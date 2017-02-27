|
Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 бер, 2026 18:57
а от закінчення дол 44,23, євро 51,23 - це трошки перебор
або завтра відскочить, або почався ще якийсь фактор. в попередні дні наче не було надто великих інтервенцій
Shaman
Повідомлень: 11996
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1741 раз.
Профіль
Додано: Сер 11 бер, 2026 23:45
Shaman написав:
черговий "психологічний" рівень 44
грн/дол подолано
Нам казали буде долар 45 (с)(тм)
flyman
Повідомлень: 42560
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1634 раз.
Подякували: 2880 раз.
flyman написав: Shaman написав:
черговий "психологічний" рівень 44
грн/дол подолано
Нам казали буде долар 45 (с)(тм)
афігєнні тут інтелектуали, пригадати через 7 років і під час справжньої війни.
Вело
Повідомлень: 308
З нами з: 03.03.15
Подякував: 38 раз.
Подякували: 98 раз.
Shaman написав:
ми укріплюємо власну валюту.
щось не побачив укріплення, гривна впала на 1грн до долара ...
мене це непокоїть
втрачаю кожного дня
prodigy
Повідомлень: 13294
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3397 раз.
Подякували: 3365 раз.
Shaman написав:
а от закінчення дол 44,23
, євро 51,23
- це трошки перебор
або завтра відскочить, або почався ще якийсь фактор. в попередні дні наче не було надто великих інтервенцій
міжбанк росте, готівка в фарватері за МБ
МБ старт дня 44,05-південь 44,35 (овердофіга за пару годин)
prodigy
Повідомлень: 13294
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3397 раз.
Подякували: 3365 раз.
Вело написав: flyman написав:
Нам казали буде долар 45 (с)(тм)
афігєнні тут інтелектуали, пригадати через 7 років і під час справжньої війни.
А когда и через сколько времени правильно ожидать исполнения? Я могу припомнить и "па55 через 3-6 месяцев", которые обещались уже во время войны. Почти 4 года уже ждём. Или, пока война, то вспоминать любые обещания от любого времени глупо в принципе? В этом плане оно да (причём и без войны тоже), но продолжают же обещать всякое зачем-то...
moveton
Повідомлень: 6768
З нами з: 23.03.18
Подякував: 117 раз.
Подякували: 830 раз.
Вело написав: flyman написав: Shaman написав:
черговий "психологічний" рівень 44
грн/дол подолано
Нам казали буде долар 45 (с)(тм)
афігєнні тут інтелектуали, пригадати через 7 років і під час справжньої війни.
досі не зрозуміло про яку війну було пророцтво?
чи ще 84 шаги зачекати і буде хаос?
flyman
Повідомлень: 42560
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1634 раз.
Подякували: 2880 раз.
грошей нема, але тримайтесь
flyman
Повідомлень: 42560
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1634 раз.
Подякували: 2880 раз.
