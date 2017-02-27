RSS
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 18:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

а от закінчення дол 44,23, євро 51,23 - це трошки перебор

або завтра відскочить, або почався ще якийсь фактор. в попередні дні наче не було надто великих інтервенцій
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 23:45

Нам казали буде долар 45

  Shaman написав:черговий "психологічний" рівень 44 грн/дол подолано :oops:

Нам казали буде долар 45 (с)(тм)
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 13:22

  flyman написав:
  Shaman написав:черговий "психологічний" рівень 44 грн/дол подолано :oops:

Нам казали буде долар 45 (с)(тм)

афігєнні тут інтелектуали, пригадати через 7 років і під час справжньої війни.
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 14:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:ми укріплюємо власну валюту.


щось не побачив укріплення, гривна впала на 1грн до долара ...
мене це непокоїть
втрачаю кожного дня
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 14:42

  Shaman написав:а от закінчення дол 44,23, євро 51,23 - це трошки перебор

або завтра відскочить, або почався ще якийсь фактор. в попередні дні наче не було надто великих інтервенцій


міжбанк росте, готівка в фарватері за МБ

МБ старт дня 44,05-південь 44,35 (овердофіга за пару годин)
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 17:19

  Вело написав:
  flyman написав:Нам казали буде долар 45 (с)(тм)

афігєнні тут інтелектуали, пригадати через 7 років і під час справжньої війни.

А когда и через сколько времени правильно ожидать исполнения? Я могу припомнить и "па55 через 3-6 месяцев", которые обещались уже во время войны. Почти 4 года уже ждём. Или, пока война, то вспоминать любые обещания от любого времени глупо в принципе? В этом плане оно да (причём и без войны тоже), но продолжают же обещать всякое зачем-то...
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 22:34

залишилось 84 шаги до здійснення 7 річного пророцтва

  Вело написав:
  flyman написав:
  Shaman написав:черговий "психологічний" рівень 44 грн/дол подолано :oops:

Нам казали буде долар 45 (с)(тм)

афігєнні тут інтелектуали, пригадати через 7 років і під час справжньої війни.

досі не зрозуміло про яку війну було пророцтво?
чи ще 84 шаги зачекати і буде хаос?
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 09:46

грошей нема, але тримайтесь

грошей нема, але тримайтесь
