу,

Ну як сказати:
1. Якщо б НБУ не витрачав валюту, то курс би ріс експоненціально.
2. НБУ чітко обирає скільки саме інтервенцій робити, щоб не було різьких коливань курсу. Потратив би на 100-200 млн. більше і долар би не ріс, але тимчасово обрали тримати курс Євро.

НБУ витрачає валюту, бо значна частина валютного обігу, а саме іноземна допомога не потрапляє на міжбанк.

а другий пункт схожий на питання, що перше курка чи яйце. але на перший погляд, а насправді - ні. це нюанси, але вони важливі для розуміння ситуації - що причина, а що наслідок. якби інтервенцій не було, то курс злетів би, так. але якщо валюти вдосталь ти можеш виставити хоч 700 млн на продаж, хоч 900 млн - але за фіксованим курсом це ніяк не вплине на курс. й нагадаю, валютні спекуляції зараз дуже обмежені, валюту купують лише під перелік потреб - тому доларів продають стільки, скільки потребують покупці - й при цьому керують курсом, бо куплять по тому курсу, який виставив НБУ - варіантів все одно немає.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11964
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1738 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
  #<1 ... 12061120621206312064
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3655, 3656, 3657
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
36562 38732509
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 бер, 2026 15:04
Ірина_
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 219, 220, 221
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
2200 13749014
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 лют, 2026 10:40
budivelnik
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23778188
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.