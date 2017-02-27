Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 бер, 2026 15:27
Ой+ написав:
Якщо війна буде далі довго тривати, то і прогнозованих 2,3 млн молоді не буде на 2050.
за 10 тисяч років людства народилось і зникло декілька "великих" цивілізацій,
до 2050р залишилось 25років (150 років тому -це 1,5 покоління), сьогодні одне покоління. строк маленький, але багато з нас можуть не до жити
сьогодні МБ не працює, але опт не знижає швидкість-є пропозиції купити валюту по 44,45(+15коп від вчора)
Додано: Суб 14 бер, 2026 22:00
Що там сталося це війна в Ірані так вплинула ? Чому гривня стрімко пішла вниз ? Я не відслідковував події. Чи то планова девальвація . Доречі що там 90 млрд від Європи ? Коли перший транш ?
Якесь коротке резюме ?
Бо тільки в телеграмі прочитав на смітних каналах що продаж щотиждня по 1 млрд доларів з резервів НБУ , то правда ? Скільки тижднів вже так і звідки той попит на долар ?
Додано: Суб 14 бер, 2026 22:14
yama написав:
Що там сталося це війна в Ірані так вплинула ? Чому гривня стрімко пішла вниз ? Я не відслідковував події. Чи то планова девальвація . Доречі що там 90 млрд від Європи ? Коли перший транш ?
Якесь коротке резюме ?
Бо тільки в телеграмі прочитав на смітних каналах що продаж щотиждня по 1 млрд доларів з резервів НБУ , то правда ? Скільки тижднів вже так і звідки той попит на долар ?
не щотижня, а цього тижня - 1 037 млн дол. й то напевне стрибок у п'ятницю, бо понеділок-середа - 150-170 млн дол, червер - 215 млн дол. попередні тижні з початку лютого було 660-810 млн дол.
я вже неодноразово писав - до 1 грн, це 2% - не тягне на стрімко. от долар відносно євро подорожчав з 1,18 до 1,15. як результат, на 1,2 гривні мав або здорожчати долар, або подешевшати євро. здорожчав долар, бо НБУ більш орієнтується на євро. а долар/євро - так, змінюється через війну в Ірані..
Додано: Нед 15 бер, 2026 11:37
Shaman
Підозрюю що ситуація зараз виглядає приблизно так:
- різкий ріст нафти потягнув за собою ріст всього, особливо вартість пального, полімерів та продукції хімічної промисловості (порохи, добрива, ліки і тд)
- боротьба за контроль основних логістичних маршрутів спричинила побоювання можливих затримок в логістиці (ще свіжі спогади про затори в портах і багатотижневі затримки контейнерів в святі часи смішного ковіду)
- виробники та посередники пробують купити щось "на склад" поки "дешево" і ще щось є в наявності. Український бізнес в цьому не оригінальний
- до процесу доєдналися шпекулянти, виходячи з "біткойнів" та акцій "продавців мрій" і датацентрів, та вкладаючись в нафту, зріджений газ, добрива і тд
- виробники і посередники вище наведених "дефіцитних цінностей" з жадібності та з огляду на безпекову ситуацію пробують отримати вигоду якнайшвидше, скорочуючи терміни післяоплати, для бізнесу з України повертаються передоплати (не тотально але...)
- усе це погіршує і так катастрофічний торгівельний баланс та збільшує потребу у валюті для розрахунків за імпортними контрактами
- НБУ палить резерви згідно потреби ринку, паралельно піднімає вартість валюти обрізаючи попит хоч трохи та стимулюючи експортерів продавати під гривневі потреби.
Картина цього всього на табло. Паралельно відбувається імпорт інфляції. Це все ще потриває якийсь час. Тим більше, що ситуація підсилена невизначеністю з подальшим міжнародним фінансуванням.
Так чи інакше, за якийсь час настане зворотня історія. Залишки товарів наберуть бажаних розмірів, відбудеться сезонний спад в імпорті (ті ж енергоносії, ее, добрива і тд). Тільки питання з яких рівнів і як сильно відкотимося. Важливими будуть результати міжнародних подій і зустрічей в квітні (трохи писав в попередньому повідомленні сьогодні). А поки ростемо (чи знецінюємося) і варіантів немає...
Додано: Нед 15 бер, 2026 11:58
yama написав:
Що там сталося це війна в Ірані так вплинула ? Чому гривня стрімко пішла вниз ? Я не відслідковував події. Чи то планова девальвація . Доречі що там 90 млрд від Європи ? Коли перший транш ?
Якесь коротке резюме ?
Бо тільки в телеграмі прочитав на смітних каналах що продаж щотиждня по 1 млрд доларів з резервів НБУ , то правда ? Скільки тижднів вже так і звідки той попит на долар ?
Щодо 90 млрд євро позики від ЄС. Вона заблокована Орбаном на невизначений термін. Ризикуючи програти вибори 12 квітня, Орбан вибудував свою передвиборчу програму на протистоянні ЄС та Україні. Основні тези: Україна блокує транзит російської нафти "Дружбою"; енергетична безпека Угорщини підірвана, треба мобілізувати всі зусилля на збереження країни (підсвідомо Орбана); злочинна, непомірна корупція і мародерство в Україні - зло для ЄС і Угорщини (бюджет європейців розкрадається в Києві) і тд і тп. 90 млрд заблоковані до відновлення роботи "Дружби" (якщо Орбан виграє то на невиневизначений термін).Якщо виграє Мадяр, то десь до середини травня (це найшвидший термін для формування нового уряду і початку його функціонування).
Багаті північні європейські країни (Норвегія, Данія і тд) озвучили готовність підстрахувати всіх і виділити з держфондів 30 млрд Євро. Все це мало б вирішитися з понеділка. Але в чорному морі був атакований танкер під прапором Греції, який йшов для завантаження казахсько-американською нафтою в Новоросійську (США та ЄС вже попереджали категорично Київ куди в Новоросійську можна бити, акуди - НІ). Цей "дивний" інцидент виглядає дуже зле.
Нагадаю, що попередньо наступна зустріч переговорщиків України росії та США запланована на середину квітня. І це не випадково: до того часу мали б бути відомі результати виборів в Угорщині (якщо Орбан не оскаржить свій програш через зовнішнє втручання у вибори, а це дуже реально) та результати зустрічі Трампа і Сі в Пекіні (якщо ця зустріч відбудеться, в чому я уже не впевнений)...
Додано: Нед 15 бер, 2026 12:06
Додано: Нед 15 бер, 2026 21:27
Два попередні понеділки НБУ придушував ріст курсу, а починав знижувати ще з п'ятниці. Подивимось на тижню чи на цьому така ж тактика буде.
Підвищення різних виплат населенню обов'язково викличе ріст попиту на готівкову валюту який буде тяжко задовільнити по старим курсам.
Коли світ переусвідомить, що війна більше впливає на США, ніж на Європу і євро почне відскакувати? Хочу взяти кілька тисяч (за гривні).
Додано: Нед 15 бер, 2026 22:12
Hotab написав:
Коли світ переусвідомить, що війна більше впливає на США, ніж на Європу і євро почне відскакувати? Хочу взяти кілька тисяч (за гривні).
але війна більше впливає на Європу
