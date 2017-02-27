Додано: Нед 15 бер, 2026 11:37

Shaman

Підозрюю що ситуація зараз виглядає приблизно так:



- різкий ріст нафти потягнув за собою ріст всього, особливо вартість пального, полімерів та продукції хімічної промисловості (порохи, добрива, ліки і тд)

- боротьба за контроль основних логістичних маршрутів спричинила побоювання можливих затримок в логістиці (ще свіжі спогади про затори в портах і багатотижневі затримки контейнерів в святі часи смішного ковіду)

- виробники та посередники пробують купити щось "на склад" поки "дешево" і ще щось є в наявності. Український бізнес в цьому не оригінальний

- до процесу доєдналися шпекулянти, виходячи з "біткойнів" та акцій "продавців мрій" і датацентрів, та вкладаючись в нафту, зріджений газ, добрива і тд

- виробники і посередники вище наведених "дефіцитних цінностей" з жадібності та з огляду на безпекову ситуацію пробують отримати вигоду якнайшвидше, скорочуючи терміни післяоплати, для бізнесу з України повертаються передоплати (не тотально але...)

- усе це погіршує і так катастрофічний торгівельний баланс та збільшує потребу у валюті для розрахунків за імпортними контрактами

- НБУ палить резерви згідно потреби ринку, паралельно піднімає вартість валюти обрізаючи попит хоч трохи та стимулюючи експортерів продавати під гривневі потреби.



Картина цього всього на табло. Паралельно відбувається імпорт інфляції. Це все ще потриває якийсь час. Тим більше, що ситуація підсилена невизначеністю з подальшим міжнародним фінансуванням.



Так чи інакше, за якийсь час настане зворотня історія. Залишки товарів наберуть бажаних розмірів, відбудеться сезонний спад в імпорті (ті ж енергоносії, ее, добрива і тд). Тільки питання з яких рівнів і як сильно відкотимося. Важливими будуть результати міжнародних подій і зустрічей в квітні (трохи писав в попередньому повідомленні сьогодні). А поки ростемо (чи знецінюємося) і варіантів немає...